Mở hộp chiếc iPhone mỏng nhất thế giới vừa mở bán chính hãng tại Việt Nam

Huỳnh Duy, Theo doisongphapluat.nguoiduatin.vn 16:31 19/09/2025
iPhone Air chính hãng vừa lên kệ tại Việt Nam thu hút sự quan tâm nhờ thiết kế siêu mỏng chỉ 5,6 mm, màu Vàng nhạt mới lạ cùng hiệu năng mạnh mẽ ngang dòng Pro, mở ra lựa chọn khác biệt cho người dùng yêu thích sự tinh gọn.

Kể từ ngày 19/9, Apple chính thức mở bán dòng iPhone 17 series tại Việt Nam. Lần đầu tiên, người dùng trong nước được trải nghiệm thế hệ iPhone mới cùng lúc với thị trường Mỹ và nhiều quốc gia tier 1. Bên cạnh iPhone 17 Pro và 17 Pro Max, mẫu iPhone Air cũng trở thành tâm điểm chú ý nhờ thiết kế mỏng đến mức khó tin.

Ngay từ phần hộp, Apple đã khéo léo khoe trọn ưu điểm này. Hộp iPhone Air được làm mỏng hơn hẳn so với dòng Pro, chọn cách hiển thị phần cạnh viền để nhấn mạnh vào độ mỏng. Khác với iPhone 17, iPhone 17 Pro khoe trọn mặt lưng, Air lại khéo khoe độ mỏng thân máy - một chi tiết nhỏ nhưng tạo sự khác biệt.

Với phiên bản chính hãng, iPhone Air đợt đầu tại Việt Nam mang mã ZP/A thay vì VN/A như trước, tất cả đều có đầy đủ tem nhãn và chữ tiếng Việt. Đây cũng là điểm bảo chứng quan trọng cho người dùng muốn mua máy chính hãng ngay trong đợt mở bán.

So với hàng xách tay, iPhone Air chính hãng có lợi thế lớn về bảo hành, hậu mãi và cập nhật phần mềm ổn định. Đây cũng là lựa chọn an toàn hơn cho những ai muốn trải nghiệm sản phẩm mới ngay khi vừa ra mắt mà không lo rủi ro về nguồn gốc hay chế độ hậu mãi sau mua.

Về thiết kế, iPhone Air chỉ dày 5,6 mm, trở thành chiếc iPhone mỏng nhất từ trước đến nay. Máy dùng vỏ titanium, mang đến sự chắc chắn nhưng trọng lượng lại cực nhẹ.

Để đạt độ mỏng này, Apple đặt nhiều linh kiện vào cụm lồi phía trên cùng với camera, tạo cảm giác gọn gàng và khác biệt.

Màn hình 6,5 inch với Dynamic Island, viền siêu mỏng, độ sáng nâng cấp lên 3.000 nit và thêm lớp phủ chống lóa giúp trải nghiệm hiển thị tốt hơn.

Ngoài độ mỏng khó tin, một điểm đáng chú ý nữa là iPhone Air đã lược bỏ khay SIM vật lý, chỉ hỗ trợ eSIM. Trong hộp chỉ còn sợi cáp USB-C, không còn que chọc sim. Người dùng tại Việt Nam có thể dễ dàng đăng ký eSIM trực tuyến từ các nhà mạng lớn như VinaPhone, Viettel hay Mobifone.

Về hiệu năng, iPhone Air được trang bị chip A19 Pro tương tự iPhone 17 Pro, với 6 nhân CPU và 5 nhân GPU, cho sức mạnh ngang ngửa nhiều mẫu MacBook Pro.

Máy chỉ có một ống kính 48 megapixel, hỗ trợ zoom 2x nhờ cảm biến độ phân giải cao nhưng thiếu camera góc siêu rộng. Điều này khiến iPhone Air phù hợp hơn với người dùng yêu thích sự gọn nhẹ.

Pin của iPhone Air ở mức 3.149 mAh và được giới thiệu là đủ dùng “cả ngày”. Điều đáng chú ý là khi kết hợp với Pin MagSafe, iPhone có thể kéo dài thời gian xem video lên đến 40 giờ. Đây là điểm mạnh giúp iPhone Air trở thành lựa chọn hoàn hảo cho những ai cần một chiếc máy gọn nhẹ nhưng vẫn bền bỉ.

iPhone Air có 4 màu sắc gồm Xanh Da Trời, Vàng Nhạt, Trắng Mây và Đen Không Gian, phiên bản trong bài là màu vàng nhạt. Màu sắc này trên iPhone Air không phải tông vàng óng ánh rực rỡ mà nghiêng về sắc nhẹ nhàng, thiên trắng, phù hợp cho cả người dùng nam lẫn nữ.

iPhone Air Vàng nhạt cùng iPhone 17 Pro màu Cam Vũ trụ đang "gây bão" tại Việt Nam.

Hai mẫu máy nhận được nhiều sự quan tâm của người dùng Việt lẫn người dùng quốc tế.

iPhone 17 Pro có 3 camera cùng iPhone Air nhỏ gọn với 1 camera sau.

iPhone Air có độ mỏng đáng kinh ngạc khi so với iPhone 17 Pro.

Máy lên kệ từ 19/9 với giá khởi điểm 32 triệu đồng, có thể đặt mua trực tiếp qua Apple Store Online Việt Nam.

