Một nhóm người dân Hà Nội được nhận miễn phí một tiện ích đặc biệt, hãy cập nhật ngay

Công an Hà Nội cho biết, quán triệt và thực hiện nghiêm túc, hiệu quả Nghị quyết số 57-NQ/TW ngày 22/12/2024 của Bộ Chính trị về đột phá phát triển khoa học, công nghệ, đổi mới sáng tạo và chuyển đổi số quốc gia; phong trào thi đua “Lực lượng Công an nhân dân tiên phong đi đầu trong đổi mới sáng tạo”, Phòng Cảnh sát quản lý hành chính về trật tự xã hội CATP Hà Nội đã và đang tập trung cao nhất mọi nguồn lực, đẩy mạnh ứng dụng công nghệ thông tin, chuyển đổi số vào các mặt công tác.

Phòng Cảnh sát quản lý hành chính về trật tự xã hội đã đẩy mạnh tuyên truyền, vận động các cơ sở kinh doanh lưu trú và cơ sở khám, chữa bệnh khai báo qua Phần mềm thông báo lưu trú ASM do Bộ Công an phát triển, kết nối trực tiếp với Cơ sở dữ liệu quốc gia về dân cư, cho phép các cơ sở quét mã QR trên thẻ căn cước để thực hiện khai báo lưu trú một cách nhanh chóng, chính xác, bảo mật và đồng bộ.

Việc ứng dụng phần mềm ASM sẽ mang lại nhiều tiện ích thiết thực cho các cơ sở kinh doanh lưu trú và cơ sở khám, chữa bệnh. Thông qua thiết bị đọc mã QR trên thẻ căn cước, các cơ sở có thể rút ngắn thời gian khai báo lưu trú, thay thế hoàn toàn hình thức nhập thủ công như trước đây.

Đồng thời, phần mềm hỗ trợ quản lý thông tin khách lưu trú một cách đồng bộ, bảo mật, giúp việc thống kê, báo cáo số liệu phục vụ cơ quan chức năng được chính xác, đầy đủ và kịp thời. ASM cũng tạo nền tảng kết nối với Cơ sở dữ liệu quốc gia về dân cư, góp phần nâng cao hiệu quả quản lý cư trú, phục vụ quá trình chuyển đổi số, mà không gây gián đoạn đến hoạt động kinh doanh của các đơn vị. Đến nay đã có 2.580 cơ sở kinh doanh dịch vụ lưu trú bao gồm: Khách sạn, nhà nghỉ đã được triển khai và thực hiện hiệu quả trên toàn Thành phố Hà Nội.

Về phía cơ sở kinh doanh dịch vụ lưu trú, để triển khai phần mềm ASM có hiệu quả, cần thực hiện tốt các nội dung sau: Phối hợp với Công an địa phương (Công an cấp xã, phường) và đơn vị có liên quan bố trí nhân sự tham gia đào tạo, hướng dẫn triển khai hệ thống phần mềm ASM để thực hiện quản lý, thông báo lưu trú theo quy định và theo dõi việc triển khai thực hiện tại cơ sở kinh doanh. Thông qua thông báo lưu trú, kịp thời cung cấp thông tin cho Công an cấp xã các trường hợp có nghi vấn liên quan đến an ninh, trật tự. Trao đổi những vấn đề phát sinh, khó khăn, vướng mắc trong quá trình thực hiện thông báo lưu trú qua phần mềm ASM

Kế hoạch cao điểm ứng dụng phần mềm thông báo lưu trú ASM trên địa bàn thành phố Hà Nội được chia thành ba giai đoạn. Giai đoạn chuẩn bị sẽ diễn ra từ ngày 15/7 đến 20/7/2025, tập trung vào công tác khảo sát, rà soát và lập danh sách các cơ sở thuộc diện triển khai. Từ ngày 20/7 đến 14/8/2025, các đơn vị sẽ bước vào giai đoạn tuyên truyền, vận động và tổ chức thực hiện, trong đó chú trọng hướng dẫn sử dụng, phổ biến tính năng và lợi ích của phần mềm ASM tới từng cơ sở. Kết thúc thời gian thực hiện Kế hoạch tiến hành tập hợp tiến độ triển khai và kết quả thực hiện phần mềm thông báo lưu trú ASM tại địa phương.

Đối tượng triển khai bao gồm các khách sạn, nhà nghỉ, nhà trọ, nhà khách, homestay, cơ sở khám chữa bệnh, bến xe, đơn vị vận tải hành khách và các cơ sở lưu trú khác đang hoạt động trên địa bàn Thành phố.

Đáng chú ý, nhằm tạo điều kiện thuận lợi cho các đơn vị, phần mềm ASM được miễn phí sử dụng trong thời gian một năm (từ ngày 01/5/2025 đến 30/4/2026) đối với các cơ sở nhỏ lẻ như nhà trọ, nhà nghỉ dưới 10 phòng, cơ sở khám chữa bệnh công lập, ký túc xá, tàu cá và một số mô hình lưu trú đặc thù. Song song, chính sách thu phí dịch vụ sẽ được áp dụng đối với các khách sạn, khu nghỉ dưỡng, cơ sở y tế tư nhân và các cơ sở lưu trú có quy mô từ 20 phòng trở lên.