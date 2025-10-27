2 số điện thoại bị ngân hàng chỉ đích danh, thấy cuộc gọi đến đừng nghe máy

Ngân hàng TMCP Hàng Hải Việt Nam (MSB) vừa phát đi cảnh báo về tình trạng các đối tượng giả mạo nhân viên ngân hàng, lợi dụng danh nghĩa tư vấn dịch vụ hoặc hỗ trợ thẻ tín dụng để lừa đảo, chiếm đoạt tài sản của khách hàng.

Theo ghi nhận, kẻ gian thường gọi điện cho khách hàng từ các số điện thoại 024 9999 3453, 028 9995 2457 hoặc những số tương tự, thông báo rằng thẻ tín dụng của khách hàng đang phát sinh phí thường niên hoặc nợ quá hạn, rồi hướng dẫn cách “thanh toán” để được hoàn phí.

Khi khách hàng làm theo, chúng sẽ gửi đường link giả mạo, yêu cầu điền thông tin cá nhân và thông tin thẻ tín dụng như số thẻ, ngày hết hạn, mã CVV2, mã OTP,… Sau khi có đủ dữ liệu, các đối tượng sẽ thực hiện giao dịch gian lận nhằm chiếm đoạt tiền trong tài khoản.

Người dân nên cẩn trọng với các cuộc gọi từ đầu số 022, 024, 028... (Ảnh minh hoạ)

Không chỉ dừng lại ở đó, một số trường hợp khác, kẻ gian còn yêu cầu khách hàng chuyển tiền trực tiếp với lý do hỗ trợ hoàn phí thường niên hoặc xóa thông tin nợ quá hạn trên hệ thống, nhằm chiếm đoạt tài sản.

Trước thực trạng này, MSB khuyến cáo khách hàng cần hết sức cảnh giác và tuân thủ các nguyên tắc bảo mật sau:

- Tuyệt đối không cung cấp thông tin thẻ (số thẻ, ngày hết hạn, mã CVV2, mã OTP) qua đường link, tin nhắn hoặc cho bất kỳ ai, kể cả người tự xưng là nhân viên ngân hàng.

- Không chia sẻ thông tin cá nhân, giấy tờ tùy thân qua mạng xã hội hoặc các kênh không chính thống.

- Luôn xác minh thông tin về các khoản phí hay nghĩa vụ thanh toán qua tổng đài chính thức của MSB.

- Không tải hoặc cài đặt các ứng dụng lạ, không truy cập vào đường link, email không rõ nguồn gốc.

- Theo dõi thường xuyên các biến động giao dịch và khóa thẻ ngay lập tức nếu phát hiện bất thường.

- Cập nhật thông tin cảnh báo lừa đảo từ các kênh truyền thông chính thức của ngân hàng để chủ động phòng tránh rủi ro.

MSB nhấn mạnh rằng hai số điện thoại 024 9999 3453 và 028 9995 2457 không thuộc hệ thống của ngân hàng. Mọi thông tin chính thức chỉ được công bố tại www.msb.com.vn hoặc qua tổng đài chăm sóc khách hàng của MSB.

Trong trường hợp nghi ngờ bị lừa đảo, khách hàng cần nhanh chóng liên hệ ngay với ngân hàng qua các kênh chính thức để được hỗ trợ và bảo vệ quyền lợi kịp thời.