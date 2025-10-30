Người Việt ghiền mua hàng online, "đốt" hơn 1.100 tỷ đồng mỗi ngày để "chốt đơn"

Hiện nay, mức chi tiêu hàng ngày của người Việt cho mua sắm trực tuyến đã tăng vọt. Dữ liệu 9 tháng đầu năm 2025 cho thấy, người Việt hiện chi trung bình khoảng 1.133 tỷ đồng mỗi ngày cho mua sắm trên các sàn TMĐT.

Báo cáo thị trường của nền tảng dữ liệu Metric công bố vào quý III/2025 cho thấy, doanh số giao dịch (GMV) 9 tháng đầu năm trên 4 sàn lớn (Shopee, TikTok Shop, Lazada, Tiki) đạt 305.900 tỷ đồng.

Người Việt chi hơn 305 nghìn tỷ đồng mua sắm online trên các sàn TMĐT

Tính trung bình, mỗi tháng người Việt chi gần 34.000 tỷ đồng (khoảng 1,3 tỷ USD) để mua hàng trên các sàn này. Nếu chia trung bình theo ngày, con số của năm 2025 đã lên tới khoảng 1.133 tỷ đồng/ngày. Mức doanh thu này tăng 34,35% so với cùng kỳ năm 2024.

Để thấy rõ tốc độ tăng trưởng, báo cáo tổng kết cả năm 2024 của Metric (khi đó thống kê 5 sàn, bao gồm cả Sendo) ghi nhận tổng doanh thu là 318.900 tỷ đồng. Điều này có nghĩa là doanh số của chỉ 9 tháng đầu năm 2025 (305.900 tỷ) đã gần như bắt kịp toàn bộ doanh thu của cả năm 2024.

Sự tăng trưởng ấn tượng của thị trường năm 2025 được thúc đẩy mạnh mẽ bởi các sàn đẩy mạnh ưu đãi, hỗ trợ phí vận chuyển, và đặc biệt là đầu tư vào livestream và video nội dung ngắn để kích cầu.

Về thị phần trong quý III/2025, Shopee tiếp tục chiếm ưu thế với 56% GMV toàn ngành, nhưng TikTok Shop đang bám đuổi quyết liệt với thị phần tăng nhanh, chiếm 41%. Lazada duy trì ổn định ở mức 3%.

Trong khi đó, báo cáo năm 2024 đã chỉ ra những thay đổi rõ rệt trong xu hướng tiêu dùng:

Dịch chuyển sang nhu yếu phẩm: Người tiêu dùng ngày càng ưu tiên mua online các mặt hàng thường nhật. Ngành hàng Bách hóa - Thực phẩm có mức tăng trưởng cao nhất năm 2024, lên đến 76,3%.

Ưu tiên hàng chính hãng: Niềm tin vào hàng hóa trên sàn tăng lên. Các gian hàng chính hãng như Shopee Mall và TikTok Shop Mall ghi nhận mức tăng trưởng lần lượt là gần 70% và hơn 180% trong năm 2024.

Cạnh tranh khốc liệt: Dù doanh thu tăng, tổng số shop có đơn trên 5 sàn trong năm 2024 lại giảm 20,25%. Điều này cho thấy sự đào thải mạnh mẽ, nhường chỗ cho những nhà bán hàng có chiến lược và vận hành chuyên nghiệp.

Metric dự báo doanh số của thị trường sẽ tiếp tục bùng nổ trong quý IV/2025, có thể đạt 105.000 tỷ đồng, nhờ vào nhu cầu mua sắm cao điểm cuối năm cho các dịp lễ 11/11, 12/12, Giáng sinh và Tết Dương lịch.