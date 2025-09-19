Sự kiện giao iPhone mới lớn bậc nhất Việt Nam: Nụ cười của những chủ nhân đầu tiên

Sáng 19/09, những chiếc iPhone thế hệ mới đầu tiên đã được TopZone trao đến tay người dùng Việt Nam tại sự kiện mở bán mang tên "WOW. Việt Nam. QUÀO TopZone". Đây là lần đầu tiên TopZone mang ngày hội mở bán iPhone ra địa điểm công cộng, biến dịp này thành một lễ hội hoành tráng dành cho cộng đồng. Sự kiện kéo dài suốt 3 ngày, từ 19-21/09, ngay tại Phố đi bộ Nguyễn Huệ.

Khác biệt hoàn toàn so với mọi năm, không gian sự kiện là sự giao thoa đầy cảm hứng giữa tinh thần Việt Nam và chuẩn mực quốc tế của Apple. Từ sắc màu, âm nhạc đến cách bài trí mang đậm dấu ấn văn hóa dân tộc, tất cả hòa quyện để tạo nên một bức tranh hội nhập toàn diện.

Không gian sự kiện gây ấn tượng bởi sự đầu tư vô cùng hoành tráng ngay giữa Phố đi bộ Nguyễn Huệ sầm uất và náo nhiệt

Trong không gian đặc biệt đó, TopZone sẽ tiến hành giao máy cho 300 khách hàng VIP đã đặt trước. Đồng thời, đơn vị cũng mở bán trực tiếp cho 300 khách xếp hàng may mắn nhất tại sự kiện, mở rộng thêm cơ hội sở hữu sớm siêu phẩm cho những tín đồ công nghệ nhiệt huyết.

Dù phải xếp hàng từ đêm qua hoặc sáng sớm nay nhưng ai cũng mang tâm trạng háo hức đón chờ trở thành chủ nhân đầu tiên của thế hệ iPhone mới nhất

Đúng 8h01 phút, thời điểm mà tất cả mọi người mong chờ nhất đã đến! Những chiếc iPhone 17 và iPhone Air đầu tiên trên thế giới đã chính thức được trao đến tay khách hàng TopZone. Không khí rộn ràng, phấn khởi với những ánh mắt lấp lánh và nụ cười mãn nguyện. Cảm giác hạn phúc khi là một trong những người đầu tiên trên toàn cầu được "trên tay" siêu phẩm công nghệ được mong chờ nhất thật khó tả.

Nụ cười mãn nguyện của Khánh Linh - một trong những khách hàng pre-order của TopZone khi nhận iPhone 17 ProMax

Sự kiện là nơi quy tụ của những Apple Fan nhiệt huyết nhất, sẵn sàng chờ đợi để được chạm tay vào siêu phẩm. Anh Lâm Nhật Tân (Quận 3, TP.HCM) - một trong 300 khách hàng may mắn trúng suất mua sớm chia sẻ đã có mặt xuyên đêm tại Phố đi bộ Nguyễn Huệ từ 19h ngày 18/9 và nhận máy vào sáng 19/9.

Anh Nhật Tân trở thành một trong những khách hàng may mắn sở hữu iPhone 17 ProMax "hot" nhất hiện nay

Không chỉ hạnh phúc khi trở thành một trong những người đầu tiên trên thế giới sở hữu iPhone 17 ProMax màu Cam Vũ Trụ, anh còn rất ấn tượng khi lần đầu tham gia sự kiện mở bán có một không hai của TopZone: "Phải nói là mình thực sự choáng ngợp. Mình từng đi nước ngoài xếp hàng ra mắt sản phẩm mới, đây là lần đầu tiên mình thấy một sự kiện được tổ chức với quy mô hoành tráng và chuyên nghiệp đến vậy tại Việt Nam. TopZone đã tạo ra một trải nghiệm quá đỉnh!", anh Tân chia sẻ.

Reviewer công nghệ Vinh Xô, người từng tham gia nhiều sự kiện ra mắt iPhone tại Mỹ nhận định: "Đây là lần đầu tiên người dùng Việt được trải nghiệm cảm giác xếp hàng xuyên đêm để mua trực tiếp các dòng iPhone mới ra mắt, khiến cho cảm xúc ngày hôm nay ở TopZone rất khác biệt và cực kì tuyệt vời."

Anh nhận định sự kiện ra mắt iPhone hoành tráng tại đây không chỉ thể hiện tình cảm sâu sắc của người dùng Việt dành cho sản phẩm Apple mà còn khẳng định sự nghiêm túc của TopZone trong việc phát triển thị trường hàng Apple chính hãng tại Việt Nam.

Vinh Xô kỳ vọng iPhone thế hệ mới nhất sẽ được đông đảo khách hàng đón nhận.

Sự kiện giao hàng sớm mở đầu cho một mùa iPhone thành công rực rỡ của TopZone. Theo thông tin từ đại diện hệ thống, TopZone đã xác lập kỷ lục chưa từng có với gần 100.000 đơn cọc trong 24h, cho thấy niềm mà người dùng dành cho chuỗi bán lẻ ủy quyền cao cấp hàng đầu của Apple.

Cũng trong đợt đầu tiên giao hàng, TopZone cho biết sẽ tiến hành giao hàng chục nghìn máy trên toàn quốc nhằm đảm bảo có nhiều khách đặt trước được nhận máy sớm nhất có thể. Trong giai đoạn mở bán chính thức, TopZone tiếp tục triển khai những ưu đãi cực kỳ hấp dẫn. Khách hàng có thể dễ dàng lên đời iPhone 17 và iPhone Air nhờ chính sách thu cũ đổi mới trợ giá đến 3 triệu đồng, kết hợp cùng giải pháp trả chậm 0% linh hoạt với mức trả trước chỉ từ 10%. Đặc biệt, đây cũng là thời điểm vàng để nâng cấp hệ sinh thái Apple khi được giảm thêm đến 500.000 đồng cho các sản phẩm như Apple Watch, AirPods khi mua kèm.

Với những trải nghiệm hài lòng cùng lời hứa giao hàng sớm đúng hẹn luôn được đảm bảo, TopZone hứa hẹn sẽ tiếp tục là cầu nối vững chắc, mang những sản phẩm và trải nghiệm đỉnh cao của Apple đến với người dùng Việt Nam một cách nhanh chóng và trọn vẹn nhất.