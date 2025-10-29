Thông tin hàng tỷ người dùng Gmail cần biết ngay để đảm bảo quyền lợi

Gần đây, nhiều hãng tin quốc tế đồng loạt đăng tải thông tin về một vụ rò rỉ dữ liệu quy mô lớn liên quan đến Gmail, với hơn 183 triệu mật khẩu được cho là đã bị lộ. Tuy nhiên, Google đã nhanh chóng lên tiếng bác bỏ những cáo buộc này, khẳng định rằng không hề có bất kỳ vụ vi phạm bảo mật nào xảy ra đối với hệ thống Gmail.

Theo đại diện Google, các báo cáo nói rằng hàng triệu tài khoản Gmail bị tấn công là sai sự thật, đồng thời nhấn mạnh hệ thống bảo mật của Gmail vẫn hoạt động ổn định và người dùng hoàn toàn được bảo vệ. Sự nhầm lẫn xuất phát từ một báo cáo của Troy Hunt, người sáng lập nền tảng Have I Been Pwned, cơ sở dữ liệu chuyên tổng hợp thông tin bị rò rỉ trên internet.

Để bảo vệ tài khoản Gmail, Google khuyến nghị người dùng nên bật xác thực hai yếu tố và thay đổi mật khẩu khi phát hiện thông tin đăng nhập bị rò rỉ. (Ảnh minh hoạ)

Trong báo cáo, Troy Hunt cho biết nền tảng này vừa bổ sung hơn 183 triệu tài khoản bị xâm phạm, nhưng thực tế, những tài khoản đó đến từ nhiều nguồn khác nhau, không phải từ Gmail hay bất kỳ dịch vụ nào của Google.

Google giải thích thêm rằng các báo cáo không chính xác xuất phát từ sự hiểu lầm về cách thức hoạt động của Have I Been Pwned. Cơ sở dữ liệu này thường xuyên thu thập thông tin đăng nhập bị đánh cắp từ khắp nơi trên mạng, nên việc xuất hiện các địa chỉ Gmail trong danh sách không đồng nghĩa với việc hệ thống Gmail bị tấn công.

Để đảm bảo an toàn cho người dùng, Google khuyến nghị nên bật xác thực hai yếu tố (2FA) để tăng cường lớp bảo vệ cho tài khoản, đồng thời thay đổi mật khẩu ngay nếu nghi ngờ thông tin đăng nhập bị lộ. Công ty cũng cho biết hệ thống của Gmail có khả năng tự động phát hiện và cảnh báo người dùng khi phát hiện các dấu hiệu rủi ro, giúp họ đặt lại mật khẩu và bảo mật lại tài khoản kịp thời.

Đây không phải là lần đầu tiên Google phải lên tiếng làm rõ các tin đồn liên quan đến bảo mật Gmail. Trước đó, vào tháng 9 năm nay, công ty cũng đã bác bỏ thông tin cho rằng họ gửi cảnh báo bảo mật đến toàn bộ 2,5 tỷ người dùng Gmail trên toàn cầu.

Với những khẳng định và biện pháp bảo vệ chặt chẽ từ Google, người dùng có thể yên tâm rằng tài khoản Gmail của mình vẫn an toàn, miễn là tuân thủ các khuyến nghị bảo mật cơ bản và duy trì thói quen kiểm tra định kỳ thông tin đăng nhập của bản thân.

Tham khảo BleepingComputer