Từ 1/11, chuyển tiền phải khai báo đối với trường hợp sau

Thông tư 27/2025/TT- NHNN của Ngân hàng Nhà nước Việt Nam hướng dẫn thực hiện một số điều của Luật Phòng, chống rửa tiền, có hiệu lực từ ngày 1/11.

Theo đó, mọi tổ chức tài chính khi thực hiện chuyển tiền điện tử trong nước từ 500 triệu đồng, hoặc chuyển tiền điện tử quốc tế từ 1.000 USD trở lên, đều có trách nhiệm thu thập thông tin giao dịch và gửi báo cáo điện tử đến Cục Phòng, chống rửa tiền.

Báo cáo này phải bao gồm đầy đủ thông tin về khách hàng, như họ tên, ngày tháng năm sinh, số CCCD, hộ chiếu hoặc giấy tờ định danh, địa chỉ cư trú, quốc tịch đối với cá nhân; và tên giao dịch, địa chỉ, giấy phép thành lập, mã số thuế đối với tổ chức. Ngoài ra, thông tin về loại ngoại tệ, mục đích và nội dung giao dịch cũng phải được thể hiện rõ.

Một số loại giao dịch được miễn khai báo gồm: các giao dịch phát sinh từ việc thanh toán hàng hóa, dịch vụ bằng thẻ ghi nợ, thẻ tín dụng hoặc thẻ trả trước; và các giao dịch chuyển tiền, thanh toán giữa các tổ chức tài chính, khi cả bên khởi tạo và bên thụ hưởng đều là tổ chức tài chính thực hiện hoạt động nhân danh chính mình.

Thông tư cũng quy định cụ thể về nghĩa vụ khai báo khi cá nhân xuất nhập cảnh mang theo kim khí quý hoặc đá quý có giá trị từ 400 triệu đồng trở lên. Các loại tài sản phải khai báo bao gồm bạc, bạch kim, đồ trang sức, đồ mỹ nghệ hoặc hợp kim có chứa bạc, bạch kim, cùng các loại đá quý như kim cương, ruby, saphia, ê-mơ-rốt, và các công cụ chuyển nhượng có giá trị tương đương.

Người mang theo các loại tài sản này phải xuất trình hóa đơn của doanh nghiệp, tổ chức được phép kinh doanh kim khí quý, đá quý; hoặc trong trường hợp không có hóa đơn, phải cung cấp giấy tờ chứng minh nguồn gốc hợp pháp. Tất cả các giấy tờ cần xuất trình phải là bản chính hoặc bản sao có chứng thực, và nếu được lập bằng tiếng nước ngoài thì phải kèm bản dịch tiếng Việt có chứng thực theo quy định của pháp luật.

Đối với việc mang ngoại tệ tiền mặt, đồng Việt Nam tiền mặt hoặc vàng khi xuất nhập cảnh, việc khai báo và xuất trình giấy tờ sẽ được thực hiện theo quy định hiện hành của Ngân hàng Nhà nước Việt Nam.

Thông tư 27/2025/TT-NHNN có hiệu lực từ ngày 1/11/2025. Trong thời gian chuyển tiếp đến hết ngày 31/12/2025, các tổ chức thuộc diện báo cáo vẫn tiếp tục thực hiện quy trình quản lý rủi ro và quy định nội bộ hiện hành. Từ ngày 1/1/2026, các đơn vị này phải hoàn tất việc điều chỉnh, cập nhật quy định và quy trình nội bộ để đảm bảo tuân thủ đầy đủ các yêu cầu mới của pháp luật về phòng, chống rửa tiền.

Theo Cổng thông tin đài tiếng nói Việt Nam