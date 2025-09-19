iPhone 17 Pro Max và iPhone Air vừa mở bán đã có người tuyên bố sẽ chế tác vàng, giá có thể lên tới 2 tỷ đồng

Ngày iPhone 17 Pro Max và iPhone Air chính thức lên kệ, giới công nghệ lập tức chứng kiến một diễn biến bất ngờ từ Việt Nam. Nhà chế tác Thắng Eric - sáng lập thương hiệu G’Ace International đã công bố sẽ chế tác các phiên bản bespoke đầu tiên trên thế giới dành cho hai mẫu iPhone mới nhất của Apple, sử dụng chất liệu Titanium, mạ vàng 18K-24K và nạm kim cương. Đây là tuyên bố gây chú ý bởi tốc độ bắt nhịp cực nhanh, cho thấy Việt Nam không chỉ là một trong những thị trường sớm có iPhone mới mà còn là nơi định hình những sản phẩm xa xỉ từ công nghệ.

Theo chia sẻ của Thắng Eric, cảm hứng xuất phát từ khoảnh khắc ông trực tiếp mở hộp iPhone 17 Pro Max chính hãng tại Việt Nam. Với ông, một chiếc điện thoại không chỉ dừng ở vai trò công cụ mà có thể trở thành biểu tượng cá tính và tuyên ngôn phong cách. Ông nhấn mạnh: “Mỗi chiếc iPhone khi qua bàn tay chế tác của người Việt không chỉ đơn thuần là một chiếc điện thoại, mà còn là tuyên ngôn cá tính, biểu tượng phong cách và câu chuyện riêng của từng chủ nhân. Tôi muốn đưa iPhone vượt khỏi ranh giới công nghệ thuần túy, trở thành món đồ biểu tượng của đẳng cấp và chất sống riêng.”

Trong loạt sản phẩm công bố, nổi bật là Aurora - bộ sưu tập iPhone Air giới hạn 499 phiên bản toàn cầu. Aurora được hoàn thiện từ Titanium và thép không gỉ cao cấp, kết hợp công nghệ mạ vàng thủ công, đạt tiêu chuẩn chế tác châu Âu. Điểm đặc biệt là mỗi chiếc có thể cá nhân hóa toàn diện, từ logo Apple bằng vỏ ốc xà cừ Địa Trung Hải hoặc vàng nguyên khối, cho tới khắc tên, khắc biểu tượng theo ý chủ nhân.

Aurora sẽ có nhiều phiên bản màu sắc khác nhau, từ Classic Gold 24K, Rosa Edition vàng hồng 18K, Platinum phủ bạch kim, cho tới Ultimate đen tuyền, Emerald xanh ngọc lục bảo, cùng các bản phá cách như Choco Brown, Ocean Blue hay Amethyst. Đáng chú ý, bản Mix Gold Edition chỉ giới hạn 79 chiếc với chi tiết bằng vàng nguyên khối Au750, trở thành một trong những phiên bản đắt giá nhất.

Song hành cùng Aurora, G’Ace cũng giới thiệu ba bộ sưu tập giới hạn dành cho iPhone 17 Pro Max: V Legacy, Meteorites và Stellar Rosa. V Legacy tôn vinh 80 năm Quốc khánh Việt Nam, chỉ sản xuất đúng 80 chiếc, lấy cảm hứng từ di sản văn hóa và tinh thần độc lập dân tộc. Meteorites gây chú ý khi kết hợp khung Titanium với mảnh thiên thạch Muonionalusta có niên đại 4,5 tỷ năm, giới hạn 99 thiết bị toàn cầu và hướng tới các thị trường xa xỉ như Paris, Dubai hay Saudi Arabia.

Stellar Rosa lại là tuyên ngôn cho nghệ thuật kim hoàn đỉnh cao, khi mỗi chiếc được nạm 1.300 viên kim cương thiên nhiên chuẩn VVS với tổng trọng lượng gần 14 carat. Giá bán của Stellar Rosa dự kiến từ 790 triệu đồng và có thể chạm ngưỡng 2 tỷ đồng tùy yêu cầu bespoke.

Tất cả các sản phẩm mà Thắng Eric công bố đều sẽ sử dụng iPhone chính hãng, được bảo hành 13 tháng và kèm dịch vụ hậu mãi đặc biệt: làm mới ngoại quan miễn phí hai lần trong vòng hai năm, cùng chính sách đổi máy ưu đãi tới 20% giá trị. Thời gian chế tác dự kiến dao động từ 5 đến 15 ngày, tùy số lượng và mức độ cá nhân hóa.

“Với tôi, chế tác iPhone là hành trình tạo nên những dấu ấn vượt thời gian, nơi công nghệ gặp gỡ di sản. Aurora, V Legacy, Meteorites hay Stellar Rosa không chỉ là những chiếc điện thoại, mà là kiệt tác mang tính biểu tượng, đủ khác biệt để định danh cá tính và đẳng cấp,” Thắng Eric khẳng định.

Việc Việt Nam trở thành nơi đầu tiên trên thế giới công bố chế tác iPhone 17 Pro Max và iPhone Air bằng vàng cho thấy sức bật của ngành chế tác điện thoại cao cấp. Trong khi Apple vẫn giữ vai trò dẫn dắt công nghệ toàn cầu, những nghệ nhân như Thắng Eric đang mở ra cánh cửa khác: biến sản phẩm công nghệ trở thành tác phẩm nghệ thuật độc bản. Sự giao thoa này không chỉ khẳng định vị thế sáng tạo của người Việt mà còn góp phần đưa thị trường xa xỉ công nghệ bước vào một kỷ nguyên mới, nơi mỗi thiết bị không chỉ là công cụ mà còn là di sản cá nhân.