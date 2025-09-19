Xôn xao drama ngày mở bán iPhone 17, một đại lý bị tố thiếu minh bạch, kém chuyên nghiệp

Trong ngày đầu mở bán iPhone 17 mới ra mắt, một sự việc lùm xùm xoay quanh việc mở bán chiếc điện thoại này cũng gây xôn xao trên MXH. Cụ thể, một đại lý ủy quyền lớn của Apple (viết tắt là T.) đã bị người dùng đăng bài phản ánh về việc tổ chức sự kiện thiếu minh bạch.

Theo đó, đại lý T. đã tổ chức chương trình "300 suất mua iPhone 17 Pro Max không cần đặt trước" tại TP.HCM và sự kiện này thu hút hàng trăm người tham gia. Rất nhiều người trong số đó đã kiên nhẫn xếp hàng, thậm chí thức xuyên đêm với hy vọng trở thành một trong những người đầu tiên sở hữu siêu phẩm mới.

Tuy nhiên, ngay sau khi kết quả được công bố, đã có những bài đăng trên MXH bày tỏ sự bức xúc và thất vọng về sự kiện này được chia sẻ trên group cộng đồng công nghệ. Một số khách hàng có mặt tại sự kiện cho rằng quy trình tổ chức có dấu hiệu thiếu minh bạch, kém chuyên nghiệp.

Bài đăng tố một đại lý thiếu minh bạch khi tổ chức sự kiện mua sớm iPhone mới

Theo nội dung bài đăng, quy trình tổ chức của sự kiện có nhiều điểm bất thường. Người này phản ánh rằng có tình trạng một tên và số điện thoại lại trúng thưởng nhiều lần. Thêm vào đó, dù quảng cáo là 300 suất nhưng chương trình được cho là đã kết thúc khi mới chỉ có khoảng 250 người được chọn.

Nghi vấn lớn nhất tập trung vào việc thay đổi thời gian đăng ký. Người dùng này cho biết, ban tổ chức ban đầu thông báo đóng cổng đăng ký lúc 4 giờ sáng, nhưng sau đó lại "âm thầm mở lại" vào khoảng 5 giờ. Đáng nói, những người đăng ký trong khoảng thời gian này được cho là có tỷ lệ trúng cao hơn hẳn, trong khi công sức của những người đã thức trắng đêm chờ đợi lại bị xem nhẹ.

Những vấn đề trên đã gây ra sự bức xúc lớn cho các khách hàng có mặt tại sự kiện, khiến họ đặt câu hỏi về tính chuyên nghiệp và minh bạch của chương trình. Nhiều người cảm thấy công sức và thời gian của mình không được tôn trọng.

Dưới bài đăng, nhiều bình luận cũng bày tỏ sự không đồng tình với việc phải xếp hàng, cho rằng hành động này vừa không cần thiết, vừa dễ "rước bực vào người". Một số ý kiến khác cho rằng chỉ cần đợi một thời gian ngắn (vài tuần hoặc một tháng) là có thể mua máy một cách dễ dàng, thậm chí còn có thể có khuyến mãi.

Nhiều bình luận từ cư dân mạng ngay dưới bài đăng

Trong bối cảnh cơn sốt iPhone 17 đang ở đỉnh điểm ngay ngày đầu mở bán, sự việc này đã trở thành một điểm trừ lớn. Hiện tại, phía đại lý T. vẫn chưa đưa ra bất kỳ phản hồi chính thức nào về những vụ việc này.