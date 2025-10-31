Người dùng nên bật những tính năng này trên Zalo để tránh bị theo dõi hoặc chiếm quyền truy cập

Zalo hiện là một trong những ứng dụng nhắn tin và gọi điện phổ biến nhất tại Việt Nam, được nhiều gia đình, cơ quan, trường học và cộng đồng sử dụng hằng ngày để trao đổi công việc, trò chuyện với người thân hay cập nhật thông tin.

Không chỉ là công cụ liên lạc, ứng dụng Zalo còn gắn liền với nhiều tiện ích như gửi tài liệu, chuyển file, nhận thông báo hành chính công, thậm chí phục vụ công việc kinh doanh của nhiều cá nhân và hộ buôn bán nhỏ.

Tuy nhiên, thời gian gần đây đã xuất hiện nhiều trường hợp kẻ xấu tìm cách chiếm quyền tài khoản Zalo để lừa đảo, nhắn tin mượn tiền, lấy danh bạ, hoặc truy cập các thông tin cá nhân quan trọng. Chỉ cần sơ ý bấm vào đường link lạ, cung cấp mã xác thực hoặc đặt mật khẩu dễ đoán, tài khoản có thể bị xâm nhập trái phép, gây phiền toái và thiệt hại cho cả chủ tài khoản lẫn người quen.

Để tránh nguy cơ bị xâm nhập tài khoản và bảo vệ thông tin cá nhân, người dùng có thể tham khảo một số thiết lập bảo mật dưới đây nhằm tăng cường an toàn khi sử dụng Zalo hằng ngày.

1. Đặt mã khóa màn hình đăng nhập Zalo

Bước 1: Khởi động ứng dụng Zalo trên điện thoại. Sau đó chọn mục Cá nhân. Người dùng nhấn vào biểu tượng bánh răng ở góc phải trên của màn hình để thực hiện cài đặt.

Bước 2: Tiếp theo, chọn vào mục Tài khoản và bảo mật.

Bước 3: Nhấn chọn vào mục Đặt mã khóa Zalo.

Bước 4: Kéo nút bật từ trái qua phải để kích hoạt chức năng Đặt mã khóa của ứng dụng.

Bước 5: Sau khi kích hoạt tính năng thành công, người dùng nhập mã khóa cho Zalo là thực hiện thành công.

Sau khi hoàn tất các bước trên, tài khoản Zalo của người dùng đã được kích hoạt mã khóa. Từ nay, mỗi lần mở Zalo, ứng dụng sẽ yêu cầu nhập mật khẩu đã thiết lập để truy cập, giúp bảo vệ tài khoản an toàn hơn.

2. Bảo mật toàn bộ Zalo để tránh bị truy cập và đánh cắp thông tin

Bước 1: Khởi động ứng dụng Zalo trên điện thoại. Sau đó chọn mục Cá nhân. Người dùng nhấn vào biểu tượng bánh răng ở góc phải trên của màn hình để thực hiện cài đặt.

﻿Bước 2: Tiếp theo, chọn mục Quyền riêng tư.

Bước 3: Chọn mục Nguồn kết bạn. ﻿

Bước 4: Người dùng tắt hết các nguồn dùng để gửi lời mời kết bạn bằng cách kéo nút tắt từ phải sang trái.﻿

Sau khi thực hiện các bước trên, người dùng đã tăng cường đáng kể lớp bảo vệ cho tài khoản Zalo của mình. Tuy vậy, chỉ thiết lập bảo mật thôi là chưa đủ. Trong quá trình sử dụng hằng ngày, vẫn cần chú ý thêm một số thói quen an toàn để tránh bị lừa đảo hoặc mất quyền truy cập.

﻿3. Thiết lập tin nhắn tự xóa

Đối với tin nhắn quan trọng cần ghi nhớ như mật khẩu, hồ sơ, công việc,... thì bạn cần cân nhắc kỹ trước khi mở tính năng này. Thời gian tự xóa tin nhắn là 1, 7 hoặc 30 ngày, tùy vào nhu cầu mà bạn hãy mốc thời gian thích hợp.

Các bước mở tin nhắn tự xóa trên Zalo như sau:

Bước 1 : Vào đoạn hội thoại, bạn nhấn vào Tùy chọn rồi chọn Tin nhắn tự xóa.

Bước 2 : Bạn chọn thời gian tự động xóa tin nhắn phù hợp với nhu cầu rồi nhấn Lưu.

Bước 3: Màn hình hiển thị thông tin về tính năng tin nhắn tự xóa Zalo sau đó nhấn Đã hiểu.



Tại cuộc trò chuyện bạn thiết lập tính năng này sẽ hiển thị thông báo cài đặt tin nhắn tự xóa theo mốc thời gian bạn đã chọn. Nhấn chọn Thay đổi để cài đặt lại.

Những lưu ý quan trọng để tránh mất tài khoản Zalo

Ngoài những cách bảo mật đã hướng dẫn, người dùng nên thận trọng khi tiếp nhận liên kết và tệp đính kèm gửi qua Zalo. Chỉ cần sơ ý nhấn vào đường link không rõ nguồn gốc hoặc tải tệp lạ, thiết bị có thể bị nhiễm mã độc, làm rò rỉ thông tin cá nhân và dữ liệu đăng nhập. Trường hợp nghi ngờ, tốt nhất không mở và nên xóa ngay tin nhắn.

Song song đó, người dùng tuyệt đối không cung cấp mã OTP, mật khẩu hay thông tin đăng nhập cho bất kỳ ai, kể cả khi họ tự xưng là nhân viên hỗ trợ kỹ thuật. Nhiều trường hợp lừa đảo hiện nay lợi dụng tâm lý tin tưởng để đánh cắp mã xác thực và chiếm quyền tài khoản chỉ trong vài giây.

Việc cập nhật ứng dụng lên phiên bản mới nhất, kiểm tra định kỳ các thiết bị đang đăng nhập và không sử dụng mật khẩu dễ đoán (như ngày sinh hoặc số điện thoại) cũng là những thao tác đơn giản nhưng rất cần thiết. Khi duy trì đầy đủ các thói quen này, người dùng có thể yên tâm hơn, hạn chế tối đa rủi ro bị xâm nhập hoặc lợi dụng danh tính trên Zalo.