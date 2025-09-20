Hết đóng vai quân sư, Gemini Live trên Galaxy A56 5G nay còn truyền cảm hứng cho Gen Z lên mood công việc

Sống chậm lại, thư giãn và lắng nghe bản thân

Là một mô hình ngôn ngữ lớn với khả năng trò chuyện, giải đáp thắc mắc và đưa ra lời khuyên bằng tiếng Việt, Gemini Live trên Galaxy A56 5G chính là bạn đồng hành được đông đảo người trẻ tin tưởng hiện nay. Chỉ với một nút bấm trên điện thoại, "quân sư" toàn trí này sẽ xuất hiện và giúp bạn giải quyết mọi vấn đề trong tích tắc. Với những người trẻ đang đau đầu vì thiếu động lực làm việc, không tìm thấy cảm hứng sáng tạo trong khi deadline dồn dập, lời khuyên đầu tiên của Gemini Live chính là sống chậm lại, dành thời gian thư giãn thay vì cố gồng mình và khiến mọi thứ phức tạp hơn.

Theo Gemini Live, việc dễ thực hiện nhất chính là tạm gác công việc ít phút và nhâm nhi một chút trà bánh để tiếp thêm năng lượng. Một vài chiếc bánh quy hay một ly trà sữa sẽ là "liều thuốc" giải toả căng thẳng tức thì. Các món ngọt với lượng đường phù hợp được chứng minh là có tác dụng trong việc bình ổn tâm trạng, xoa dịu tinh thần và giúp người trẻ dễ dàng bắt nhịp lại với công việc. Với những Gen Z theo đuổi phong cách ăn uống lành mạnh, những loại trái cây chứa đường tự nhiên như chôm chôm, nhãn, táo… sẽ là sự lựa chọn phù hợp. Bạn cũng có thể tìm đến các món ăn khác như sữa chua ít đường, nho sấy khô, trà mật ong… để tiếp thêm năng lượng giữa giờ. Hãy chia sẻ sở thích và mong muốn của mình một cách trực tiếp, Gemini Live sẽ liên tục lắng nghe và điều chỉnh gợi ý cho phù hợp với mong muốn của bạn.

Giải "bí" bằng ý tưởng mới

Chuyện mất động lực vì bí ý tưởng, nghĩ hoài không ra cách thuyết trình mới lạ hoặc trình bày báo cáo một cách chuyên nghiệp, dễ hiểu… không còn quá xa lạ với dân văn phòng trẻ. Thay vì hoang mang trong mớ bòng bong của chính mình, Gen Z có thể gọi ngay Gemini Live để được tư vấn. Trợ tá đắc lực này có thể hướng dẫn nhanh kỹ năng làm file thuyết trình, tư vấn hướng xây dựng nội dung, tìm ví dụ minh hoạ và thậm chí đưa ra ý tưởng mới để bạn tham khảo.

Đơn cử như trường hợp của HIEUTHUHAI gần đây. Khi đang bí ý tưởng cho sự kiện gặp gỡ SUNDAYs sắp tới, nam ca sĩ đã hỏi ngay ý kiến của Gemini Live trên Galaxy A56 5G. Kết quả, quân sư này đã tư vấn anh chàng nên thực hiện một tiết mục ảo thuật để tạo ấn tượng khác biệt cho khán giả. Thậm chí, Gemini Live còn hướng dẫn HIEUTHUHAI cách thức thực hiện màn ảo thuật biến ra một chú vẹt từ trong hộp giấy một cách chi tiết. Xuyên suốt quá trình thực hiện, HIEUTHUHAI đã chia sẻ camera để Gemini Live có thể "nhìn" thấy thực tế xung quanh và hướng dẫn cụ thể từng bước theo thời gian thực, hệt như một chuyên gia đang cầm tay chỉ việc cho nam ca sĩ. Với sự gợi ý và hướng dẫn từ Gemini Live, HIEUTHUHAI đã thành công thực hiện được màn ảo thuật của mình mà không gặp bất cứ khó khăn gì.

Xả vai nhân viên văn phòng, tiếp nguồn năng lượng mới

Cảm hứng và động lực thường đến từ những trải nghiệm mới mẻ. Do đó, Gemini Live đã gợi ý người trẻ nên tranh thủ thời gian sau giờ làm việc hoặc những ngày nghỉ để làm mới bản thân thông qua nhiều hoạt động thú vị như: đi cà phê thư giãn, đọc sách, nấu nướng, ngồi thiền hoặc du lịch…

Một điều tuyệt vời ở Gemini Live là mỗi câu trả lời đều được đưa ra dựa trên cá nhân người dùng, không giống nhau hay lặp lại. Bạn có thể trò chuyện liên tục không ngắt quãng cùng trợ lý này như một người bạn thân, thổ lộ những vấn đề mình đang gặp phải và mong muốn của cá nhân. Tuỳ theo lịch trình cá nhân, ngân sách hay sở thích, Gemini Live sẽ đề xuất các hoạt động phù hợp. Chẳng hạn nếu bạn có nhiều ngày phép và ngân sách rủng rỉnh, "quân sư" sẽ lên ngay cho bạn một danh sách điểm đến hấp dẫn, kèm theo lịch trình chi tiết để trải nghiệm. Trong trường hợp không có nhiều thời gian thì việc dành một buổi chiều ngồi cà phê, đọc sách cũng là ý tưởng không tồi. Sau khoảng thời gian tạm ngắt kết nối với công việc và làm mới tâm hồn bằng những trải nghiệm mới, chắc chắn việc lấy lại cảm hứng trong sự nghiệp sẽ trở nên dễ dàng hơn.

Việc mất động lực trong công việc ở một vài thời điểm nhất định là chuyện rất bình thường, quan trọng là bạn biết cách hoá giải căng thẳng và tìm lại cảm hứng. Với sự trợ giúp của Gemini Live thông thái trên Galaxy A56 5G, hành trình này sẽ dễ dàng hơn rất nhiều.