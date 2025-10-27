Mất sạch tiền trong tài khoản nếu mắc phải 3 điều TUYỆT ĐỐI KHÔNG được làm khi dùng thẻ tín dụng

Thời gian gần đây, tình trạng lừa đảo liên quan đến thẻ tín dụng ngày càng phức tạp với nhiều hình thức tinh vi, khiến nhiều người dùng có nguy cơ mất sạch tiền. Các ngân hàng liên tục đưa ra khuyến cáo, trong đó nhấn mạnh 3 điều tuyệt đối không nên làm để bảo vệ tài sản của mình.

3 điều "Không" tuyệt đối để bảo vệ thẻ tín dụng

Đây là 3 nguyên tắc cốt lõi mà các ngân hàng luôn khuyến cáo khách hàng phải tuân thủ:

Không cung cấp thông tin bí mật: Tuyệt đối không cung cấp mã OTP, số thẻ, ngày hết hạn thẻ, mã bảo mật CVV/CVC... cho bất kỳ ai, kể cả người tự xưng là nhân viên ngân hàng. Không rời mắt khỏi thẻ khi giao dịch: Không giao thẻ cho người khác giữ hoặc lơ là, rời mắt khỏi thẻ trong lúc đang thanh toán tại cửa hàng, nhà hàng, siêu thị... Không nhấp vào đường link lạ: Không nhấp vào các đường link, tệp tin lạ, đặc biệt là các thông báo "trúng thưởng", "nâng hạn mức" được gửi từ tin nhắn, email hoặc cuộc gọi không xác minh được nguồn gốc.

Các chiêu lừa đảo tinh vi đang nhắm vào bạn

Việc tuân thủ 3 quy tắc "Không" ở trên là vô cùng quan trọng, bởi kẻ gian đang sử dụng 4 tình huống lừa đảo phổ biến sau đây để đánh cắp tiền của chủ thẻ:

1. Mạo danh ngân hàng để lấy thông tin thẻ Đây là chiêu lừa đảo nhắm vào việc phá vỡ quy tắc "Không cung cấp thông tin". Kẻ gian giả danh nhân viên ngân hàng, gọi điện hoặc nhắn tin yêu cầu bạn cung cấp thông tin cá nhân (số thẻ, ngày hết hạn, mã OTP…) với các lý do hấp dẫn như: nâng hạng thẻ, nâng hạn mức thẻ, miễn phí thường niên, xác minh tài khoản, nhận quà tặng... Ngay khi có được thông tin, chúng sẽ chiếm đoạt tiền trong tài khoản của bạn.

2. Lừa đảo mời rút tiền từ thẻ tín dụng Kẻ gian gọi điện chào mời dịch vụ rút tiền mặt từ thẻ tín dụng. Chúng yêu cầu khách hàng cung cấp hình ảnh 2 mặt thẻ hoặc số thẻ, OTP và số tiền cần rút. Sau khi thực hiện giao dịch, kẻ gian hứa sẽ chuyển khoản lại tiền nhưng thực tế khách hàng không nhận được, hoặc nhận được số tiền ít hơn nhiều so với số tiền đã bị trừ trên thẻ.

3. Lừa đảo hỗ trợ đóng/hoàn phí bảo hiểm Cũng với chiêu thức mạo danh, đối tượng gọi điện yêu cầu khách hàng cung cấp thông tin thẻ tín dụng để được "hỗ trợ" đóng phí bảo hiểm thẻ (khoảng 2 – 3 triệu đồng) hoặc để được "hưởng ưu đãi" hoàn phí bảo hiểm liên kết thẻ. Nếu cả tin cung cấp thông tin, hậu quả là bạn sẽ bị chiếm đoạt tiền.

4. Đánh cắp thông tin và tráo chip thẻ Đây là thủ đoạn tinh vi, nhắm vào việc bạn vi phạm quy tắc "Không rời mắt khỏi thẻ". Lợi dụng sơ hở trong quá trình thanh toán tại điểm giao dịch, kẻ gian tráo chip thật của thẻ bằng một con chip giả. Cách thức này diễn ra rất nhanh. Sau đó, chúng sử dụng chip thật bị đánh cắp để thực hiện các giao dịch gian lận. Nếu không để ý kỹ, bạn sẽ rất khó phát hiện.

Nên làm gì để chủ động bảo vệ tài sản khi dùng thẻ tín dụng

Bên cạnh 3 điều "Không", các ngân hàng cũng khuyến cáo người dùng 4 điều "Nên" làm để tăng cường bảo mật:

Nên kiểm tra kỹ thẻ sau mỗi giao dịch để phát hiện kịp thời các dấu hiệu bất thường, đặc biệt là dấu hiệu bị tráo chip.

Nên chủ động liên hệ các kênh chính thức của ngân hàng ngay lập tức nếu phát hiện giao dịch bất thường hoặc nghi ngờ bị lừa đảo.

Nên giữ thẻ trong tầm mắt khi thanh toán tại bất kỳ đâu. (Điều này nhắc lại quy tắc "Không rời mắt").

Nên chủ động khóa/mở chức năng thanh toán trực tuyến của thẻ. Chỉ mở khi có nhu cầu sử dụng và tắt ngay sau khi hoàn tất giao dịch.