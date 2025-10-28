Elon Musk có thể rời Tesla nếu không được đáp ứng một yêu cầu

Chủ tịch Tesla, Robyn Denholm, cảnh báo rằng Elon Musk có thể rời vị trí CEO nếu gói thù lao trị giá 1.000 tỷ USD dành cho tỷ phú này không được cổ đông thông qua, theo bức thư gửi tới nhà đầu tư hôm thứ Hai.

Lời kêu gọi được đưa ra trước thềm cuộc họp cổ đông thường niên ngày 6/11, trong bối cảnh Hội đồng quản trị Tesla từ lâu đã đối mặt với chỉ trích vì không hành động đúng lợi ích cổ đông. Trong khi đó, các chuyên gia quản trị và tổ chức giám sát đặt nghi vấn về tính độc lập cũng như khả năng kiểm soát ảnh hưởng của Musk.

Theo Denholm, gói thưởng theo hiệu suất này được thiết kế để giữ chân và khuyến khích Musk tiếp tục lãnh đạo Tesla trong ít nhất bảy năm rưỡi tới.

“Vai trò lãnh đạo của Musk là yếu tố then chốt trong thành công của Tesla”, nữ chủ tịch viết, đồng thời cảnh báo rằng nếu không có cơ chế đãi ngộ đủ hấp dẫn, công ty có thể đánh mất “thời gian, tài năng và tầm nhìn” của ông.

Denholm cho rằng vai trò của Musk đặc biệt quan trọng trong bối cảnh Tesla đang đặt mục tiêu dẫn đầu toàn cầu về trí tuệ nhân tạo (AI) và công nghệ tự lái.

Theo kế hoạch đề xuất, Musk sẽ được nhận 12 gói quyền chọn cổ phiếu nếu đạt được các mục tiêu đầy tham vọng, bao gồm đạt vốn hóa 8.500 tỷ USD cùng những bước tiến trong lĩnh vực xe tự hành và robot.

Bức thư của Denholm mô tả gói thù lao này là biện pháp cần thiết để gắn lợi ích của Musk với giá trị cổ đông và tăng trưởng dài hạn, đồng thời kêu gọi nhà đầu tư tái bầu 3 giám đốc kỳ cựu thân cận với Musk.

Hội đồng quản trị Tesla đã bị giám sát chặt chẽ trong nhiều năm do mối quan hệ quá gần gũi với Musk. Tòa án Delaware hồi đầu năm nay đã hủy bỏ gói thù lao năm 2018 của Musk.

Tham khảo: Reuters﻿