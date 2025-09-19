Mở hộp chiếc iPhone mỏng nhất thế giới vừa mở bán chính hãng tại Việt Nam

So với hàng xách tay, iPhone Air chính hãng có lợi thế lớn về bảo hành, hậu mãi và cập nhật phần mềm ổn định. Đây cũng là lựa chọn an toàn hơn cho những ai muốn trải nghiệm sản phẩm mới ngay khi vừa ra mắt mà không lo rủi ro về nguồn gốc hay chế độ hậu mãi sau mua.