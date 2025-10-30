Samsung mang trải nghiệm concert đến gần Gen Z với loa tháp di động mới

Sức hút của các đại nhạc hội

Thưởng thức âm nhạc chất lượng tại các concert lớn đang dần trở thành trải nghiệm phổ biến, dễ tiếp cận với người trẻ. Theo báo cáo "Gen Z Decoded Report" công bố vào tháng 5 năm 2025 của nền tảng thanh toán Visa, 64% người trẻ Việt tích cực tham gia vào các sự kiện âm nhạc và đi concert được xem là hình thức giao lưu, kết nối nổi bật. Trước đó vào năm 2024, người Việt cũng xếp thứ 2 toàn khu vực châu Á – Thái Bình Dương về tần suất tham dự concert ở cả trong và ngoài nước.

Người trẻ Việt có niềm đam mê bất tận với âm nhạc, đặc biệt là concert

Đáp ứng niềm đam mê âm nhạc bất tận kể trên của người trẻ, hàng loạt chương trình âm nhạc quy mô lớn và chuyên nghiệp đã được tổ chức ở nước ta trong thời gian gần đây. Từ các EDM Festival, các sự kiện giao lưu âm nhạc quốc tế, các buổi concert của nghệ sĩ quốc tế, các concert trong nước như V Concert - Rạng Rỡ Việt Nam, Anh Trai Say Hi, Em Xinh Say Hi, Anh Trai Vượt Ngàn Chông Gai,… đều góp phần làm sôi động đời sống tinh thần của giới trẻ.

Lý giải về đam mê tham gia các đại nhạc hội lớn, Quỳnh Như (TP.HCM) cho biết: "Mình thích không khí sôi động, âm thanh, ánh sáng đỉnh cao và đặc biệt là cơ hội giao lưu cùng thần tượng tại concert. Giá vé các chương trình hiện nay cũng khá dễ tiếp cận, chỉ từ vài trăm nghìn đồng hoặc thậm chí được tài trợ miễn phí nên học sinh, sinh viên tụi mình cũng dễ tham gia hơn".

Mang trải nghiệm concert đi muôn nơi cùng loa tháp di động Samsung

Là nhà sản xuất thiết bị âm thanh hàng đầu thế giới, Samsung luôn tiên phong trong việc nâng cao trải nghiệm âm nhạc của người dùng. Không chỉ nắm giữ vị trí hàng đầu toàn cầu về loa thanh suốt 11 năm, các sản phẩm loa tháp di động của hãng cũng được đón nhận nồng nhiệt nhờ chất lượng âm thanh và hiệu ứng ánh sáng chuẩn đại nhạc hội. Hai dòng loa tháp di động mới gồm ST50F và ST40F cũng tiếp nối thành công bằng việc trang bị hàng loạt tính năng vượt trội, mang đến trải nghiệm vượt xa những dòng loa kéo hay loa karaoke gia đình thông thường.

Loa tháp di động Samsung mang trải nghiệm concert đến gần người trẻ với hiệu ứng âm thanh, ánh sáng cuốn hút

Trải nghiệm concert được tái hiện sống động trên loa tháp di động Samsung thông qua công suất mạnh mẽ đến 240W với 4 chế độ âm thanh gồm: Tiêu chuẩn, Rộng, Sân vận động và Ngoài trời. Khi kích hoạt chế độ Sân vận động, người trẻ sẽ được tận hưởng chất âm vang dội như khi thưởng thức ở các sân khấu quy mô lớn hiện nay. Thậm chí, trải nghiệm còn được nâng cao khi người dùng kết nối nhiều loa với nhau thông qua Auracast™ Group Play hoặc ghép đôi 2 loa tháp di động bằng Stereo Play, tạo nên dải âm thanh sống động, bao trùm khắp không gian một cách vô cùng đã tai.

Thỏa đam mê âm nhạc ở bất cứ đâu với thiết bị âm thanh mới của Samsung

Hiệu ứng ánh sáng đặc sắc trên sân khấu concert cũng được tái hiện sống động thông qua hệ thống ánh sáng Party Lights+ trên loa tháp di động Samsung. Hệ thống này có khả năng phân tích nhịp và tần số nhạc theo thời gian thực, từ đó kích hoạt hàng chục đèn LED nhấp nháy đồng bộ cùng giai điệu. Khi hoạt động, ánh sáng LED sẽ bao phủ 5 khu vực chính của loa, tạo nên hiệu ứng 360° vô cùng cuốn hút. Đây là yếu tố vui mắt, góp phần thổi bùng không khí lễ hội trong những buổi tiệc cuối năm như Giáng sinh, tất niên hay năm mới… điều mà không nhiều dòng loa di động hay loa karaoke hiện nay có thể làm được.

Dòng loa tháp di động của Samsung cũng đang đồng hành cùng chương trình Anh Trai Say Hi để mang đến những phần trình diễn thoả mãn mọi giác quan cho khán giả. Sự đồng điệu trong tinh thần tôn vinh âm nhạc, ủng hộ các tài năng trẻ của thương hiệu nhận được nhiều phản hồi tích cực của khán giả. Đây chắc chắn là một sản phẩm không thể thiếu khi thưởng thức các tiết mục trong chương trình Anh Trai Say Hi với "vibe" cuốn hút không kém sân khấu trực tiếp.

Loa tháp di động Samsung đồng hành cùng chương trình Anh Trai Say Hi

Không chỉ dễ dàng tận hưởng âm nhạc đỉnh cao cao tại nhà, người trẻ còn có thể mang trải nghiệm concert đi khắp nơi nhờ thiết kế tay kéo và bánh xe tiện lợi của sản phẩm. Từ tiệc hồ bơi, tiệc nướng sân vườn đến các buổi cắm trại, picnic đều có thể hoá sân khấu âm thanh, ánh sáng sống động nhờ thời lượng pin lên đến 18 giờ, chuẩn kháng nước IPX4 trên dòng loa tháp di động này. Đặc biệt, thiết bị có hỗ trợ mic và cổng cắm guitar, cho phép tín đồ karaoke và nhạc acoustic thể hiện đam mê ở bất cứ đâu.

Thiết kế tiện lợi, dễ mang đi của loa tháp di động Samsung

Từ các bữa tiệc ngoài trời đến buổi tụ tập đông người, loa tháp di động Samsung luôn giữ beat sống động để Gen Z tận hưởng trọn vẹn đam mê âm nhạc. Sở hữu sản phẩm này là cách để biến mọi không gian thành sân khấu concert trong mơ và hoà mình vào đại tiệc âm thanh, ánh sáng theo cách riêng của mình.