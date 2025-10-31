Mẫu điện thoại vừa được Hồ Ngọc Hà giới thiệu có gì đặc biệt?

OPPO vừa ra mắt dòng smartphone cao cấp Find X9 Series tại Việt Nam, trùng thời điểm với sự kiện toàn cầu ở Barcelona (Tây Ban Nha). Đây là thế hệ flagship mới của hãng, tập trung vào nâng cấp chất lượng camera, hiệu năng và thời lượng pin.

Điểm đáng chú ý nhất trên Find X9 Series là hệ thống camera hợp tác cùng Hasselblad. Phiên bản Find X9 Pro sở hữu cảm biến tele 200 MP, hỗ trợ zoom quang học 10x.

Cả hai phiên bản đều được trang bị bộ ba camera sau 50 MP, gồm camera chính có chống rung quang học (OIS), camera góc siêu rộng hỗ trợ chụp macro và camera tele chuyên chụp chân dung. Hệ thống này được tối ưu bằng thuật toán hình ảnh LUMO, giúp cải thiện khả năng xử lý ánh sáng và tái tạo màu sắc chính xác hơn.

Ông Văn Bá Luýt, Giám đốc sản phẩm OPPO Việt Nam cho biết Find X9 Series là cột mốc quan trọng đánh dấu nỗ lực của OPPO trong việc mang trải nghiệm nhiếp ảnh chuyên nghiệp đến gần hơn với người dùng phổ thông.

Về phần cứng, Find X9 Series dùng chip MediaTek Dimensity 9500, mang lại hiệu năng cải thiện so với thế hệ trước. Màn hình AMOLED 120 Hz với độ sáng tối đa 3.600 nit.

Ống kính tăng tiêu cự Hasselblad giúp Find X9 Pro zoom xa hơn

Thời lượng pin cũng là điểm nâng cấp đáng chú ý. Công nghệ pin silicon carbon thế hệ ba giúp thiết bị có thể hoạt động đến hai ngày chỉ với một lần sạc, đồng thời hỗ trợ sạc nhanh. Máy được cài sẵn ColorOS 16, bổ sung các tính năng mới như AI Mind Space - giúp lưu trữ thông tin nhanh, và O+ Connect - hỗ trợ chia sẻ dữ liệu giữa điện thoại và máy tính.

Tại Việt Nam, Find X9 Series mở bán từ ngày 29/10 với nhiều tùy chọn cấu hình: Find X9 (12GB/256GB) giá 22,99 triệu đồng, Find X9 (16GB/512GB) giá 26,99 triệu đồng, và Find X9 Pro (16GB/512GB) giá 32,99 triệu đồng. Người dùng mua máy trước ngày 7/11 sẽ nhận ưu đãi khi mua.