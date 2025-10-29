Chiếc iPhone cũ đáng tiền nhất năm 2025

Sự ra mắt của iPhone 17 Pro đang gây ra nhiều tranh cãi, nhưng nghịch lý là điều này lại khiến một mẫu iPhone cũ hơn bất ngờ trở thành "món hời" không thể bỏ qua. Đó chính là iPhone 15 Pro, chiếc máy đang được săn đón vì sở hữu khung titan sang trọng với mức giá chỉ bằng một nửa.

Lý do chính là vật liệu. Một trong những điểm gây tiếc nuối lớn nhất trên iPhone 17 Pro là việc Apple được cho là đã quay trở lại với khung nhôm. Điều này vô tình khiến iPhone 15 Pro trở nên "đắt giá" hơn trong mắt người dùng.

Sở hữu khung vỏ Titan chuẩn hàng không vũ trụ, iPhone 15 Pro không chỉ bền bỉ vượt trội mà còn là một trong những mẫu iPhone Pro nhẹ nhất lịch sử. Cảm giác cầm nắm thoải mái, chắc chắn và đặc biệt là khả năng chống trầy xước của nó được đánh giá là vượt trội so với khung nhôm bị cho là "mong manh" hơn trên model 17 Pro.

Đây chính là yếu tố hấp dẫn nhất của iPhone 15 Pro vào cuối năm 2025. Trong khi người dùng phải bỏ ra hơn 37 triệu đồng cho một chiếc iPhone 17 Pro 128GB, họ có thể sở hữu iPhone 15 Pro với giá hấp dẫn hơn nhiều:

Máy mới (đập hộp): Chỉ từ 22,89 triệu đồng.

Máy đã qua sử dụng: Mức giá "không tưởng", chỉ từ 16,09 triệu đồng.

Với con số này, iPhone 15 Pro (bản cũ) có giá chỉ bằng gần một nửa so với model mới nhất. Mức giá này không chỉ rẻ hơn tới 15-20 triệu đồng mà còn trực tiếp cạnh tranh với các smartphone Android cận cao cấp, nhưng lại mang đến một trải nghiệm Pro toàn diện của Apple.

Nhiều người có thể lo ngại về hiệu năng của một model cũ, nhưng với iPhone 15 Pro, điều này không phải vấn đề. Chip A17 Pro trên tiến trình 3nm vẫn là một "quái vật" hiệu năng, dễ dàng xử lý mọi game đồ họa nặng với công nghệ Ray Tracing. Quan trọng hơn, nó hoàn toàn tương thích và được tối ưu cho các tính năng Apple Intelligence (AI) mới nhất.

Hệ thống 3 camera chuyên nghiệp (chính 48MP, tele 3x) vẫn cho chất lượng ảnh hàng đầu, quá đủ cho hầu hết nhuCầu chụp ảnh hàng ngày. Khả năng quay video ProRes 4K/60fps và ghi trực tiếp ra ổ cứng ngoài vẫn là "vũ khí" mà nhiều nhà sáng tạo nội dung yêu thích.

Tất cả được gói gọn trong một thiết kế nhỏ gọn với màn hình 6.1 inch Super Retina XDR, tạo nên sự cân bằng hoàn hảo giữa tính di động và hiệu năng đỉnh cao. Ngay cả thời lượng pin 3.274 mAh cũng đủ sức đáp ứng một ngày dài làm việc.

Nếu bạn không quá đặt nặng nhu cầu zoom quang học 5x, iPhone 15 Pro chính là chiếc smartphone cao cấp "đáng tiền" nhất trong năm 2025.