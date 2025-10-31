Xuất hiện chiêu trò lừa đảo tinh vi chưa từng có, shipper giao hàng bị kết án tù

Ba đối tượng họ Tả, Vương và Tiêu đã bị kết án tù từ 1 năm 3 tháng đến 3 năm 3 tháng vì hành vi "che giấu tài sản do phạm tội mà có". Trong đó, 2 người là Vương và Tiêu là shipper giao hàng và bị dẫn dụ bởi những lời mời gọi đầy ngọt ngào: "Chỉ cần nhận một bưu kiện là được 35 NDT (khoảng 125.000 VNĐ) tiền hoa hồng, còn được bao ăn ở, hoàn trả chi phí đi lại."

Cuối tháng 8 năm 2024, Vương và Tiêu được Tả rủ đến thành phố Trường Sa (Trung Quốc) chơi. Sau đó, Tả nói với Vương và Tiêu rằng có thể kiếm lời bằng cách nhận các bưu kiện được người khác chỉ định với thù lao hấp dẫn, cả hai đã đồng ý. Họ không biết rằng mình đang tham gia vào một đường dây lừa đảo viễn thông.

Ảnh minh họa

Công việc thực chất của họ là Tả liên lạc với một kẻ lừa đảo có biệt danh "Tuyết Nhi" qua phần mềm chat mã hóa. Sau đó họ nhận "bưu kiện bẩn" - bưu kiện do lừa đảo mà có được. Các bưu kiện này được gửi đến qua xe công nghệ hoặc chuyển phát nhanh và có địa điểm được định sẵn.

Bên trong các bưu kiện này là vàng thỏi, tiền mặt... mà các nạn nhân bị lừa "làm nhiệm vụ nhận quà", "nạp tiền giải cứu tài khoản"... rồi mua và gửi đi. Bà Lưu là 1 nạn nhân của vụ việc này, bà đã liên tục mua một lượng lớn vàng, rút một lượng lớn tiền mặt. Sau khi nhận hàng, nhóm của Tả sẽ quay video xác nhận và giao lại cho người của "tuyến trên". Nhóm của Tả đã bị bắt sau khi vừa nhận được bưu kiện lừa đảo này.

Kết cục, Tả bị kết án 3 năm 3 tháng tù và phạt 20.000 NDT (khoảng 74 triệu đồng). Vương và Tiêu mỗi người lĩnh 1 năm 3 tháng tù và phạt 10.000 NDT (khoảng 37 triệu đồng). Họ đã "sập bẫy" việc nhẹ lương cao, vừa mất tiền phạt, vừa vướng vào vòng lao lý.

Vụ án trên cho thấy rõ thủ đoạn "lừa đảo online + nhận hàng offline" đang nở rộ. Kẻ gian sau khi lừa được nạn nhân sẽ không yêu cầu chuyển khoản (vốn dễ bị truy vết) mà yêu cầu họ dùng xe công nghệ, shipper để gửi tài sản (tiền mặt, vàng).

Các tài xế có thể "sập bẫy" và "mất tiền" (bị phạt, vướng vào tù tội) theo hai kịch bản:

Trở thành đồng phạm bất đắc dĩ: Khi nhận các đơn hàng vận chuyển, nếu tài xế không cảnh giác, việc vận chuyển các bưu kiện chứa tiền, vàng do lừa đảo mà có thể khiến họ vô tình trở thành một mắt xích trong đường dây tội phạm và phải chịu trách nhiệm pháp lý.

Bị dụ dỗ làm "chân rết" nhận hàng: Đây chính là cái bẫy mà Tả, Vương, Tiêu đã mắc phải. Kẻ lừa đảo có thể đăng tin tuyển "cộng tác viên nhận hàng", "việc làm thêm cho shipper"... với hoa hồng cao. Nếu tài xế nhận lời, họ sẽ trực tiếp phạm tội che giấu tài sản phi pháp.