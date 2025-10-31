Ngân hàng cảnh báo rủi ro khi bỗng dưng được người quen thông báo chuyển tiền

Ngân hàng SCB vừa khuyến cáo về những rủi ro bảo mật thông tin khi sử dụng dịch vụ ngân hàng điện tử. Cùng với sự phát triển của công nghệ, vấn đề về bảo mật thông tin tài khoản khi sử dụng dịch vụ ngân hàng điện tử ngày càng trở nên quan trọng.

Những rủi ro có thể gặp khi sử dụng ngân hàng điện tử

Bị đánh cắp thông tin: Kẻ xấu có thể mạo danh người quen và thông báo sẽ chuyển tiền cho bạn thông qua ngân hàng điện tử. Để thực hiện, đối tượng sẽ gửi cho bạn các đường link giả mạo là website ngân hàng và yêu cầu xác nhận thông tin.

Bị lừa chuyển tiền: Kẻ xấu có thể lừa bạn chuyển tiền với những thủ đoạn giả danh người thân, bạn bè, nhân viên bưu điện, cơ quan công an, tòa án, nhân viên ngân hàng…

Bị cài đặt phần mềm đánh cắp thông tin: Kẻ xấu có thể lợi dụng sự nhẹ dạ cả tin để lừa bạn cài đặt ứng dụng gián điệp nhằm đánh cắp thông tin về dịch vụ, mật khẩu OTP của bạn được gửi đến điện thoại di động.

Mật khẩu yếu và tái sử dụng: Nếu bạn sử dụng mật khẩu yếu và tái sử dụng mật khẩu cho nhiều tài khoản trực tuyến, bạn sẽ trở thành mục tiêu của kẻ xấu. Họ có thể sử dụng mật khẩu đó của bạn để đăng nhập vào dịch vụ ngân hàng điện tử.

Cách bảo mật ngân hàng điện tử

Ngân hàng khuyến cáo các biện pháp sau đây để phòng tránh rủi ro khi sử dụng ngân hàng điện tử:

Không để lộ thông tin cá nhân: Bạn cần bảo đảm không để lộ các thông tin cá nhân như tên truy cập, mật khẩu đăng nhập ngân hàng điện tử; cũng như các thông tin cá nhân khác như ngày sinh, số giấy tờ tùy thân, địa chỉ… Sử dụng mật khẩu mạnh, không chia sẻ thông tin tài khoản với bất kỳ ai. Ngoài ra, khách hàng thường xuyên thay đổi mật khẩu có độ bảo mật cao.

Bảo mật khi sử dụng điện thoại: Tận dụng tất cả các lớp bảo mật trên điện thoại cá nhân có cài đặt ứng dụng ngân hàng điện tử như mật khẩu thiết bị, sinh trắc học (quét gương mặt/vân tay) gắn với thiết bị,… để bảo vệ bạn khỏi kẻ xấu lấy trộm tài khoản ứng dụng.

Sử dụng mã xác thực OTP khi giao dịch: Mã OTP được gửi đến điện thoại di động và sẽ chỉ có hiệu lực trong một khoảng thời gian nhất định. Đây là một phương thức bảo mật hiệu quả, giúp bạn ngăn chặn các giao dịch giả mạo. Ngoài ra, bạn có thể kích hoạt tính năng SOFT OTP ngay trên SCB Mobile Banking và/hoặc cài đặt sinh trắc học (FacePay) để xác thực giao dịch nhanh chóng, an toàn và bảo mật.

Kiểm tra địa chỉ tên miền khi giao dịch trực tuyến: Hãy kiểm tra địa chỉ tên miền trang web khi thanh toán trực tuyến và đảm bảo rằng đó là trang web chính thức của nhà cung cấp.

Thực hiện giao dịch trực tuyến trên các thiết bị, môi trường mạng an toàn: Khi thực hiện các giao dịch trực tuyến, bạn cần sử dụng các thiết bị an toàn như máy tính/điện thoại cá nhân, không nên sử dụng các thiết bị công cộng vì thông tin tài khoản có thể bị đánh cắp hoặc lộ ra ngoài. Không nên sử dụng mạng WIFI công cộng khi sử dụng dịch vụ ngân hàng điện tử.