Tuyệt phẩm nhiếp ảnh OPPO Find X9 Series ra mắt hoành tráng tại The X Show: Khi mọi khoảnh khắc đều trở thành kiệt tác

Trong không gian du thuyền sang trọng giữa lòng sông Sài Gòn, The X Show vừa diễn ra đã mang đến một bữa tiệc thị giác đẳng cấp, nơi ánh sáng, âm nhạc và công nghệ hòa quyện thành trải nghiệm đầy cảm xúc. Đó cũng là nơi OPPO Find X9 Series - dòng flagship mới nhất của OPPO - chính thức ra mắt tại Việt Nam, đánh dấu một chương mới trong hành trình chinh phục đỉnh cao nhiếp ảnh di động.

Và hơn cả một buổi ra mắt sản phẩm, The X Show đã trở thành tuyên ngôn của tinh thần sáng tạo và phong cách khác biệt, nơi mọi yếu tố từ không gian, ánh sáng đều được sắp đặt như một tác phẩm nghệ thuật, trở thành biểu tượng cho đẳng cấp của "Vua" nhiếp ảnh di động nói không với điểm yếu.



Zoom để thấy, để cảm nhận

Bước vào không gian du thuyền sang trọng và đầy nghệ thuật, khách mời ngay lập tức được chiêm ngưỡng Không gian triển lãm được thiết kế như từng lớp lăng kính camera với tâm điểm của khu vực là bộ ảnh chân dung độc quyền của Hồ Ngọc Hà, được thực hiện hoàn toàn bằng OPPO Find X9 Series. Bộ ảnh với chủ đề "Zoom gần hơn, Zoom để cảm nhận" khắc họa trọn vẹn thần thái và vẻ đẹp của nữ ca sĩ qua từng đường nét, ánh mắt và biểu cảm.

Nhờ sức mạnh của Camera Tele Hasselblad 200MP cùng khả năng xử lý ánh sáng xuất sắc, mỗi bức ảnh đều chân thực và sống động, khiến người xem cảm nhận được hơi thở của khoảnh khắc. Ánh sáng trong gallery được bố trí tinh tế, tôn vinh từng khung hình, tạo nên trải nghiệm thị giác đậm chất nghệ thuật, nơi Find X9 Series thực sự chạm đến cảm xúc bằng sự chỉn chu trong từng chi tiết.

Trải nghiệm nhiếp ảnh không giới hạn

Rời không gian triển lãm, khách mời bước vào khu trải nghiệm trên boong tàu, nơi ánh đèn và những tòa cao ốc phản chiếu lung linh trên mặt nước. Dưới bầu trời chuyển sắc, mọi người đồng loạt hướng Find X9 Series về phía chân trời rực sáng, thử chụp, thử zoom, thử bắt trọn khoảnh khắc

Tiếng "wow" vang lên khi nhiều người chứng kiến hình ảnh từng ô cửa sổ của toà nhà tít xa hiện rõ nét trên màn hình. Cụm Camera Tele Hasselblad 200MP với ống kính tăng tiêu cự cho phép zoom xa tới 10x tương đương tiêu cự 230mm, giúp người chụp "kéo gần" mọi thứ dù đang đứng giữa sông.

Nhờ vào thuật toán LUMO độc quyền từ OPPO được tích hợp trên Find X9 Series có khả năng tối ưu ánh sáng màu sắc trung thực, nên dù ở trong điều kiện ánh sáng phức tạp như buổi concert The X Show thì hình ảnh gương mặt của khách tham dự và ca sĩ khách mời vẫn nổi bật và thần thái rõ nét. Nhiều khách mời chia sẻ, Find X9 Series thực sự mang lại cảm giác như đang cầm trong tay một chiếc máy ảnh chuyên nghiệp gọn gàng, mạnh mẽ và tràn đầy cảm xúc.

Khi công nghệ chạm đến cảm xúc

Khi đêm buông xuống, ánh sáng trên du thuyền thay đổi liên tục, phản chiếu cùng khung cảnh lộng lẫy của các toà nhà phía xa tạo nên một bữa tiệc thị giác cuốn hút. Sân khấu chính với màn hình LED khổng lồ nhanh chóng trở thành tâm điểm chú ý khi Giáo sư Xoay và Lê Dương Bảo Lâm xuất hiện, khuấy động bầu không khí bằng những màn tung hứng đầy dí dỏm.

Cả hai liên tục thử thách bộ công cụ OPPO AI của Find X9 Series: trả lời hội thoại thông minh, ghi âm dịch tại chỗ, hay cân chỉnh sáng chân dung AI khiến khán giả bên dưới bật cười không ngớt. Khoảnh khắc đắt giá nhất là khi Giáo sư Xoay kết lại bằng câu nói khiến cả sự kiện bùng nổ trong tràng pháo tay: "Giờ không còn Hỏi xoáy, đáp Xoay nữa, mà là Hỏi xoáy, đáp OPPO AI". Đó cũng là cách OPPO mang công nghệ đến gần hơn với con người, thông minh, sống động và đầy cảm xúc.

Không khí sự kiện bùng nổ khi Hồ Ngọc Hà xuất hiện trên sân khấu trong sắc đỏ huyền ảo, cất giọng với bản hit "Cô đơn trên sofa" cùng phong thái quyến rũ, tự tin. Phần trình diễn trở nên đặc biệt khi được hỗ trợ trực tiếp bởi OPPO Find X9 Series: hình ảnh nữ ca sĩ được zoom cận cảnh và trình chiếu trực tiếp trên màn LED khổng lồ, phô diễn khả năng ghi hình sắc nét, ổn định và chi tiết đến từng chuyển động. Trong phần giao lưu, cô còn dùng chính Find X9 Series để tương tác cùng khán giả, bắt cận gương mặt từng người trong đám đông, một khoảnh khắc khiến cả không gian bùng nổ và tràn đầy tính kết nối.

Phần trình diễn kết thúc với Quốc Thiên, giọng nam cao vút cùng visual bùng nổ hòa lẫn pháo hoa rực sáng, khép lại đêm sự kiện bằng năng lượng và cảm xúc đỉnh cao. Nhiều khách mời đã ghi lại những khoảnh khắc này bằng chính Find X9 Pro một cách đầy tinh tế, khẳng định đúng tinh thần và vị thế "Vua" nhiếp ảnh di động không có điểm yếu, chụp sắc nét, sống động trong mọi điều kiện ánh sáng.

Biểu tượng sức mạnh toàn diện

Bên cạnh dấu ấn sân khấu, OPPO Find X9 Series tiếp tục khẳng định vị thế "vua không điểm yếu" với loạt công nghệ toàn diện. Sản phẩm nổi bật với hệ thống camera Hasselblad chuyên nghiệp, đặc biệt Find X9 Pro trang bị cảm biến Tele Hasselblad 200MP cùng thuật toán hình ảnh LUMO, cho khả năng zoom quang tương đương 10x và tái tạo ánh sáng, màu sắc trung thực trong mọi điều kiện.

Bên trong là vi xử lý MediaTek Dimensity 9500 kết hợp Trinity Engine 2.0, giúp giảm đến 55% điện năng tiêu thụ mà vẫn đảm bảo hiệu năng mượt mà. Viên pin Silicon Carbon 7.500mAh hỗ trợ sạc nhanh SUPERVOOC™ 80W và sạc không dây AIRVOOC™ 50W, mang đến thời lượng pin bền bỉ cho ngày dài năng động.

Thiết kế cũng được hoàn thiện với màn hình AMOLED phẳng viền siêu mỏng, tần số quét 120Hz, độ sáng 3.600 nit, hiển thị sống động trong mọi bối cảnh. Kết hợp cùng ColorOS 16 và bộ tính năng AI thông minh như Không gian Tinh thần AI, Cân chỉnh sáng chân dung, Hiệu ứng liền mạch, Find X9 Series mang đến trải nghiệm cá nhân hóa, tinh tế và đẳng cấp hơn bao giờ hết.

Có thể nói, Find X9 Series chính là biểu tượng cho tinh thần sáng tạo của OPPO tiên phong, đẳng cấp và không điểm yếu. Tham khảo ngay hôm nay để nhận được nhiều phần quà ưu đãi.