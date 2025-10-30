Người 7 lần trúng xổ số độc đắc, bỏ túi 25 tỷ đồng, lần đầu tiết lộ bí mật

"Bí kíp" tăng cơ hội trúng số từ người trúng độc đắc 7 lần

Ông Richard Lustig (Mỹ) trở nên nổi tiếng khi trúng xổ số 7 lần trong giai đoạn 1993-2010, với tổng giá trị hơn 1 triệu USD (hơn 25 tỷ đồng).

Sự nghiệp của ông bắt đầu vào tháng 1/1993, khi ông đang trong tình trạng tài chính kiệt quệ do nợ viện phí sinh con và nhà cửa dột nát. Sau khi mất tiền oan ở lần mua vé số cào đầu tiên, ông đã may mắn trúng 10.000 USD ngay ở lần thứ hai.

Tuy nhiên, số tiền này chỉ vừa đủ để ông thanh toán các hóa đơn và sửa nhà, không còn dư để ăn mừng. Lần trúng "hụt" đó đã khiến ông suy ngẫm và trở thành sự kiện mở màn cho chuỗi thành tích trúng số 7 lần của mình. Tổng cộng, ông đã thu về hơn 1 triệu USD, với lần trúng lớn nhất là 842.152 USD (năm 2002) và lần gần nhất là 98.992 USD (năm 2010).

Ông Richard Lustig, người có đến 7 lần trúng xổ số giải thưởng lớn

Theo tờ The Jerusalem Post, ông đã viết sách và chia sẻ một số lời khuyên (dù không có gì đảm bảo chắc chắn) để tăng cơ hội chiến thắng:

Chơi có chiến lược, không "vung tay quá trán": Mua nhiều vé hơn có thể tăng tỷ lệ thắng, nhưng cần thiết phải cân bằng giữa chi phí bỏ ra và lợi nhuận tiềm năng. Đừng chi tiêu quá khả năng của mình.

Tham gia "hội" mua chung: Tập hợp nguồn lực cùng những người khác để mua chung nhiều vé hơn. Đây là cách hiệu quả để tăng số lượng vé dự thưởng mà không tốn quá nhiều chi phí cá nhân.

Tránh các con số "lý tưởng": Rất nhiều người chọn số dựa trên ngày sinh hoặc ngày kỷ niệm. Điều này có nghĩa là hầu hết các con số được chọn đều nằm trong khoảng từ 1 đến 31. Nếu dãy số của bạn trúng, khả năng cao bạn sẽ phải chia giải thưởng với rất nhiều người khác.

Đa dạng hóa con số: Tránh chọn các dãy số dễ đoán (như 1, 2, 3, 4, 5) hoặc các số trong cùng một nhóm, hoặc có cùng số cuối.

Nhắm đến "tổng" của dãy số: Theo ông Lustig, kết quả xổ số thường rơi vào một quãng cố định nếu cộng tất cả các con số trúng giải lại. Ví dụ, với giải có 5 số (từ 1 đến 55), ông khuyên nên nhắm đến tổng các số trong phạm vi 104-176.

Chơi các giải ít phổ biến: Những trò chơi xổ số ít người quan tâm, ít phổ biến hơn thường có cơ hội trúng giải cao hơn do mức độ cạnh tranh thấp hơn.

Ông Lustig nhấn mạnh rằng về cơ bản, mọi con số đều có xác suất xuất hiện ngang nhau. Tuy nhiên, việc chọn những số ít phổ biến (ví dụ: các số lớn hơn 31) có thể giúp bạn không phải chia sẻ giải thưởng nếu may mắn mỉm cười.

Ảnh minh họa

Trúng số rồi, làm gì để không "túng quẫn" trở lại?

Theo nhà hoạch định tài chính James Wrigley (Úc), nhiều người trúng số nhanh chóng tiêu xài hết "của trời cho" và sớm rơi vào túng quẫn. Ông chia sẻ trên Yahoo!Finance những lời khuyên then chốt để tối đa hóa tài sản và tránh "cái bẫy" tài chính này.

1. Mua nhà và đứng tên sở hữu

Điều đầu tiên và đơn giản nhất là tậu cho mình một căn nhà và đảm bảo bạn đứng tên sở hữu.

Ảnh minh họa

2. Giúp người thân đúng cách: "Cho mượn" thay vì "cho"

Nhiều người muốn chia sẻ may mắn với gia đình. Tuy nhiên, chuyên gia khuyên rằng thay vì "cho" tiền, hãy lập một hợp đồng "cho vay" chính thức, có chứng từ rõ ràng.

Điều này nhằm bảo vệ cả hai bên. Ví dụ, nếu người thân của bạn gặp rắc rối tài chính (như phá sản, ly hôn), số tiền bạn "cho" họ có thể bị các chủ nợ hoặc bên thứ ba thu hồi. Nhưng nếu đó là một "khoản vay" hợp pháp, bạn có cơ sở pháp lý để "đòi lại" số tiền đó, giữ an toàn cho tài sản và giúp đỡ họ một cách bền vững hơn.

3. Tối đa hóa tài khoản hưu trí

Nên đưa tối đa số tiền được phép vào tài khoản hưu trí. Tùy theo chính sách của mỗi quốc gia, khoản tiền này thường nhận được các ưu đãi lớn về thuế, giúp tài sản của bạn được bảo vệ và phát triển.

4. Lời khuyên vàng: Đừng tiêu tiền gốc, hãy sống bằng lãi

Ông Wrigley nhấn mạnh, sai lầm lớn nhất là tiêu xài dần vào khoản tiền trúng số ban đầu.

Thay vào đó, hãy dùng số tiền đó để đầu tư sinh lời thụ động (như cổ phiếu, bất động sản, hoặc gửi vào quỹ tín thác gia đình). Sau đó, chỉ chi tiêu trong phạm vi khoản thu nhập hoặc lãi mà các khoản đầu tư này tạo ra hàng năm. Bằng cách đó, tài sản gốc sẽ được duy trì mãi mãi.

5. Tránh "bẫy" xa xỉ phẩm

"Bạn không nên rơi vào cái bẫy tiêu tiền vào ô tô, hàng xa xỉ và những thứ tiêu sản (tài sản mất giá trị theo thời gian)", ông Wrigley khuyến cáo. Đây chính là con đường nhanh nhất dẫn đến việc tiêu hết tiền.