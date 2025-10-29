Honda trình làng ô tô điện mini nhìn 1 lần là mê - về Việt Nam liệu có thành xe 'quốc dân'?

Tại triển lãm Japan Mobility Show 2025 đang diễn ra ở Nhật Bản, Honda chính thức cho ra mắt toàn cầu mẫu xe Super-One Prototype. Về cơ bản, đây là phiên bản hoàn thiện của mẫu Super EV Concept đã ra mắt Goodwood Fesstival of Speed hồi tháng 6.

Lần này, mọi thứ đã tiến gần hơn đến phiên bản sản xuất. Lớp vỏ bọc của mẫu xe hatchback điện phân khúc A đã được bóc hoàn toàn, để lộ trọn vẹn hình dáng thể thao. Nhà sản xuất Nhật Bản cho hay đây là mẫu xe điện nhỏ gọn được thiết kế để biến việc di chuyển hàng ngày thành một trải nghiệm thú vị và phấn khích bằng cách đưa vào nhiều tính năng giúp trải nghiệm trên xe trở nên thú vị hơn cho khách hàng.

Về tên gọi, nó thể hiện khát vọng tạo ra một chiếc xe vượt qua các chuẩn mực và tiêu chuẩn thông thường (Super) và mang lại giá trị khách hàng độc đáo chỉ có tại Honda (One).

Tận dụng nền tảng trọng lượng nhẹ tiên tiến dành cho các mẫu xe N Series, Honda Super-One hứa hẹn mang đến trải nghiệm lái thể thao và nhanh nhẹn, và kiểu dáng của xe cũng phù hợp với ý tưởng đó.

Các yếu tố thiết kế của một chiếc xe kei car được thể hiện khá rõ, bao gồm chắn bùn nổi bật, bao quanh lốp xe bản rộng, nhấn mạnh dáng xe thấp và rộng. Những điểm nhấn thiết kế tinh tế hơn liên quan đến khí động học, với các ống dẫn khí phía trước và phía sau giúp tăng cường hiệu suất đồng thời đảm bảo khả năng làm mát hiệu quả.

Chưa có thông tin gì về hệ thống truyền động và thông số kỹ thuật của xe nhưng Honda hé lộ chế độ Tăng tốc (Boost Mode), được phát triển riêng cho xe, sẽ tăng công suất đầu ra, đồng thời hộp số bảy cấp mô phỏng và hệ thống Kiểm soát Âm thanh Chủ động (Active Sound Control) sẽ tạo ra âm thanh động cơ mạnh mẽ và cảm giác sang số sắc nét như đang lái một chiếc xe động cơ với hộp số đa cấp truyền thống.

Với bản chất thể thao của xe, người ta đang kỳ vọng công suất đầu ra sẽ vượt trội hơn Honda e (công suất 113 kW) và N-One e: (công suất 47 kW).

Bên trong, cabin được làm khá gọn gàng với màn hình kép kích thước vừa phải, mang lại cảm giác khá truyền thống. Nhà sản xuất ô tô cho biết việc định hướng ngang của bảng điều khiển giúp giảm nhiễu hình ảnh và mang lại tầm nhìn rõ ràng hơn, cho phép người lái tập trung hơn vào việc lái xe.

Một điểm nổi bật khác là ghế ngồi thể thao, được thiết kế riêng cho xe. Cách bố trí bất đối xứng của vật liệu bề mặt màu xanh lam giúp cabin trông nổi bật hơn một chút.

Honda cho biết họ đang đặt mục tiêu ra mắt phiên thương mại của Super-One tại Nhật Bản bắt đầu từ năm 2026, sau đó là các khu vực khác có nhu cầu mạnh mẽ về xe điện cỡ nhỏ, chẳng hạn như Vương quốc Anh và nhiều quốc gia khác nhau ở khu vực Châu Á và Châu Đại Dương.

Nếu về Việt Nam, đây có thể sẽ là đối thủ của một mẫu mẫu ô tô điện siêu nhỏ như Wuling Mini EV.