Nhận cuộc gọi từ 3 số điện thoại này, hãy tắt máy ngay lập tức

Công an phường Bồng Sơn, tỉnh Gia Lai cho biết gần đây tiếp nhận được thông tin phản ánh của một số công dân trên địa bàn phường. Người dân cho biết có đối tượng lạ sử dụng số điện thoại di động đầu số 08 (0859589816; 0833485592; 0852748974…) gọi đến và tự xưng là cán bộ công an phường Bồng Sơn.

Chúng yêu cầu phụ huynh cung cấp thông tin cá nhân của các em học sinh để làm định danh điện tử mức độ 2 hay mời đến Công an phường để làm tài khoản định danh điện tử mức độ 2.

Ảnh minh hoạ

Công an phường khẳng định đây là một trong những phương thức, thủ đoạn hoạt động tinh vi của đối tượng lừa đảo chiếm đoạt tài sản. Thông thường, các đối tượng xấu sẽ trực tiếp gọi điện đến số máy điện thoại di động cá nhân, giả danh là cán bộ Công an để tạo niềm tin và yêu cầu người dân đến trụ sở Công an gần nhất để bổ sung, chỉnh sửa, cập nhật, hoàn thiện dữ liệu về dân cư.

Chúng thường gọi, yêu cầu vào những thời điểm trong giờ hành chính, giờ làm việc… để người dân không thể sắp xếp thời gian, từ chối yêu cầu “đến trụ sở Công an” và làm việc, trao đổi thông tin trực tiếp qua điện thoại.

Khi đó, chúng yêu cầu thực hiện bổ sung, chỉnh sửa, cập nhật thông tin về dân cư thông qua tải, cài đặt ứng dụng VNeID giả mạo và gửi những ứng dụng, đường link kèm theo logo giống với ứng dụng VNeID của Bộ Công an. Đây là những ứng dụng, đường link có chứa nhiều loại virus, mã độc, các phần mềm độc hại… nhằm chiếm quyền kiểm soát, điều khiển điện thoại của người bị hại (trong thời gian ngắn hoặc theo dõi lâu dài). Nhờ thế, chúng từng bước thu thập thông tin tài khoản, mật khẩu của các loại ứng dụng nhằm thực hiện các giao dịch (thông qua ứng dụng ngân hàng, ví điện tử…) trái ý muốn của chủ tài khoản để chiếm đoạt tài sản.

Số tiền chúng chiếm đoạn có thể được chuyển lòng vòng qua những tài khoản không chính chủ (do các đối tượng đăng ký, sử dụng) để hạn chế khả năng truy tìm của lực lượng chức năng và người bị hại.

Hiện nay, ứng dụng VNeID đã được Bộ Công an từng bước hoàn thiện, bên cạnh đó, lực lượng Công an phường sẽ trực tiếp đến từng nhà để hướng dẫn hoặc mời người dân đến trụ sở để cập nhật thông tin dân cư; tuyệt nhiên không yêu cầu người dân thực hiện qua điện thoại.

Từ tình hình trên, Công an phường Bồng Sơn khuyến cáo cán bộ, Nhân dân trên địa bàn phường cần cảnh giác với phương thức thủ đoạn của tội phạm để chủ động phòng tránh và lan tỏa thông tin cảnh giác đến người thân và cộng động. Hãy thận trọng khi nhắn tin, giao tiếp nhưng chưa xác định chính xác được đó là những tổ chức, cá nhân nào. Đồng thời, người dân cần thực hiện nghiêm một số nguyên tắc như:

1. Không truy cập vào đường link, tải ứng dụng lạ hay làm theo hướng dẫn của người lạ, nhất là khi thực hiện qua điện thoại, tin nhắn.

2. Không cung cấp thông tin cho bất kỳ ai (kể cả ngân hàng) gồm: Mật khẩu đăng nhập, mã xác thực OTP, mã PIN; mã kích hoạt và các thông tin bảo mật khác.

3. Chỉ sử dụng hoặc thực hiện giao dịch trên các nền tảng, ứng dụng chính thức được cung cấp bởi các cơ quan chức năng chính thống (chú ý xem xét, kiểm tra thông tin của nhà sản xuất, phát triển ứng dụng).

4. Nếu xét thấy có dấu hiệu đáng ngờ, có thể từ chối mọi yêu cầu từ người lạ (nhất là các trường hợp tự xưng Công an, Quân đội, Viện Kiểm sát, Tòa án…). Đồng thời, yêu cầu trực tiếp gặp, làm việc hoặc gọi lên số điện thoại chính thống của các cơ quan chức năng về trường hợp có dấu hiệu nghi vấn trên.

5. Chủ động rà soát, kiểm tra thông tin định danh của con em mình trên hệ thống dữ liệu quốc gia về dân cư, nếu thông tin chưa đúng, chưa đầy đủ thì cập nhật qua ứng dụng VNeID hoặc liên hệ trực tiếp Công an phường để được hỗ trợ, hướng dẫn.

6. Khi bị lừa đảo chiếm đoạt tài sản, người dân cần nhanh chóng đến trình báo trực tiếp tại trụ sở Công an phường tại số 59 Trần Phú, phường Bồng Sơn, tỉnh Gia Lai hoặc thông qua số điện thoại trực ban Công an phường Bồng Sơn: 02563.861.749 để được bảo vệ và xử lý kịp thời.

Theo Cổng TTĐT Công an tỉnh Gia Lai