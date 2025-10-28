Mẫu xe điện mini giá hơn 300 triệu đồng của BYD lộ diện: Một lần sạc đi 180 km, chỉ phục vụ thị trường xe điện mini ‘màu mỡ’ nhất châu Á

BYD K-Car – mẫu xe điện cỡ nhỏ hoàn toàn mới của hãng xe Trung Quốc BYD đã được phát hiện ngay trước khi ra mắt chính thức tại Triển lãm Di động Nhật Bản 2025, dự kiến diễn ra vào ngày 30/10 tới đây. Mẫu xe này được định vị là dòng xe điện cơ bản, với giá khởi điểm khoảng 2 triệu yên (tương đương 13.085 USD).

BYD K-Car lần đầu được phát hiện vào tháng 5/2025, được phát triển riêng cho phân khúc Keijidosha – dòng xe nhỏ đặc trưng của Nhật Bản. Theo quy định, xe thuộc phân khúc này phải có chiều dài không quá 3,4m, chiều rộng dưới 1,48m, chiều cao tối đa 2m và dung tích động cơ không vượt quá 670 cm³.

Năm 2024, xe điện thuộc phân khúc Keijidosha chiếm 38% thị phần tại Nhật Bản. Với K-Car, BYD kỳ vọng có thể thách thức các đối thủ nội địa trong phân khúc vốn do các hãng Nhật như Honda, Suzuki và Daihatsu thống trị.

Một blogger ô tô Trung Quốc có biệt danh Sugar Design đã chia sẻ hình ảnh đầu tiên của K-Car không ngụy trang. Mẫu xe gây chú ý với thân xe màu trắng, các cột trụ sơn đen tạo hiệu ứng “mui nổi”, cùng bánh xe nhôm đa chấu và cửa trượt phía sau – chi tiết quen thuộc trên các mẫu xe đô thị nhỏ gọn tại Nhật Bản.

K-Car có đường mái phẳng, trục cơ sở dài và phần nhô ngắn, giúp tối đa hóa không gian nội thất. Một số chi tiết khác gồm tay nắm cửa truyền thống, gương chiếu hậu sơn đen, đèn pha cong và cụm đèn hậu màu khói.

Bên trong, xe được cho là trang bị vô lăng ba chấu và màn hình cảm ứng nổi, cùng hai cửa trượt phía sau và cửa sổ sau lớn tích hợp cần gạt nước.

Theo các nguồn tin trước đó, BYD K-Car sử dụng pin LFP 20 kWh, cho phạm vi hoạt động khoảng 180 km theo tiêu chuẩn WLTC. Tuy chưa có thông tin chính thức về động cơ điện, nhưng mẫu xe được định vị là giải pháp di chuyển đô thị giá rẻ, hướng đến người dùng trẻ và gia đình nhỏ tại Nhật Bản.

Giá khởi điểm 2 triệu yên của BYD K-Car được xem là cạnh tranh khi so với mẫu Honda N-Box – chiếc kei car bán chạy hàng đầu Nhật Bản – đang có giá khởi điểm 1,782 triệu yên (11.650 USD).

BYD hiện là nhà sản xuất xe điện lớn nhất thế giới, và việc tung ra K-Car tại Nhật được xem là bước đi chiến lược trong nỗ lực mở rộng ảnh hưởng tại các thị trường phát triển.

Trước đó, BYD đã ký thỏa thuận hợp tác với tập đoàn bán lẻ Aeon để phân phối xe điện tại Nhật Bản – một thị trường vốn khắt khe về tiêu chuẩn chất lượng và an toàn.

Sự xuất hiện của BYD K-Car có thể tạo ra cạnh tranh mới trong phân khúc xe điện mini, khi người tiêu dùng Nhật ngày càng chú trọng các mẫu xe tiết kiệm năng lượng, phù hợp với không gian đô thị đông đúc.

Theo CNC﻿