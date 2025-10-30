Metro số 1 có thay đổi mới, người dân cần cập nhật ngay

Từ ngày 1/11, tuyến metro số 1 (Bến Thành - Suối Tiên) sẽ ngừng bán vé giấy tại 5 nhà ga, nâng tổng số nhà ga không còn bán loại vé này lên 11/14 ga toàn tuyến. Thông tin trên được Công ty TNHH MTV Đường sắt đô thị số 1 TP.HCM (HURC1) công bố trong thông báo mới nhất về việc dừng bán vé giấy in mã QR và hướng dẫn đăng ký vé tháng dành cho học sinh - sinh viên.

Cụ thể, từ ngày 1/11, các ga Thảo Điền, An Phú, Bình Thái, Thủ Đức và Khu Công nghệ cao sẽ không còn bán vé giấy có mã QR tại quầy vé.

(Ảnh minh hoạ)

Trước đó, metro số 1 cũng đã ngưng bán loại vé này ở các ga Nhà hát Thành phố, Ba Son, Văn Thánh, Tân Cảng, Phước Long và Rạch Chiếc. Như vậy, tính đến nay đã có 11 trên tổng số 14 nhà ga trên tuyến metro số 1 chuyển sang hình thức thanh toán điện tử, không sử dụng tiền mặt.

Hành khách tại các ga nói trên có thể mua vé qua máy bán vé tự động, kiosk, hoặc thanh toán bằng thẻ ngân hàng, ví điện tử và ứng dụng HCMC Metro HURC. Trong trường hợp cần hỗ trợ, người dân có thể liên hệ trực tiếp với nhân viên nhà ga để được hướng dẫn.

Cách đăng ký vé tháng cho học sinh - sinh viên

Song song với việc dừng bán vé giấy, HURC1 cũng triển khai quy trình đăng ký vé tháng ưu đãi cho học sinh, sinh viên từ ngày 1/11.

Quy trình gồm 3 bước:

Bước 1: Đăng ký đối tượng ưu tiên trên ứng dụng Công dân số TP.HCM.

Bước 2: Đến một trong các ga Nhà hát Thành phố, Tân Cảng, Phước Long hoặc Đại học Quốc gia để liên kết căn cước công dân gắn chip với ứng dụng HCMC Metro HURC. Hành khách cần mang theo thẻ sinh viên hoặc căn cước công dân và giấy xác nhận đang theo học (bản chính) để xác minh thông tin.

Bước 3: Sau khi được xác thực, hành khách có thể mua vé tháng học sinh – sinh viên trực tiếp trên ứng dụng HCMC Metro HURC, đồng thời sử dụng căn cước công dân gắn chip để lên tàu.

Trong trường hợp bị mất hoặc chưa được cấp lại căn cước trong thời gian vé tháng còn hiệu lực, người dùng có thể dùng mã QR trên ứng dụng để tiếp tục đi tàu.

HURC1 cho biết sẽ thu lại bản chính giấy xác nhận sinh viên để lưu trữ hồ sơ.

Một số lưu ý quan trọng:

Đối với hành khách mua vé lượt qua máy bán vé tự động (TVM), kiosk, quầy vé hoặc ứng dụng, vé chỉ có hiệu lực trong ngày mua. Nếu vé đã hết hạn mà chưa sử dụng, công ty sẽ không hoàn tiền trong bất kỳ trường hợp nào.

Đáng chú ý, cũng từ ngày 1/11, hành khách được phép mang xe đạp gấp cá nhân lên tàu metro số 1, sau thời gian thí điểm từ 1/8. Xe đạp gấp phải được xếp gọn trong túi đựng, không sử dụng trong khu vực nhà ga và trên tàu, đảm bảo kích thước không vượt quá 120x70x40 cm và không ảnh hưởng đến an toàn vận hành.