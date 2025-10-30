CEO Nvidia: Thợ điện và thợ sửa ống nước sẽ là nghề hot

Trong khi thế hệ trẻ lo sợ AI cướp mất việc làm, "cha đẻ" của cuộc cách mạng AI - CEO Nvidia Jensen Huang - lại đưa ra một dự đoán gây sốc. Ông khẳng định chính thợ điện và thợ sửa ống nước mới là thế hệ triệu phú USD tiếp theo, với mức lương có thể vượt 100.000 USD/năm (hơn 2,5 tỷ đồng).

Theo chia sẻ của vị tỷ phú trên Channel 4 News (Anh), cuộc cách mạng AI đang tạo ra một "cơn sốt" xây dựng hạ tầng vật lý khổng lồ, và chính điều này đang biến các ngành nghề kỹ thuật thủ công trở thành "mỏ vàng" thực sự.

"Nếu bạn là thợ điện, thợ sửa ống nước, hay thợ mộc, chúng ta sẽ cần đến hàng trăm nghìn người như vậy để xây dựng tất cả nhà máy dữ liệu này," ông Huang nói.

Ông nhấn mạnh: "Phân khúc lao động trình độ cao... sẽ bước vào thời kỳ bùng nổ và chúng ta sẽ phải tăng gấp đôi, rồi lại gấp đôi, gấp đôi nữa mỗi năm".

Lý do cho sự bùng nổ này là quy mô xây dựng hạ tầng AI khổng lồ.

Theo dự báo của McKinsey, tổng chi tiêu vốn toàn cầu cho các trung tâm dữ liệu có thể đạt mức đáng kinh ngạc 7.000 tỷ USD vào năm 2030.

Nhu cầu nhân lực là có thật. Một trung tâm dữ liệu rộng hơn 23.000 m2 có thể cần tới 1.500 công nhân xây dựng trong giai đoạn thi công. Nhiều người trong số họ kiếm được hơn 100.000 USD/năm, chưa kể tiền làm thêm giờ.

Hơn nữa, khi một trung tâm đi vào hoạt động với 50 nhân viên vận hành, mỗi việc làm này lại tạo thêm khoảng 3,5 việc làm khác trong nền kinh tế địa phương.

Jensen Huang không phải là người duy nhất nhìn thấy cuộc khủng hoảng nhân lực này. Giới lãnh đạo doanh nghiệp Mỹ đang đồng loạt cảnh báo về tình trạng thiếu lao động lành nghề.

Larry Fink, CEO của quỹ đầu tư lớn nhất thế giới BlackRock, cho biết ông đã bày tỏ quan ngại với Nhà Trắng. Ông lo ngại việc trục xuất lao động nhập cư, cùng sự thờ ơ của giới trẻ Mỹ, đang tạo ra "cơn bão lớn" cho ngành xây dựng.

"Tôi thậm chí đã nói với các thành viên trong nhóm cố vấn của Tổng thống Donald Trump rằng chúng ta sắp thiếu hụt nghiêm trọng thợ điện cần thiết để xây dựng các trung tâm dữ liệu AI," ông Fink nói tại một hội nghị năng lượng.

Tương tự, CEO Ford Jim Farley, cũng chỉ ra khoảng cách giữa tham vọng đưa sản xuất về Mỹ và thực tế thiếu hụt lao động. Trong một bài đăng trên LinkedIn, ông Farley cho biết nước Mỹ hiện đang thiếu khoảng 600.000 công nhân nhà máy và 500.000 công nhân xây dựng.

Phát biểu của CEO Nvidia phản ánh quan điểm của ông rằng làn sóng cơ hội tiếp theo nằm ở "mặt vật lý" của công nghệ.

Khi được hỏi nếu là một người 20 tuổi mới tốt nghiệp, ông sẽ học gì, ông Huang thừa nhận sẽ nghiêng về các ngành khoa học vật lý hơn là khoa học phần mềm.

Thông điệp của ông rất rõ ràng: Trong khi AI tự động hóa các công việc trí óc, chính những người biết lắp đặt, bảo trì và vận hành hạ tầng vật lý mới là người "nắm giữ chìa khóa của nền kinh tế tương lai".

Theo Fortune