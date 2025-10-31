Vừa nhận thẻ đã mất tiền: Vietcombank gửi cảnh báo khẩn toàn bộ khách hàng về chiêu lừa đảo mới

Mới đây, một khách hàng vừa nhận thẻ ngân hàng mới chưa đầy 5 phút đã bị kẻ lừa đảo gọi điện, đọc chính xác mọi thông tin cá nhân và tài khoản. Hậu quả là kẻ gian chiếm đoạt hơn 104 triệu đồng chỉ sau vài tiếng đồng hồ lừa nạn nhân lấy được các thông tin quan trọng như mã OTP.

Vietcombank cho biết, đây là một vụ việc lừa đảo theo kịch bản tinh vi. Kẻ gian đã liên hệ với khách hàng nhiều lần, giả danh nhân viên ngân hàng để hướng dẫn mở thẻ.

Lợi dụng tâm lý tin tưởng và mong muốn được sử dụng thẻ hạng cao cấp của khách hàng, đối tượng đã dẫn dụ họ kích hoạt thẻ, sau đó yêu cầu cung cấp thông tin giao dịch và mã OTP để chiếm đoạt tiền.

Kịch bản lừa đảo này đang được tội phạm mạng sử dụng ngày càng nhiều. Chúng thường lấy số điện thoại từ các nguồn dữ liệu bị rò rỉ hoặc các hội nhóm trên mạng xã hội.

Cách thức lừa đảo mạo danh nhân viên ngân hàng:

Tiếp cận: Giả danh nhân viên ngân hàng gọi điện mời chào khách hàng phát hành hoặc nâng hạng thẻ (ví dụ: thẻ cao cấp, thẻ signature) với nhiều ưu đãi hấp dẫn. Dẫn dụ: Yêu cầu khách hàng thực hiện các bước như nộp tiền để duy trì số dư, chi tiêu bằng thẻ để "đạt doanh số" và đủ điều kiện cấp thẻ VIP. Thao túng: Trong quá trình tương tác, kẻ gian sẽ thao túng tâm lý để khách hàng tiết lộ các thông tin bảo mật như số dư, ngày nhận thẻ, thông tin thẻ (số thẻ, ngày hết hạn) và quan trọng nhất là mã OTP gửi về điện thoại. Chiếm đoạt: Ngay khi có mã OTP, chúng lập tức thực hiện giao dịch chiếm đoạt toàn bộ tiền trong tài khoản.

Ngoài chiêu "nâng hạng thẻ", các đối tượng còn sử dụng nhiều kịch bản khác như gửi tin nhắn giả mạo "tài khoản bị khóa", "thông báo tăng hạn mức thẻ", "quay số trúng thưởng"... Tất cả đều chung mục đích là đánh cắp thông tin thẻ và mã OTP.

Sau vụ việc, Vietcombank khẳng định hệ thống công nghệ và quy trình bảo mật, vận hành thẻ của ngân hàng hoàn toàn an toàn. Ngân hàng này cho biết các giao dịch lừa đảo trong vụ việc đều là giao dịch hợp lệ, bởi chúng được xác thực bằng mã OTP do chính khách hàng cung cấp cho kẻ gian.

Ngay sau khi tiếp nhận thông tin, Vietcombank đã khóa thẻ, tra soát giao dịch và đang phối hợp với các cơ quan chức năng để làm rõ. Đồng thời ngân hàng cũng cảnh báo nóng về chiêu trò lừa đảo này.

Bên cạnh đó, các ngân hàng đang đồng loạt phát đi cảnh báo khẩn về thủ đoạn giả mạo nhân viên để chiếm đoạt thông tin thẻ.

3 nguyên tắc "bất di bất dịch" để giữ an toàn

Các ngân hàng khẳng định chỉ hướng dẫn và hỗ trợ khách hàng qua các kênh chính thức (Website, ứng dụng ngân hàng, tổng đài hoặc chi nhánh giao dịch).

Để bảo vệ tài sản, các ngân hàng khuyến cáo khách hàng phải tuân thủ nghiêm ngặt các nguyên tắc sau: