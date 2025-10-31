NAG Nguyễn Gia Phong: “Tuyệt tác được kiến tạo từ những điều bình dị qua ống kính của Xiaomi 15T Series”

Sở hữu dải tiêu cự phong phú cùng khả năng thu sáng tốt, Xiaomi 15T Series mang đến trải nghiệm nhiếp ảnh giàu cảm xúc với ống kính Leica Summilux. Giám đốc Điều hành Leica Việt Nam - Nhiếp ảnh gia Nguyễn Gia Phong đánh giá thiết bị mang đến chất lượng ảnh sắc nét, màu ảnh tự nhiên và có chiều sâu. Dòng smartphone được ví như công cụ nhiếp ảnh chuyên nghiệp thu nhỏ, nơi công nghệ trở thành cầu nối giữa con người và cảm xúc.

Để làm nổi bật khả năng nhiếp ảnh cùng dải tiêu cự phong phú của Xiaomi 15T Series, anh Phong đã lựa chọn nhiều bối cảnh và chủ thể khác nhau. Qua đó, anh ghi lại những lát cắt đời thường một cách tự nhiên và sinh động từ góc chụp toàn cảnh đến zoom cận chi tiết.

Kể chuyện bằng ống kính Telephoto 5x: Thu trọn khoảnh khắc

Trong một buổi sáng tinh mơ nắng vàng, khoảnh khắc cô gái chăm sóc chú ngựa bạch được ống kính telephoto 5x của Xiaomi 15T Pro ghi lại trọn vẹn. Tiêu cự 115mm kết hợp khẩu độ f/3 đã làm mờ hậu cảnh một cách mềm mại, giúp chủ thể nổi bật. Ánh sáng mặt trời chiếu vào làm bờm ngựa và mái tóc cô gái lấp lánh viền sáng, tăng cảm giác ấm áp và chiều sâu cho bức ảnh. Tốc độ màn trập 1/1265 giây ghi lại nhanh chóng sự kết nối thân mật giữa con người cùng động vật, vừa thể hiện phong cách nhiếp ảnh giàu cảm xúc và màu sắc đặc trưng của Leica.

"Ống kính telephoto 5x trên Xiaomi 15T Series giúp tôi kể những câu chuyện về sự kết nối của con người. Từ xa, tôi vẫn có thể chạm tới cảm xúc chân thật mà không cần đến gần hay làm gián đoạn khoảnh khắc ấy", NAG Nguyễn Gia Phong chia sẻ.

Bên cạnh đó, Xiaomi 15T Series thừa hưởng chế độ Fastshot từ Xiaomi 15 Ultra, mang đến tốc độ chụp nhanh ấn tượng — gợi nhớ cảm giác của những chiếc Leica rangefinder cổ điển, nơi khoảnh khắc có thể được "phán đoán" và "đưa vào" khung hình ngay khi nó vừa chớm xuất hiện. Chỉ cần nhấn đúp nút âm lượng, camera lập tức mở và sẵn sàng chụp trong 0,8 giây.

"Chế độ Fastshot khiến việc chụp ảnh trở nên đặc biệt và ấn tượng, bởi chỉ trong một phần nghìn giây, tốc độ mà mắt người vốn không kịp lưu giữ, thì những khoảnh khắc đầy tính kể chuyện được đóng băng lại trong một khung hình", anh Phong nhận xét.

Tính năng này đặc biệt hữu ích để chụp lại những giây phút bất ngờ trên sân khấu hay bắt trọn cảnh vật chuyển động nhanh trên phố. Mỗi lần bấm máy, một câu chuyện sống động được lưu giữ trọn vẹn trong khung hình, cho phép cảm xúc và chi tiết hiện lên rõ nét.

Bắt trọn thần thái trong từng khoảng cách

Tại sân thi đấu, nụ cười của cô gái trở thành cảm hứng mới cho anh Phong. Ở tiêu cự 46mm, Xiaomi 15T Pro ghi lại khoảnh khắc ấy với tông da tự nhiên và ánh nhìn tràn đầy năng lượng. Ống kính Leica xử lý ánh sáng tinh tế, tái hiện sắc độ chân thực và độ sâu đặc trưng, giúp từng đường nét trên gương mặt hiện lên rõ ràng mà vẫn mềm mại. Hiệu ứng bokeh mượt mà tách chủ thể khỏi nền tối, giữ lại vẻ trong trẻo và cảm xúc chân thành của giây phút ấy.

Không ngẫu nhiên mà tiêu cự 46mm thường được mệnh danh là "góc nhìn chuẩn mực", bởi nó mang lại cảm giác về không gian và tỷ lệ gần nhất với thị giác con người. Điều này cho phép bức ảnh chân dung trở nên gần gũi và sống động. Sự kết hợp giữa khẩu độ lớn f/1.62 và thuật toán xử lý hình ảnh của Leica đã tạo nên sắc ảnh đặc trưng: vừa ấm áp, vừa có chiều sâu, biến mỗi khoảnh khắc đời thường thành một bức tranh nghệ thuật đầy cảm xúc.

Trong đêm nhạc rock rực lửa, giữa làn khói và ánh sáng đỏ, tiếng guitar bass vang lên thiêu đốt không gian. Sân khấu ca nhạc trong đêm vốn là bối cảnh chụp ảnh phức tạp, đòi hỏi thiết bị và kỹ thuật chụp chuyên nghiệp. Thế nhưng, Xiaomi 15T Pro đã bắt trọn mọi chi tiết phức tạp ấy một cách xuất sắc. Đây chính là minh chứng trực quan nhất cho khả năng nhiếp ảnh di động chuyên nghiệp của thiết bị.

Ở tiêu cự 23mm, tốc độ 1/1000s, ống kính Leica bắt trọn năng lượng sân khấu, từ ánh sáng đèn LED, giọt mồ hôi trên da đến biểu cảm cuồng nhiệt của ca sĩ. Góc chụp thấp cùng tốc độ cao mang lại khung hình bùng nổ, khiến người xem có thể cảm nhận nhịp tim và hơi thở của khán giả hòa cùng tiếng nhạc.

Cảm biến Light Fusion 900 độ phân giải 50MP phối hợp với công nghệ xử lý Xiaomi AISP 2.0 giúp tái tạo ánh sáng và màu sắc chân thực, giữ trọn từng chi tiết dù khung cảnh chỉ được chiếu sáng bởi đèn sân khấu. Nhờ đó, không khí cuồng nhiệt của buổi diễn được lưu lại rõ ràng trong từng khung hình, vừa sống động vừa đầy cảm xúc.

Tuyệt tác đến từ những khoảnh khắc bình dị

Từ sân khấu rực lửa đến sân đấu sôi động, từ nụ cười giữa ban ngày đến cú bật nhảy trong hoàng hôn, mỗi khung hình đều mang hơi thở riêng. Xiaomi 15T Series trở thành người kể chuyện bằng ánh sáng, giúp NAG Nguyễn Gia Phong tìm thấy tuyệt tác trong những điều bình dị, ghi lại thế giới bằng cảm xúc và sự chân thực của từng khoảnh khắc.

Điểm chung xuyên suốt giữa các bức ảnh nằm ở cách Xiaomi 15T Series giúp anh Phong thu trọn cảm xúc vào từng khung hình. Ống kính Leica Summilux, cảm biến Light Fusion 900 và hệ thống xử lý AISP 2.0 không còn là những thuật ngữ khô khan, mà là những công cụ đắc lực giúp anh lưu giữ cái "hồn" của từng khung hình – yếu tố then chốt để biến mỗi tấm ảnh thành một tuyệt tác. Thiết bị không chỉ lưu giữ hình ảnh, mà còn là câu chuyện và cảm xúc nguyên vẹn của một khoảnh khắc.