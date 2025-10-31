Bộ trưởng Tài chính Mỹ: Trung Quốc đã phê duyệt thỏa thuận chuyển giao TikTok

Phát biểu trên kênh Fox Business Network sau cuộc gặp giữa Tổng thống Mỹ Donald Trump và Chủ tịch Trung Quốc Tập Cận Bình, ông Bessent cho biết, thỏa thuận về TikTok đã được hoàn tất tại Kuala Lumpur sau khi nhận được sự chấp thuận từ phía Trung Quốc. Ông cũng bày tỏ kỳ vọng rằng thỏa thuận sẽ được triển khai trong vài tuần đến vài tháng tới để giải quyết dứt điểm vấn đề này.

Trong một thông báo trước đó cùng ngày, Bộ Thương mại Trung Quốc cho biết, nước này sẽ xử lý các vấn đề liên quan đến TikTok với Mỹ một cách thỏa đáng.

Theo các điều khoản của thỏa thuận đã được Nhà Trắng tiết lộ cho đến nay, ứng dụng sẽ được tách thành một liên doanh mới của Mỹ do một nhóm các nhà đầu tư Mỹ sở hữu, bao gồm Oracle và công ty đầu tư Silver Lake Partners. Tổng số cổ phần của nhóm đầu tư này sẽ vào khoảng 80%, trong khi ByteDance, công ty mẹ của TikTok, dự kiến sẽ có 20% cổ phần trong thực thể mới. Hội đồng quản trị điều hành nền tảng mới sẽ do các nhà đầu tư Mỹ kiểm soát. ByteDance sẽ có một người đại diện trong hội đồng quản trị, nhưng họ sẽ không được tham gia vào các vấn đề an ninh hoặc các ủy ban liên quan đến vấn đề này.

Thông báo trên được đưa ra sau nhiều tháng Mỹ và Trung Quốc đàm phán qua lại về ứng dụng TikTok, thuật toán và các thông số hoạt động tại Mỹ. Tháng trước, chính quyền Mỹ cho biết, Trung Quốc đã đồng ý với thỏa thuận, nhưng chưa có gì được hoàn tất.

Các cuộc đàm phán của Mỹ về quyền sở hữu TikTok xuất phát từ những lo ngại về an ninh quốc gia. Trong nhiệm kỳ đầu tiên, ông Trump đã nêu lên những lo ngại về TikTok và tìm cách cấm ứng dụng này. Sau đó, cựu Tổng thống Joe Biden đã đưa ra thời hạn tháng 1/2025 để đạt được một thỏa thuận, nếu không ứng dụng sẽ bị đóng cửa tại Mỹ. Khi trở lại nhậm chức vào đầu năm nay, ông Trump cho biết, ông muốn có được một thỏa thuận và đã trì hoãn lệnh cấm, giữ cho ứng dụng tạm thời hoạt động.

TikTok có ảnh hưởng sâu rộng tại Mỹ. Theo một báo cáo của Trung tâm Nghiên cứu Pew, khoảng 43% người trưởng thành dưới 30 tuổi ở Mỹ cho biết, họ thường xuyên nhận tin tức từ TikTok, một tỷ lệ cao hơn bất kỳ ứng dụng truyền thông xã hội nào khác, như YouTube, Facebook và Instagram.