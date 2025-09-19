Đây là ảnh thực tế iPhone 17 Pro đang "cháy hàng" tại Việt Nam, phiên bản màu Cam Vũ Trụ đẹp lạ mắt

Đúng 8h sáng ngày 19/9, dòng sản phẩm iPhone 17 và iPhone Air chính thức được giao đến tay người dùng Việt Nam. Đây là dấu mốc quan trọng, đưa Việt Nam vào nhóm Tier 1 - những thị trường được Apple ưu tiên hàng đầu.

Năm nay, iPhone 17 Pro tại Việt Nam có mã ZP/A thay vì VN/A như mọi năm. Trên hộp máy vẫn có đầy đủ thông tin tiếng Việt cùng tiếng Thái, tiếng Anh. Apple tiếp tục dùng seal giấy và thiết kế quen thuộc: Mặt trên hộp in hình mặt sau và màu sắc của máy, bên trong máy được đặt úp để lộ lưng, chỉ dán bảo vệ màn hình.

Bên trong hộp gồm cáp sạc USB-C bọc dù, que chọc SIM và sách hướng dẫn tiếng Việt. Máy bán chính hãng tại Việt Nam vẫn có khay SIM vật lý, không chuyển hẳn sang eSIM như ở Mỹ. Phiên bản SIM vật lý có pin thấp hơn đôi chút so với bản eSIM nhưng ưu điểm lớn là sự tiện lợi, dễ sử dụng cho người dùng trong nước. Hàng chính hãng còn đảm bảo nguồn gốc minh bạch, được bảo hành 1 đổi 1 tại hệ thống Apple ủy quyền - điều mà hàng xách tay khó có được.

Apple nâng công suất sạc nhanh có dây lên 40W, tối đa 60W, nhưng không tặng kèm củ sạc. Cáp sạc bọc dù đi kèm được đánh giá bền bỉ qua nhiều thế hệ gần đây.

Đến với “nhân vật chính” iPhone 17 Pro màu Cam Vũ trụ dung lượng 1TB, phiên bản thu hút nhiều sự chú ý nhất, điểm khác biệt lớn là Apple đã lần đầu mang đến màu sắc rực rỡ thay cho tông trầm truyền thống, với ba lựa chọn Cam Vũ trụ, Xanh đậm và bạc.

Màu Cam Vũ trụ trên iPhone 17 Pro tạo ấn tượng mạnh ngay từ ánh nhìn đầu tiên. Đây không phải cam nhạt hay cam pastel thường thấy, mà là một gam cam ánh kim rực rỡ, mang hơi hướng sang trọng và hiện đại. Khi ánh sáng chiếu vào, bề mặt nhôm mờ kết hợp với kính Ceramic Shield tạo hiệu ứng phản quang óng ánh, khiến sắc cam thay đổi từ cam đất trầm ấm sang cam sáng rực rỡ tùy góc nhìn.

Khác với các gam màu trầm trung tính quen thuộc của dòng Pro những năm trước, sắc Cam Vũ trụ này được Apple thiết kế nổi bật, trẻ trung và dễ nhận diện hơn. Trong môi trường ánh sáng phòng, máy hiện ra với tông cam ấm áp, còn dưới ánh sáng mạnh lại ánh lên sắc kim loại sáng bóng. Nhờ lớp nhám mờ, màu cam không bị quá chói, giữ được sự tinh tế và cao cấp, đồng thời hạn chế dấu vân tay.

Tổng thể, đây là một màu sắc phá cách trong lịch sử iPhone Pro, vừa đủ khác biệt để tạo điểm nhấn, vừa giữ được nét sang trọng phù hợp với thiết kế cao cấp của Apple.

Về thiết kế, mặt trước của máy gần như không đổi, vẫn màn hình Liquid Retina XDR 6,4 inch, ProMotion 120Hz nhưng độ sáng tối đa được nâng từ 2.000 nit lên 3.000 nit. Apple cũng thêm lớp phủ chống phản chiếu, cải thiện đáng kể khả năng hiển thị ngoài trời.

Thay đổi đáng chú ý là sau hai năm dùng titan, iPhone 17 Pro quay lại với vỏ nhôm. Khi cầm nắm, khung nhôm bo cong, bề mặt nhám nhẹ giúp thoải mái hơn, đồng thời có khả năng thoát nhiệt tốt hơn. Đây cũng là năm đầu Apple tích hợp tản nhiệt buồng hơi để giữ hiệu năng ổn định.

Cụm camera vẫn có ba ống kính gồm tiêu chuẩn, góc rộng và tele, thêm cảm biến đo độ sâu và đèn flash LED, nhưng được thiết kế kéo dài ngang lưng thay vì ô vuông như cũ. Phần viền lồi được làm từ nhôm bo góc thay cho nhựa trong. Trong khi nhiều smartphone Trung Quốc chạy đua 4-5 camera, Apple vẫn giữ 3 ống kính nhưng tối ưu sức mạnh xử lý hình ảnh.

Khi nhìn từ cạnh bên, iPhone 17 Pro cho cảm giác bầu bĩnh, bề mặt nhám chống bám vân tay. Các phím bấm giữ nguyên so với iPhone 16 Pro, gồm nút nguồn, tăng giảm âm lượng và Camera Button.

Về pin, iPhone 17 Pro Max nâng dung lượng lên 4.252 mAh, tăng gần 19% so với iPhone 16 Pro. Bản SIM vật lý tại Việt Nam là 3.988 mAh. Đây là lần đầu Apple tách biệt dung lượng pin giữa hai phiên bản nhờ việc loại bỏ khe SIM để tận dụng không gian tăng pin.

Tất cả máy trong dòng iPhone 17 đều chạy sẵn iOS 26 khi bán ra.

Giá khởi điểm của iPhone 17 Pro tại Việt Nam là 35 triệu đồng. Dù cao hơn năm ngoái, nhu cầu người dùng vẫn rất lớn. Việc có thể mua hàng chính hãng ngay từ đợt mở bán đầu tiên, được bảo hành chính thức và đầy đủ phụ kiện bản chuẩn khiến iPhone 17 Pro màu Cam Vũ trụ trở thành lựa chọn được săn đón bậc nhất của người dùng Việt.



