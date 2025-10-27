Nhận được tin nhắn có nội dung này, người dùng nên xóa ngay lập tức

Theo Forbes, “Phantom Hacker” là một chiêu trò lừa đảo sử dụng thủ đoạn tinh vi, tin tặc lợi dụng công nghệ để âm thầm theo dõi mọi thao tác của nạn nhân khi họ đăng nhập vào tài khoản ngân hàng, rồi chiếm quyền kiểm soát và rút sạch tiền trong tài khoản.

Nếu như trước đây, kẻ gian thường dụ nạn nhân cài đặt phần mềm gián điệp thì hiện nay các nhóm tội phạm mạng đã chuyển hướng sang lợi dụng các ứng dụng nhắn tin phổ biến như WhatsApp.

Ảnh minh họa (Nguồn: Internet)

Tại đây, chúng lợi dụng tính năng chia sẻ màn hình để theo dõi người dùng mà không cần cài thêm bất kỳ phần mềm nào. Việc này khiến người dùng khó phát hiện và dễ dàng rơi vào bẫy, nhất là khi kẻ lừa đảo giả mạo nhân viên ngân hàng hoặc kỹ thuật viên hỗ trợ.

Trước tình hình đó, Meta, công ty mẹ của WhatsApp, đã triển khai biện pháp mới nhằm ngăn chặn rủi ro. Theo đại diện Meta, ứng dụng sẽ hiển thị cảnh báo khi người dùng cố gắng chia sẻ màn hình với một liên hệ lạ trong cuộc gọi video. Hệ thống đồng thời nhắc nhở người dùng chỉ nên chia sẻ màn hình với những người thật sự tin tưởng, bởi kẻ gian có thể lợi dụng thao tác này để đánh cắp thông tin nhạy cảm như mã xác minh hay thông tin tài khoản ngân hàng.

Không chỉ trên WhatsApp, FBI còn ghi nhận tình trạng các tin nhắn lừa đảo qua SMS và nhiều ứng dụng khác đang gia tăng mạnh. Nhiều người dùng nhận được tin nhắn giả mạo thông báo từ ngân hàng, cơ quan thu phí cầu đường hoặc bộ phận kỹ thuật, kèm theo liên kết dẫn tới trang web giả mạo. Chỉ cần bấm mở liên kết này, toàn bộ thông tin cá nhân, dữ liệu tài khoản ngân hàng hay mã OTP đều có thể bị tin tặc chiếm đoạt.

Một báo cáo mới từ nhóm nghiên cứu Unit 42 thuộc Palo Alto Networks, công ty an ninh mạng hàng đầu có trụ sở tại Mỹ, cho thấy tín hiệu đáng báo động của các chiến dịch lừa đảo quy mô lớn. Kẻ tấn công sử dụng những bộ công cụ có khả năng tùy biến theo từng chiến dịch, liên tục thay đổi tên miền, SIM và lợi dụng hạ tầng điện toán đám mây để phát tán tin nhắn lừa đảo, khiến công tác truy vết và ngăn chặn trở nên vô cùng khó khăn.

Trước thực trạng này, các chuyên gia an ninh mạng khuyến cáo người dùng cần đặc biệt cảnh giác với mọi tin nhắn từ người lạ. Khi nhận được tin nhắn có nội dung yêu cầu phải làm theo hướng dẫn. Người dùng nên kiểm tra lại thông tin qua trang web hoặc ứng dụng chính thức của tổ chức liên quan. Đồng thời, tuyệt đối không nhấp vào liên kết hay gọi tới số điện thoại được gửi trong tin nhắn.

FBI cũng nhấn mạnh, mọi tin nhắn có dấu hiệu bất thường như yêu cầu bấm vào liên kết, cung cấp thông tin cá nhân, hay cảnh báo nguy hiểm không rõ nguồn gốc, dù được gửi từ bạn bè hay người thân, đều cần được xóa ngay lập tức để bảo vệ an toàn tài chính cá nhân.

Trong bối cảnh các chiêu trò lừa đảo ngày càng tinh vi, cảnh giác và chủ động bảo vệ bản thân là yếu tố then chốt. Một tin nhắn tưởng như vô hại đôi khi lại là khởi đầu cho một vụ lừa đảo quy mô lớn. Chỉ với một thao tác xóa tin nhắn có dấu hiệu bất thường, người dùng đã có thể tự bảo vệ bản thân.

(Nguồn: Forbes)