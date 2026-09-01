Từng nặng 102kg, cô gái Nhật giảm còn 59kg: Không nhịn đói, chỉ thay đổi 4 điều này

Thay vì cắt giảm thức ăn một cách khắc nghiệt, cô bắt đầu điều chỉnh lại chế độ ăn, chú ý hơn đến PFC – protein, chất béo và carbohydrate.

Từng nặng hơn 100kg và nhiều lần giảm rồi tăng cân trở lại, cô gái Nhật Bản 27 tuổi cuối cùng đã giảm từ 102,6kg xuống khoảng 59kg, tức hơn 43kg trong gần một năm. Điều đáng chú ý, cô không ép bản thân nhịn đói hay áp dụng chế độ ăn cực đoan mà tập trung vào 4 thay đổi có thể duy trì lâu dài: ăn uống cân bằng, tăng vận động, tập sức mạnh và kiên trì với lối sống mới.

4 thay đổi đáng chú ý

1. Không bắt đầu bằng việc nhịn ăn

Thay vì cắt giảm thức ăn một cách khắc nghiệt, cô bắt đầu điều chỉnh lại chế độ ăn, chú ý hơn đến PFC – protein, chất béo và carbohydrate.

Trước đây, cô thường ăn nhiều cơm, bánh mì, mì và ít rau. Khi bước vào kế hoạch giảm cân, mục tiêu không còn là “ăn càng ít càng tốt” mà là ăn cân bằng và có kiểm soát hơn.

Điểm quan trọng là cách ăn này vẫn có thể duy trì lâu dài, thậm chí sau một thời gian cô có thể quay lại những món ăn quen thuộc trong 3 bữa chính mà không cảm thấy mình đang “ăn kiêng”.

2. Từ 6.000 bước mỗi ngày rồi mới tăng cường độ

Cô không bắt đầu bằng những bài tập nặng.

Mốc ban đầu chỉ khoảng 6.000 bước/ngày, sau đó dưới sự hướng dẫn của huấn luyện viên, cô bổ sung các bài tập sức mạnh như squat, tập với tạ đơn và tăng dần mức tạ khi thể lực cải thiện.

Đặc biệt, cô tập trung vào các nhóm cơ lớn như mông và mặt sau đùi. Sau này, cô còn duy trì tập luyện ngay tại nhà với tạ đơn.

Cách tiếp cận này giúp việc vận động trở thành một phần của cuộc sống thay vì một “nhiệm vụ giảm cân” chỉ thực hiện trong thời gian ngắn.

3. Không chỉ nhìn vào con số trên cân

Một thay đổi quan trọng khác là cô không chỉ quan tâm đến cân nặng.

Bên cạnh kiểm soát PFC và lượng protein, cô duy trì tập sức mạnh để cải thiện cơ bắp và sức mạnh cơ thể.

Vì vậy, mục tiêu dần chuyển từ “phải giảm thật nhiều kg” sang cải thiện vóc dáng, sức khỏe và khả năng vận động.

Đây cũng là điểm khác biệt giữa giảm cân ngắn hạn và thay đổi thành phần cơ thể: cân nặng giảm chỉ là một phần của quá trình.

4. Kiên trì gần một năm thay vì tìm cách giảm thật nhanh

Có lẽ đây mới là yếu tố quan trọng nhất.

Từng nhiều lần giảm cân rồi tăng trở lại, lần này cô lựa chọn một kế hoạch kéo dài gần một năm. Khoảng thời gian đủ dài giúp cô từng bước hình thành những thói quen mới thay vì ép bản thân thay đổi tất cả trong vài tuần.

Điều thú vị là từ một người từng không thích vận động, cô dần bắt đầu yêu thích cảm giác tập luyện, chủ động nâng mức tạ và muốn tiếp tục cải thiện thể lực.

Từ 102,6kg xuống khoảng 59kg, cô không tìm thấy một “phương pháp thần kỳ”. Thứ giúp cô thay đổi chính là biến ăn uống cân bằng, vận động và tập luyện thành những việc có thể duy trì mỗi ngày.

Lưu ý biên tập: Con số giảm 43kg trong gần một năm là câu chuyện cá nhân, không nên dùng như mục tiêu giảm cân chung. Tốc độ giảm cân phù hợp còn phụ thuộc cân nặng ban đầu, tuổi, tình trạng sức khỏe và chế độ dinh dưỡng của từng người.