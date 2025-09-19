Thương hiệu robot hút bụi ECOVACS vừa bắt tay với Sơn Tùng M-TP đỉnh cỡ nào mà cuốn hết cả mạng xã hội tuần qua?

Khi thông tin Sơn Tùng M-TP chính thức trở thành đại sứ thương hiệu của Ecovacs tại Việt Nam nổ ra, mạng xã hội lập tức rần rần. Không ít người gọi đây là cú bắt tay “bùng nổ nhất năm” khi một bên là biểu tượng nhạc Việt, bên còn lại là cái tên dẫn đầu thế giới trong ngành robot hút bụi.

Tăng trưởng doanh số và doanh thu ấn tượng

Ecovacs Robotics, được thành lập bởi ông Qian Dongqi vào năm 1998 với tên gọi ban đầu là công ty TEK Electrical Company. Đến năm 2006, công ty đạt doanh thu hàng năm 1 tỷ USD, trước khi ông Qian Dongqi quyết định thành lập thương hiệu Ecovacs và ra mắt robot hút bụi Deebot đầu tiên vào năm 2008.

Theo Global Asia, Ecovacs Robotics đã nhanh chóng chiếm hơn 60% thị trường robot của Trung Quốc vào năm 2013. Hơn một thập kỷ sau, Ecovacs đã trở thành công ty sản xuất thiết bị lau dọn lớn nhất Trung Quốc với doanh thu 2,1 tỷ USD vào năm 2023, sở hữu 10.000 nhân sự và 800 công ty trong chuỗi cung ứng.

Báo cáo từ Nikkei Asia cho biết, trong năm 2023 vốn hóa thị trường của Ecovacs Robotics đã tăng lên gần 6,38 tỷ đô la, "gấp khoảng 5 lần" vốn hóa thị trường của iRobot có trụ sở tại Hoa Kỳ, nhà sản xuất Roomba.

Là một trong những tên tuổi hàng đầu trên bản đồ công nghệ, Ecovacs đã khẳng định vị thế là nhà sản xuất robot dịch vụ hàng đầu thế giới.

Trong nửa đầu năm 2024, Ecovacs tiếp tục ghi nhận tăng trưởng ấn tượng: Doanh thu ở nước ngoài chiếm 38,3% tổng doanh thu, với mức tăng 185,4% so với cùng kỳ năm 2023, trong khi doanh số bán hàng ở nước ngoài tăng 252,1%.

Thị trường châu Âu là điểm sáng với mức tăng trưởng doanh thu 42,6%. Dòng sản phẩm robot hút bụi cao cấp WINBOT ghi nhận tăng trưởng doanh thu 273,2%, cho thấy người tiêu dùng ngày càng ưa chuộng các sản phẩm thông minh, cao cấp. Với 17 triệu sản phẩm đã bán tại hơn 170 quốc gia, Ecovacs hiện dẫn đầu thị phần tại nhiều thị trường như Trung Quốc, Việt Nam (trên 40%), Úc, Ấn Độ và Pháp.

Sơn Tùng M-TP là Đại sứ thương hiệu đầu tiên tại Việt Nam của Ecovacs.

Năm 2024 cũng ghi nhận những hoạt động mạnh mẽ của thương hiệu Ecovacs tại thị trường Việt Nam với hàng loạt sản phẩm mới, chiến lược kinh doanh mới. Theo thông tin từ phía Hợp Long, đơn vị phân phối độc quyền các sản phẩm Ecovacs, doanh số các sản phẩm Ecovacs đã tăng 600% tại Việt Nam trong năm qua. Đại diện thương hiệu này cũng hé lộ, đây đang là thương hiệu robot hút bụi có thị phần top 1 tại Việt Nam với 40% thị phần - ngang ngửa với thị trường Australia và cao hơn "sân nhà" của Ecovacs là Trung Quốc (khoảng 35% thị phần).

Các dòng sản phẩm “làm mưa làm gió” trên thị trường

Ecovacs cung cấp đa dạng sản phẩm gia dụng thông minh, trong đó nổi bật là các dòng robot hút bụi lau nhà thuộc thương hiệu Deebot, robot lau kính Winbot, và robot lọc không khí Airbot. Các sản phẩm robot Deebot có nhiều dòng khác nhau như N, T, X với các tính năng và công nghệ vượt trội, phục vụ nhu cầu sử dụng đa dạng từ tầm trung đến cao cấp.

1. Robot hút bụi lau nhà Deebot

- Thiết kế và Công nghệ: DEEBOT là dòng sản phẩm chủ lực và cũng là niềm tự hào của Ecovacs. Thế hệ mới không chỉ hút bụi, lau nhà mà còn tích hợp giẻ lau con lăn thế hệ mới, công nghệ sạc nhanh PowerBoost Charging, điều khiển giọng nói tiếng Việt với trợ lý YIKO AI, cùng khả năng tránh vật cản thông minh bằng AI (AIVI 3D) và định vị chính xác bằng laser (TrueMapping 2.0).

Các trạm sạc thông minh OMNI Station nay đã nâng tầm trải nghiệm với tính năng giặt giẻ bằng nước nóng, sấy khô khí nóng, bổ sung dung dịch chuyên dụng và tự động thu gom rác – giúp ngôi nhà luôn sạch sẽ mà bạn gần như không cần phải can thiệp.

- Các dòng sản phẩm tiêu biểu:

Dòng X: Cao cấp, đột phá công nghệ – DEEBOT X9 PRO OMNI, X8 PRO OMNI

Dòng T: Hiệu năng mạnh mẽ, đa năng – DEEBOT T80 OMNI, T50 PRO OMNI, T30C OMNI

Dòng N: Gọn nhẹ, tiện ích thông minh – DEEBOT N30 PRO OMNI

2. Robot lau kính WINBOT: WINBOT là trợ thủ chuyên dụng cho các bề mặt kính, từ cửa sổ lớn đến vách kính hiện đại. Robot tự động bám dính, di chuyển linh hoạt, an toàn, đảm bảo kính luôn sáng bóng, giúp bạn tiết kiệm thời gian và công sức.

3. Robot lọc không khí AIRBOT: AIRBOT là robot lọc không khí di động với khả năng tự di chuyển. Sở hữu hệ thống lọc nhiều tầng và cảm biến chất lượng không khí theo thời gian thực, AIRBOT mang đến bầu không khí trong lành, góp phần nâng cao sức khỏe cho cả gia đình.

Tất cả đang khiến sự kiện ngày 22/9 tới đây trở thành tâm điểm được mong chờ bậc nhất. Không chỉ bởi màn ra mắt loạt robot hút bụi thông minh với công nghệ “xịn sò” lần đầu xuất hiện, mà còn vì sự góp mặt của Sơn Tùng M-TP trong vai trò đặc biệt.

Liệu “Idol của mọi Idols” sẽ mang đến bất ngờ gì trên sân khấu cùng ECOVACS?

Câu trả lời sẽ chính thức được bật mí trong siêu sự kiện sắp diễn ra!