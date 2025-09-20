Chi tiền triệu sắm máy lọc không khí, đây là 5 mẫu đáng tiền đến từng xu

Trong bối cảnh ô nhiễm không khí tại các đô thị lớn ngày càng nghiêm trọng, máy lọc không khí đã trở thành một thiết bị thiết yếu để bảo vệ sức khỏe hô hấp. Tuy nhiên, thị trường đa dạng có thể khiến người dùng bối rối. Dưới đây là 5 mẫu máy lọc không khí nổi bật, phù hợp với từng nhu cầu và không gian sống khác nhau.

1. LG PuriCare 360 Hit: Lý tưởng cho người yêu công nghệ và hiệu quả toàn diện

LG PuriCare 360 Hit gây ấn tượng mạnh mẽ với thiết kế hình trụ độc đáo, cho phép hút và lọc khí 360 độ. Điều này có nghĩa là dù bạn đặt máy ở đâu, không khí trong phòng cũng sẽ được làm sạch đồng đều và hiệu quả.

Điểm nổi bật:

Thiết kế 360 độ, hút khí từ mọi hướng. Động cơ Inverter vận hành êm ái, bền bỉ và tiết kiệm điện. Hệ thống lọc đa màng giúp loại bỏ bụi mịn, vi khuẩn, virus và các tác nhân gây dị ứng.

Đây là lựa chọn hoàn hảo cho những ai tìm kiếm một giải pháp lọc khí toàn diện, tích hợp công nghệ hiện đại và thiết kế sang trọng.

2. Samsung AX60R5080WD/SV: "Chiến binh" cho không gian lớn

Nếu bạn cần một thiết bị mạnh mẽ cho phòng khách hoặc các không gian mở có diện tích lên đến 60m², Samsung AX60R5080WD/SV là ứng cử viên sáng giá.

Điểm nổi bật:

Công suất lớn, phạm vi lọc hiệu quả đến 60m². Công nghệ thổi gió 3 chiều giúp không khí sạch lan tỏa nhanh. Cảm biến Laser PM1.0 phát hiện được cả bụi siêu mịn và hiển thị chất lượng không khí qua màn hình.

Chiếc máy này đảm bảo rằng cả gia đình bạn sẽ được hít thở bầu không khí trong lành ngay cả trong những không gian sinh hoạt chung rộng lớn.

3. Xiaomi Smart Air Purifier 4 Lite: Hiệu năng tốt nhất trong tầm giá

Xiaomi luôn là cái tên sáng giá trong phân khúc sản phẩm thông minh giá tốt. Phiên bản 4 Lite là minh chứng rõ ràng nhất, mang lại hiệu quả lọc khí ấn tượng cho các phòng có diện tích từ 25-43m².

Điểm nổi bật:

Giá thành hấp dẫn, dễ tiếp cận. Bộ lọc True HEPA 3 lớp loại bỏ 99.97% bụi mịn và tác nhân gây dị ứng. Kết nối và điều khiển thông minh qua ứng dụng Mi Home.

Đây là lựa chọn lý tưởng cho những ai muốn trải nghiệm lợi ích của máy lọc không khí chất lượng cao mà không cần đầu tư quá nhiều chi phí.

4. Samsung AX34R3020WW/SV: Lựa chọn tối ưu cho phòng ngủ

Với không gian cần sự yên tĩnh như phòng ngủ (khoảng 34m²), Samsung AX34R3020WW/SV là một giải pháp hoàn hảo. Máy hoạt động cực kỳ êm ái với độ ồn tối đa chỉ 45dB.

Điểm nổi bật:

Vận hành êm ái với Chế độ ngủ (Sleep Mode). Hệ thống lọc 3 lớp mạnh mẽ loại bỏ 99.9% bụi mịn. Đầy đủ tiện ích: đèn báo chất lượng không khí, cảnh báo thay bộ lọc và khóa trẻ em.

Sự kết hợp giữa hiệu quả lọc và khả năng hoạt động yên tĩnh giúp bảo vệ giấc ngủ và sức khỏe cho cả gia đình, đặc biệt là trẻ nhỏ.

5. Xiaomi Smart Air Purifier 4 Compact: Nhỏ gọn và linh hoạt

Đúng như tên gọi, phiên bản Compact của Xiaomi chinh phục người dùng bởi thiết kế nhỏ gọn, có thể đặt trên bàn làm việc hoặc dưới sàn nhà trong các không gian từ 16-27m².

Điểm nổi bật:

Thiết kế cực kỳ nhỏ gọn, hiện đại. Bộ lọc 3 trong 1 tích hợp (thô, HEPA, than hoạt tính). Điều khiển thông minh qua ứng dụng Mi Home.

Đây là giải pháp tuyệt vời cho phòng làm việc cá nhân, phòng ngủ nhỏ, hoặc cho những ai cần một thiết bị lọc khí linh hoạt, dễ dàng di chuyển.