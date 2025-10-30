Sự cố tưởng chỉ là “lỗi kỹ thuật nhỏ” này lại nhanh chóng trở thành đợt gián đoạn nghiêm trọng, ảnh hưởng đến hoạt động của hàng nghìn doanh nghiệp, từ gửi email, họp trên Teams cho đến truy cập dữ liệu lưu trữ đám mây.

Sự cố bắt đầu như thế nào?

Theo thông báo của Microsoft, vấn đề xuất hiện vào khoảng 9:37 tối (giờ GMT+5:30) khi nhiều người dùng phản ánh không thể vào trung tâm quản trị Microsoft 365, Outlook, Teams hay SharePoint. Các dịch vụ của nền tảng Azure, bao gồm máy ảo và hệ thống lưu trữ, cũng ghi nhận tình trạng gián đoạn và chậm bất thường.

Tối 29/10/2025, hàng triệu người dùng trên toàn cầu bất ngờ không thể truy cập vào các dịch vụ trọng yếu của Microsoft như Azure và Office 365.

Chỉ trong vài phút, mạng xã hội X (Twitter) và các diễn đàn kỹ thuật tràn ngập báo cáo lỗi từ khắp nơi trên thế giới, từ Bắc Mỹ, châu Âu đến châu Á. Sự cố nhanh chóng được xem là một trong những lần gián đoạn lớn nhất của Microsoft trong năm 2025.

Đến 9:51 tối, đội ngũ kỹ sư Microsoft đã bắt đầu chuyển hướng lưu lượng sang hệ thống dự phòng để khắc phục. Và đến khoảng 10:37 tối (giờ Ấn Độ), hầu hết các dịch vụ dần trở lại bình thường.

Microsoft khẳng định, đây không phải một cuộc tấn công mạng, mà là lỗi nội bộ trong hạ tầng DNS hệ thống “định danh” quan trọng giúp Internet hoạt động.

Lý do khiến Office 365 ngừng hoạt động hàng loạt

Để dễ hiểu, DNS (Domain Name System) giống như “cuốn danh bạ điện thoại” của Internet: Nó giúp người dùng truy cập website bằng tên miền (như microsoft.com) thay vì phải nhớ dãy số IP phức tạp.

Trong sự cố này, một phần hạ tầng DNS nội bộ của Microsoft gặp trục trặc, khiến quá trình “dịch” tên miền sang máy chủ đích bị lỗi. Hệ quả là các yêu cầu đăng nhập, xác thực và truy cập API bị chặn hoặc chuyển sai hướng, làm tê liệt hàng loạt dịch vụ cùng lúc.

Giới chuyên môn ví DNS như “gót chân Achilles” của Internet, chỉ cần một mắt xích nhỏ gặp sự cố, toàn bộ hệ thống phụ thuộc phía sau có thể sụp đổ dây chuyền.

Theo Whitehat, mặc dù sự cố chỉ kéo dài chưa tới hai giờ, hậu quả lại không hề nhỏ:

- Doanh nghiệp không thể gửi hoặc nhận email, đặc biệt trong thời điểm cuối tháng giai đoạn cao điểm của báo cáo tài chính.

- Kỹ sư và nhà phát triển bị gián đoạn khi truy cập Azure, khiến quy trình xử lý dữ liệu, triển khai ứng dụng bị ngưng trệ.

- Người dùng cá nhân gặp hiện tượng chậm, đơ hoặc mất kết nối trên Teams, Outlook, SharePoint.

Dù không có dữ liệu bị rò rỉ hay tấn công an ninh mạng, sự cố này vẫn cho thấy mức độ phụ thuộc đáng báo động của Internet toàn cầu vào một tầng hạ tầng duy nhất DNS.

Các chuyên gia bảo mật cho rằng, ngay cả những “ông lớn” như Microsoft, Google hay Amazon cũng đối mặt với thách thức tương tự: Phân tán tải và định tuyến dự phòng vẫn chưa thể đảm bảo tuyệt đối an toàn cho DNS.

Thực tế, chỉ cần một lỗi nhỏ trong cấu hình hoặc định tuyến, toàn bộ quá trình xác thực, truy cập và giao tiếp của người dùng có thể tê liệt, dù hạ tầng đám mây vẫn đang hoạt động bình thường ở tầng bên dưới.

Từ sự cố này, các chuyên gia khuyến nghị doanh nghiệp nên:

- Thiết lập DNS dự phòng, sử dụng nhiều nhà cung cấp hoặc hệ thống DNS phân tán để tránh điểm lỗi đơn.

- Theo dõi tình trạng dịch vụ qua các kênh chính thức như status.azure.com hoặc trang trạng thái Microsoft 365.

- Chuẩn bị kế hoạch dự phòng cho hoạt động kinh doanh, ví dụ lưu trữ email, tài liệu tạm thời trên máy cục bộ.

- Thường xuyên kiểm tra cấu hình DNS nội bộ để tránh xung đột khi xảy ra lỗi bên ngoài.

Sự cố DNS tối 29/10/2025 chỉ kéo dài chưa đầy hai tiếng, nhưng đủ để làm rung chuyển cả hệ sinh thái doanh nghiệp toàn cầu phụ thuộc vào Microsoft 365 và Azure.

Theo Whitehat