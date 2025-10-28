245 chủ xe đi trên vỉa hè, chạy ngược chiều có biển số sau nhanh chóng nộp phạt nguội theo Nghị định 168

Trong thời gian gần đây, tình trạng người điều khiển xe máy lưu thông trên vỉa hè, vượt đèn đỏ hay không đội mũ bảo hiểm vẫn còn xảy ra khá phổ biến, gây mất an toàn giao thông và ảnh hưởng đến trật tự đô thị. Trước thực trạng đó, lực lượng chức năng tại nhiều địa phương đã tăng cường xử lý nghiêm các hành vi vi phạm, trong đó có hình thức phạt nguội nhằm nâng cao ý thức người tham gia giao thông.

Theo thông tin từ Cổng thông tin điện tử tỉnh Bắc Ninh, trong khoảng thời gian từ ngày 10/10 đến ngày 17/10/2025, lực lượng chức năng đã ghi nhận 95 trường hợp xe mô tô vi phạm giao thông bị xử phạt nguội theo Nghị định 168.

Cụ thể, có 60 trường hợp không chấp hành hiệu lệnh của đèn tín hiệu giao thông, 12 trường hợp người điều khiển không đội mũ bảo hiểm, và 23 trường hợp chạy quá tốc độ quy định. Bên cạnh đó, lực lượng chức năng cũng phát hiện 144 xe máy lưu thông trên vỉa hè, gây cản trở giao thông và tiềm ẩn nguy cơ mất an toàn cho người đi bộ.=

Tại TP.HCM, Đội Cảnh sát Giao thông Hàng Xanh (thuộc Phòng CSGT Đường bộ - Đường sắt, Công an TP.HCM) cũng đang tăng cường ghi hình, xử lý vi phạm qua hình ảnh đối với các phương tiện đi ngược chiều, lưu thông trên vỉa hè.

Đội CSGT Hàng Xanh đã ghi hình và gửi thông báo vi phạm đến chủ phương tiện đối với 150 trường hợp vi phạm "Đi ngược chiều trên đường có biển "Cấm đi ngược chiều" trên đường Phan Văn Trị (phường Gò Vấp).

Để tra cứu phương tiện vi phạm, người dân có thể truy cập vào trang web của Cục Cảnh sát Giao thông theo đường link sau đây https:www.csgt.vn/tra-cuu-phuong-tien-vi-phạm.html. Tại đây, người dân tiến hành nhập biển kiểm soát, loại phương tiện và mã bảo mật. Sau đó, người dân chọn "Tra cứu" để hệ thống trả kết quả phạt nguội.

Ngoài ra, người dân có thể tra cứu vi phạm phạt nguội thông qua ứng dụng VneTraffic theo các bước sau:

Bước 1: Tải và cài đặt app VNeTraffic về điện thoại trên App Store/CH Play.

Bước 2: Đăng nhập tài khoản

Trường hợp chưa có tài khoản thì đăng ký tài khoản theo các bước sau:

Chọn đăng ký, sau đó quét mã QR bên góc trên cùng phải của thẻ CCCD. Người dân thực hiện kiểm tra thông tin, nhập số điện thoại và bấm "Xác nhận".

Sau đó hệ thống sẽ gửi mã OTP về điện thoại, người dân cần nhập mã OTP và thiết lập mật khẩu.

Bước 3: Để kiểm tra phạt nguội cá nhân chọn mục "Tra cứu vi phạm".

Bước 4: Nhập biển số xe cần tra cứu và nhấn "Kiểm tra".