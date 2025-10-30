Thông báo khẩn: Người dân ở những khu vực mưa lớn và lũ lụt mở Zalo và cập nhật càng sớm càng tốt

Trước tình hình mưa lũ phức tạp do ảnh hưởng của hoàn lưu bão số 12, Zalo Official Account (Zalo OA) của các cơ quan nhà nước đã trở thành nguồn tin tức trực tiếp và đáng tin cậy. Người dân cần chủ động tìm kiếm và theo dõi các trang OA chính thức như Trung tâm Dự báo Khí tượng Thủy văn quốc gia, Cục Quản lý đê điều và Phòng, chống thiên tai, hay Tổng đài 1022 của địa phương.

Việc theo dõi các kênh này giúp người dân kịp thời nắm bắt cảnh báo lũ quét, sạt lở đất và chủ động các biện pháp phòng tránh. Điển hình, Zalo đã phối hợp gửi hàng triệu tin nhắn cảnh báo khẩn cấp đến người dân tại các khu vực nguy hiểm, chứng minh vai trò cầu nối thông tin hiệu quả.

Tính năng cứu hộ Zalo SOS

Lũ trên các sông vượt mức báo động, nhiều khu vực ngập sâu gây khó khăn cho công tác cứu hộ và di dời người dân. Trong bối cảnh thời tiết cực đoan, việc nắm bắt thông tin kịp thời sẽ giúp người dân chủ động hơn trong việc phòng tránh, gia cố nhà cửa hay tìm nơi an toàn.

Tính năng quan trọng nhất mà người dân vùng thiên tai cần biết chính là Zalo SOS, một tiện ích khẩn cấp chỉ được kích hoạt khi sự kiện thiên tai nghiêm trọng xảy ra. Từ ngày 27/10, Zalo đã kích hoạt tính năng SOS tại Huế và Đà Nẵng để hỗ trợ người dân trong vùng ảnh hưởng.

Tại những khu vực bị ảnh hưởng, khi người dùng truy cập ứng dụng, Zalo sẽ hiển thị thông báo: “Bạn có đang an toàn không?” ngay trong cửa sổ tin nhắn. Từ thông báo này, người dân có hai tùy chọn để xử lý tình huống:

Thứ nhất là chia sẻ tình trạng an toàn. Người dùng có thể nhanh chóng báo cáo “Tôi an toàn” để người thân yên tâm và không làm phân tán lực lượng cứu hộ, hoặc báo “Tôi đang khó khăn” kèm theo mô tả cụ thể về tình hình mắc kẹt.

Thứ hai là yêu cầu hỗ trợ khẩn cấp. Nếu tình hình nguy hiểm và cần sự can thiệp ngay lập tức, người dân chọn tùy chọn “Yêu cầu hỗ trợ”. Hệ thống sẽ ngay lập tức kết nối trực tiếp đến Tổng đài quốc gia 112 (hệ thống tiếp nhận thông tin thiên tai), đảm bảo thông tin cứu hộ được chuyển đến cơ quan chức năng nhanh chóng và chính xác nhất theo quy trình chính thức.

Zalo SOS đã thực sự chứng minh là một công cụ cứu sinh mạnh mẽ. Trong đợt bão số 10, chỉ trong vòng 4 ngày, Tổng đài 112 đã tiếp nhận hơn 33.000 cuộc gọi cứu hộ qua Zalo SOS. Đồng thời, gần 70.000 người dân đã chia sẻ tình trạng “đang gặp khó khăn” và hơn 395.000 người kịp thời báo “an toàn”. Những con số này khẳng định Zalo đã trở thành một công cụ công nghệ không thể thiếu, giúp người dân vùng bão lũ chủ động bảo vệ mình và kết nối kịp thời với lực lượng cứu hộ. Hãy luôn đảm bảo ứng dụng Zalo của bạn được cập nhật và có kết nối mạng ổn định trong những ngày thời tiết cực đoan.