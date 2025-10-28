Không lo "đau ví", săn sale đồ công nghệ với loạt deal "đáng đồng tiền bát gạo" này

Mùa sale công nghệ lớn nhất năm đã điểm! Đây chính là thời điểm vàng để nâng cấp các thiết bị đeo (wearable) mà không lo "đau ví". Tuy nhiên, giữa một "rừng" giảm giá, làm sao để biết đâu là "deal" thật sự hời, đâu là sản phẩm đáng đồng tiền bát gạo?

Nếu bạn cũng đang phân vân, bài viết này sẽ "mổ xẻ" chi tiết 4 món hời công nghệ đang "gây bão" trên các sàn thương mại điện tử, giúp bạn "chốt đơn" một cách thông minh nhất.

Tai nghe chống ồn giảm nửa giá

Nếu bạn đang tìm kiếm một chiếc tai nghe có công nghệ cao cấp nhưng ngân sách lại có hạn, "deal" này chính là "chân ái". Baseus Bass BS1 NC là một đối thủ đáng gờm, sẵn sàng "phá đảo" phân khúc với những gì nó mang lại và đáng nói hơn là đang được giảm đến nửa giá.

Lý do "chốt đơn" nằm ở chỗ bạn nhận được tính năng của tai nghe cận cao cấp với mức giá không tưởng. Nổi bật nhất là Chống ồn chủ động (ANC), giúp "tắt" mọi tạp âm ồn ào của văn phòng hay quán cà phê, cho phép bạn tập trung 100%. Không chỉ vậy, nó còn được trang bị âm thanh Hi-Res Chuẩn LDAC – một chuẩn mực thường chỉ thấy trên các dòng tai nghe đắt tiền của Sony, mang lại trải nghiệm âm thanh chi tiết và trong trẻo. Cùng với Bluetooth 6.0 mới nhất, đây là lựa chọn hoàn hảo cho các "audiophile" nhập môn hoặc dân văn phòng muốn có không gian yên tĩnh với chi phí tối ưu.

Giá sale: 659.000 đồng Nơi mua: Shopee

Sắm tai nghe Samsung tặng bình giữ nhiệt

Không phải ai cũng thích phiêu lưu với các thương hiệu mới. Nếu bạn thuộc tuýp "ăn chắc mặc bền", cần một sản phẩm ổn định từ một tên tuổi lớn, thì Samsung Galaxy Buds Core khi đang sale là một món hời không thể bỏ qua khi tặng 1 voucher bình giữ nhiệt Elmich 0 đồng.

Nhưng giá trị của "deal" này không nằm ở thông số "khủng", mà nằm ở sự tin cậy. Khi mua sản phẩm của Samsung, bạn nhận được sự hoàn thiện sản phẩm tốt, độ bền cao và khả năng tương thích tuyệt vời, đặc biệt nếu bạn đang dùng điện thoại Galaxy. Galaxy Buds Core tập trung vào các giá trị "cốt lõi": chất lượng đàm thoại rõ ràng để họp hành, kết nối liền mạch và một chất âm cân bằng, dễ nghe. Đây là lựa chọn an toàn tuyệt đối cho công việc và sử dụng hàng ngày.

Giá sale: 1.300.000 đồng Nơi mua: Shopee

HUAWEI WATCH GT6 Series có deal hot

Chuyển sang các thiết bị đeo tay, HUAWEI WATCH GT6 Series là một "deal" mà bất kỳ ai ghét sạc pin hàng ngày cũng phải thèm muốn. Khi sale, mức giá của nó trở nên cực kỳ hấp dẫn so với những gì nó mang lại, tiệm cận trải nghiệm cao cấp mà không "đốt ví" như Apple hay Samsung.

Điểm "ăn tiền" chí mạng của dòng GT6 là thời lượng pin "trâu" bất bại, cho phép bạn sử dụng cả tuần, thậm chí nửa tháng mà không cần sạc. Về tính năng, đây là một "huấn luyện viên" thực thụ với các chế độ Tập Luyện Nâng Cao, phân tích chỉ số chuyên sâu và khả năng Theo Dõi Sức Khỏe toàn diện. Tất cả được gói gọn trong một thiết kế sang trọng, lịch lãm, phù hợp để đeo đi làm lẫn đi tập. Đây là món hời cho ai tìm kiếm một trợ lý sức khỏe toàn diện và đẳng cấp.

Hiện tại, sản phẩm đang được giảm giá ngay 500k khi mua sắm kèm thêm combo tặng kèm giới hạn hấp dẫn lên đến gần 1 triệu đồng gồm tai nghe FreeBuds SE2 + 3 tháng HUAWEI Health.

Giá sale: 4.990.000 đồng Nơi mua: Shopee

Đồng hồ thông minh Amazfit giảm 4 triệu đồng

Cuối cùng, một "deal" dành riêng cho những người đam mê xê dịch, thể thao mạo hiểm, hoặc đơn giản là... hay làm rơi đồ. Amazfit T-Rex 3 Pro là chiếc đồng hồ sinh ra để "chinh chiến" ở những điều kiện khắc nghiệt nhất.

Giá trị của món hời này nằm ở độ bền bỉ. Rẻ hơn đáng kể so với các dòng G-Shock đa tính năng hay Garmin, T-Rex 3 Pro đạt các tiêu chuẩn "nồi đồng cối đá" (thường là chuẩn quân đội), chống sốc, chống nước và chịu được va đập. Nó là người bạn đồng hành lý tưởng cho các chuyến trekking, leo núi nhờ GPS chính xác. Đặc biệt, việc được bảo hành chính hãng 12 tháng giúp bạn hoàn toàn yên tâm "quăng quật" mà không lo hỏng hóc.

Hiện tại, sản phẩm đang được giảm giá lên 4 triệu đồng.

Giá sale: 9.990.000 đồng Nơi mua: Shopee



