Thêm chiêu trò lừa đảo mới liên quan đến mở tài khoản ngân hàng, quét sinh trắc học

Công an tỉnh Quảng Ninh vừa triệt phá một đường dây tội phạm tinh vi, chuyên thuê người mở tài khoản ngân hàng và "nuôi" họ ăn ở tập trung chỉ để thực hiện quét sinh trắc học. Đường dây này đã lợi dụng quy định xác thực của ngân hàng để giao dịch số tiền lừa đảo lên tới 256 tỷ đồng chỉ trong vài tháng. Vụ án được phát hiện khi Phòng Cảnh sát hình sự Công an tỉnh Quảng Ninh mở rộng điều tra một vụ "Lừa đảo chiếm đoạt tài sản" vào ngày 16/1/2025 tại phường Quang Hanh, Quảng Ninh.

Từ trái qua phải: 4 đối tượng Tùng, Trường, Vinh, Sơn tại Cơ quan Công an. (Ảnh: Công an tỉnh Quảng Ninh)

Theo kết quả điều tra, kẻ cầm đầu đường dây được xác định là Nguyễn Đức Tiến (sinh năm 1985, trú tại Hà Nội). Khoảng tháng 9/2024, khi đang ở Campuchia, Tiến đã giao nhiệm vụ cho Nguyễn Quang Trương và Nguyễn Đức Quân (cùng sinh năm 1987) trở về Việt Nam để tổ chức việc nhận và chuyển tiền lừa đảo.

Do vấp phải quy định của các ngân hàng về việc yêu cầu quét sinh trắc học khuôn mặt khi chuyển khoản trên 10 triệu đồng, Tiến đã chỉ đạo Quân và Trương phải thuê nhiều người mở tài khoản và tập trung họ lại một địa điểm. Mục đích là để những người này luôn sẵn sàng quét khuôn mặt xác thực khi đường dây cần chuyển tiền chiếm đoạt được.

Sau khi về nước, Quân và Trương đã móc nối với Nguyễn Đức Linh (sinh năm 1983, trú tại Quảng Hanh) để thuê một căn nhà tại phường Quang Hanh làm "đại bản doanh".

Tại đây, chúng thuê một nhóm người, trong đó có Dương Văn Tùng (sinh năm 1992), Đoàn Văn Trường (sinh năm 1997), Phạm Văn Vinh (sinh năm 1987) và Nguyễn Thanh Sơn (sinh năm 1995), tất cả cùng trú tại Quảng Ninh.

Các đối tượng này được trả công từ 15 đến 20 triệu đồng mỗi tháng. Nhiệm vụ duy nhất của họ là mở nhiều tài khoản ngân hàng và phải túc trực 24/7. Bất kể ngày đêm, khi Quân và Trương yêu cầu, họ phải lập tức dùng khuôn mặt của mình để quét sinh trắc học, hoàn tất các giao dịch chuyển tiền.

Từ tháng 10/2024 đến khi bị phát hiện, nhóm đối tượng này đã thực hiện tổng số giao dịch lên tới 256 tỷ đồng, trong đó cơ quan công an đã xác định được số tiền chiếm đoạt của nhiều bị hại trên cả nước là hơn 784 triệu đồng.

Quyết định truy nã đối với Nguyễn Đức Tiến. (Ảnh: Công an tỉnh Quảng Ninh)

Đến nay, Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an tỉnh Quảng Ninh đã ra quyết định khởi tố bị can đối với 17 đối tượng trong vụ án về tội “Lừa đảo chiếm đoạt tài sản”. Riêng kẻ cầm đầu Nguyễn Đức Tiến hiện đã bỏ trốn và đang bị truy nã.

Công an tỉnh Quảng Ninh khuyến cáo người dân cần nâng cao cảnh giác, tuyệt đối không cho thuê, cho mượn hoặc bán tài khoản ngân hàng, thông tin cá nhân hay dữ liệu sinh trắc học (khuôn mặt, vân tay). Người dân cần cảnh giác với các lời mời "việc nhẹ, lương cao" hoặc "chỉ cần mở tài khoản nhận tiền hộ" để tránh tiếp tay cho tội phạm lừa đảo.

Theo Cổng TTĐT Công an tỉnh Quảng Ninh