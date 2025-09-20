Điểm danh những món đồ gia dụng nổi bật đang "chiếm sóng" Better Choice Awards 2025

Samsung: đa dạng đề cử, giữ sức nóng ở nhiều hạng mục

Samsung tiếp tục chứng tỏ vị thế dẫn đầu với loạt sản phẩm trải dài nhiều hạng mục. Ở nhóm Thiết bị Đột phá về Trải nghiệm Đa phương tiện, TV Samsung Neo QLED đang đạt hơn 13.000 lượt bình chọn, nổi bật nhờ công nghệ hiển thị và trải nghiệm giải trí cao cấp. Trong hạng mục Đột phá Thiết kế trên Thiết bị Công nghệ, mẫu Samsung Galaxy Z Fold7 góp mặt với hơn 15.000 lượt bình chọn, cạnh tranh trực tiếp với nhiều thiết bị gập khác. Ở nhóm gia dụng, tủ lạnh Samsung Bespoke AI 4 cửa (màn hình 32 inch) cũng gây chú ý với hơn 6.000 lượt vote nhờ thiết kế độc đáo và khả năng kết nối thông minh.

LG năm nay cũng tham gia đường đua với dải sản phẩm ấn tượng. TV LG OLED AI góp mặt trong hạng mục Trải nghiệm Đa phương tiện, hiện đạt gần 6.000 lượt bình chọn. Ở mảng gia dụng, LG có tủ lạnh Instaview với hơn 6.000 vote, cho phép người dùng gõ nhẹ để xem bên trong mà không cần mở cửa. Ngoài ra, máy lọc không khí LG PuriCare AeroFurniture đạt trên 5.700 lượt bình chọn nhờ thiết kế lai giữa nội thất và thiết bị lọc khí. Đặc biệt, sản phẩm LG StandbyME 2 - màn hình thông minh có thể di chuyển linh hoạt – cũng ghi dấu ấn trong danh sách đề cử.

Trong hạng mục Sản phẩm công nghệ kiến tạo xu hướng, Ecovacs DEEBOT X11 Omni Cyclone đang đạt hơn 10.200 lượt bình chọn. Đây là một trong những robot hút bụi cao cấp nhất hiện nay, tích hợp công nghệ AI điều hướng, tự làm sạch, tự đổ rác và tối ưu vận hành. Với sự phổ biến ngày càng rộng rãi, Ecovacs trở thành thương hiệu tiêu biểu cho nhóm Thiết bị gia dụng thế hệ mới xuất sắc, phù hợp tiêu chí tiết kiệm thời gian, nâng cao chất lượng sống và thân thiện môi trường.

Xiaomi năm nay gây chú ý khi xuất hiện ở nhiều hạng mục khác nhau. Trong Trải nghiệm Đa phương tiện, TV Xiaomi A Pro 2026 đã nhận gần 13.000 lượt bình chọn, bám sát Samsung. Ngoài ra, Xiaomi 15 Ultra cũng góp mặt ở hạng mục Sản phẩm công nghệ kiến tạo xu hướng với hơn 7.400 lượt vote. Ở nhóm gia dụng, Xiaomi có nhiều dòng robot hút bụi và thiết bị nhà bếp thông minh, cạnh tranh trực tiếp với Ecovacs và các thương hiệu khác về độ phổ cập và giá trị sử dụng.

Bên cạnh bốn tên tuổi lớn, nhiều thương hiệu khác cũng ghi dấu ấn trong danh sách đề cử. Máy giặt lồng ngang Panasonic NA-V10FA1LVT hiện có gần 10.000 lượt bình chọn, nổi bật trong hạng mục Thiết bị công nghệ đại chúng xuất sắc nhờ khả năng diệt khuẩn và tiết kiệm năng lượng. Khóa cửa thông minh EZVIZ DL50FVS đạt trên 10.000 vote, chứng minh nhu cầu cao về an ninh gia đình. Ngoài ra, Roborock Saros Z70 cũng góp mặt trong nhóm Sản phẩm công nghệ kiến tạo xu hướng, mang đến lựa chọn robot hút bụi cạnh tranh với Ecovacs.

Chỉ còn ít ngày nữa, cổng bình chọn Better Choice Awards 2025 sẽ chính thức khép lại vào ngày 21/9. Người tiêu dùng có thể truy cập website Betterchoice.vn để bình chọn cho những sản phẩm và thương hiệu mà mình yêu thích. Mỗi lá phiếu không chỉ thể hiện sự tin tưởng của người dùng mà còn góp phần vinh danh những thiết bị gia dụng và công nghệ thực sự mang đến trải nghiệm tốt hơn cho đời sống hàng ngày.