Cảnh sát thông báo tới tất cả những ai nhận được tin nhắn có nội dung sau

Cục Điều tra Liên bang Mỹ (FBI) mới đây đã phát đi cảnh báo khẩn về sự gia tăng của các tin nhắn lừa đảo trên các nền tảng như WhatsApp, Messenger và nhiều ứng dụng nhắn tin khác. Những tin nhắn này được thiết kế tinh vi đến mức có thể khiến người dùng mất toàn bộ tiền trong tài khoản ngân hàng chỉ sau vài thao tác.

Theo Forbes, hình thức lừa đảo Phantom Hacker từng bị FBI cảnh báo từ năm 2023 đã được “nâng cấp” lên mức nguy hiểm hơn. Nếu trước đây kẻ gian yêu cầu nạn nhân cài phần mềm điều khiển từ xa để “kiểm tra bảo mật”, thì nay chúng không cần cài đặt gì cả. Những kẻ gian sẽ lừa người dùng chia sẻ màn hình trên WhatsApp, từ đó chúng có thể theo dõi thông tin ngân hàng, mật khẩu và tài khoản cá nhân trong thời gian thực.

Nếu nhận được tin nhắn từ người các số điện thoại lạ đính kèm đường link hoặc kêu gọi chuyển tiền, người dùng nên xóa đi ngay lập tức. (Ảnh minh hoạ)

Ban đầu, những kẻ lừa đảo sẽ tự xưng là nhân viên hỗ trợ kỹ thuật, cán bộ ngân hàng hoặc đại diện cơ quan chính phủ gửi thông báo tin nhắn đến người dùng. Chúng nói rằng đang giúp người dùng “kiểm tra hệ thống bảo mật”, “xác minh giao dịch lạ” hay “bảo vệ tài khoản khỏi hacker”, nhưng thực chất là đánh cắp tiền và dữ liệu cá nhân.

Meta, công ty mẹ của WhatsApp và Facebook, cho biết họ đã bổ sung tính năng cảnh báo tự động. Khi người dùng cố chia sẻ màn hình với người lạ trong cuộc gọi video, ứng dụng sẽ hiện thông báo nhắc nhở nguy cơ bị lừa đảo.

Tuy nhiên, FBI vẫn khuyến cáo:

- Không bao giờ chia sẻ màn hình với người không quen biết.

- Ngắt ngay cuộc gọi và xóa đoạn chat nếu nghi ngờ.

- Tuyệt đối không cung cấp thông tin ngân hàng hoặc mã OTP cho bất kỳ ai qua tin nhắn.

Theo báo cáo của Palo Alto Networks, Mỹ đang là mục tiêu chính của làn sóng “smishing” (lừa đảo qua tin nhắn SMS). Các tin nhắn này thường có nội dung giả mạo ngân hàng, phí cầu đường, vi phạm giao thông, hoặc “giao hàng thất bại”. Khi người dùng nhấp vào liên kết trong tin nhắn, kẻ gian có thể đánh cắp thông tin cá nhân và truy cập tài khoản tài chính.

Chiến dịch này thậm chí còn sử dụng hàng nghìn tên miền, SIM rác và máy chủ đám mây tại Mỹ để che giấu dấu vết. Do đó, người dùng cần cảnh giác để bảo vệ bản thân khỏi lừa đảo tin nhắn bằng cách:

- Cảnh giác với mọi tin nhắn từ người lạ hoặc nội dung khẩn cấp.

- Luôn xác minh thông tin qua website hoặc ứng dụng chính thức của ngân hàng/cơ quan liên quan.

- Không nhấp vào đường link hay gọi đến số điện thoại được gửi trong tin nhắn.

- Xóa ngay các tin nhắn nghi ngờ trên WhatsApp, Messenger và các ứng dụng khác.