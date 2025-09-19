ASUS ra mắt dòng laptop mới: Siêu bền, bảo mật tốt, tích hợp AI

ASUS mới đây đã khẳng định mạnh mẽ chiến lược tập trung vào khối doanh nghiệp vừa và nhỏ (SMB) tại Việt Nam qua dòng sản phẩm Expert Series. Phá vỡ định kiến về các thiết bị chuyên dụng đắt đỏ và khó tiếp cận, ASUS mang đến một giải pháp toàn diện, kết hợp độ bền chuẩn quân đội, các tính năng AI tích hợp và chính sách hậu mãi chuyên nghiệp, đáp ứng nhu cầu ngày càng cấp thiết của nền kinh tế số.

Điểm cốt lõi tạo nên sự khác biệt của ASUS Expert Series nằm ở chính những công nghệ và tiêu chuẩn vượt trội được tích hợp bên trong, vốn trước đây chỉ có ở phân khúc cao cấp. Tất cả các dòng máy đều đạt chuẩn độ bền quân sự Mỹ MIL-STD-810H, vượt qua các bài kiểm tra khắc nghiệt về nhiệt độ, rung lắc và độ ẩm, đặc biệt phù hợp với điều kiện khí hậu và môi trường làm việc đa dạng tại Việt Nam.

Hãng còn bổ sung thêm 157 bài kiểm tra độc quyền, mô phỏng các tình huống thực tế như rơi từ độ cao 1,2 mét, chịu lực nén 50kg hay chống tràn nước, đảm bảo độ tin cậy vượt trội ngay cả trên các phiên bản phổ thông như ExpertBook P1 và P3.

Bên cạnh sức mạnh bền bỉ về vật lý, ASUS Expert Series còn được trang bị trí thông minh và khả năng bảo mật hàng đầu. Dòng máy được tích hợp nền tảng AI xử lý trực tiếp trên thiết bị với tính năng ASUS AI ExpertMeet, cho phép tự động tạo biên bản họp, dịch thuật phụ đề theo thời gian thực và tối ưu hóa hình ảnh khi gọi video mà không cần kết nối đám mây, đảm bảo hiệu suất và quyền riêng tư. Về mặt bảo mật, máy được cài đặt sẵn Windows 11 bản quyền và bộ tính năng ASUS ExpertGuardian, cung cấp khả năng bảo vệ đa lớp từ phần cứng đến phần mềm, giúp các doanh nghiệp SMB vận hành hệ thống an toàn mà không cần đầu tư vào hạ tầng quản trị phức tạp.

Việc trang bị những tính năng đẳng cấp này là kết quả từ chiến lược của ASUS nhằm giải quyết bài toán lớn của các doanh nghiệp vừa và nhỏ tại Việt Nam. Thực tế cho thấy, khối doanh nghiệp này hiện chiếm hơn 98% tổng số doanh nghiệp, tạo thành xương sống của nền kinh tế, nhưng lại thường gặp rào cản trong việc tiếp cận công nghệ chuyên dụng. Nhiều doanh nghiệp vẫn lựa chọn laptop tiêu dùng cho công việc, chấp nhận rủi ro về độ bền, bảo mật và thiếu hụt dịch vụ hỗ trợ. Nguy cơ này càng trở nên đáng báo động khi nhiều thiết bị vẫn đang sử dụng Windows 10, hệ điều hành sẽ chính thức kết thúc hỗ trợ vào tháng 10 năm 2025.

Thấu hiểu những thách thức đó, ASUS đã chủ động thay đổi chiến lược phân phối để đưa Expert Series đến gần hơn với khách hàng. Thay vì các kênh dự án yêu cầu số lượng lớn, các mẫu máy hiện đã có mặt rộng rãi tại các nhà bán lẻ lớn như Phong Vũ, An Phát, Hacom và các sàn thương mại điện tử. Cam kết này còn được thể hiện qua việc mở rộng khu trải nghiệm riêng tại hệ thống ASUS Exclusive Store, cho phép chủ doanh nghiệp trực tiếp đánh giá sản phẩm trước khi đầu tư.

Không chỉ dừng lại ở việc giúp doanh nghiệp dễ dàng mua sắm, chính sách hậu mãi đi kèm cũng được thiết kế theo tiêu chuẩn chuyên nghiệp, ngay cả khi chỉ mua một máy. Các dịch vụ như bảo hành tận nơi, hỗ trợ quốc tế tại hơn 80 quốc gia, và hỗ trợ kỹ thuật vào ngày làm việc kế tiếp giúp giảm thiểu tối đa rủi ro gián đoạn công việc và tiết kiệm chi phí vận hành.

Với cách tiếp cận toàn diện này, ASUS Expert Series không chỉ là một dòng sản phẩm, mà là một giải pháp hoàn chỉnh được "may đo" cho bối cảnh kinh doanh năng động của Việt Nam, khẳng định cam kết đồng hành và trao quyền cho các doanh nghiệp ở mọi quy mô.