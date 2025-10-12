Mẫu điện thoại vừa được MONO giới thiệu có gì đặc biệt?

OPPO vừa giới thiệu dòng A6 Pro Series tại Việt Nam, nổi bật với dung lượng pin khủng: 7.000 mAh trên bản 4G và 6.500 mAh ở bản 5G. Cùng với sự xuất hiện của MONO, đại diện cho năng lượng bền bỉ và tinh thần trẻ trung, màn ra mắt nhanh chóng thu hút sự chú ý của giới công nghệ và khán giả trẻ.

Dòng sản phẩm gây chú ý với công nghệ sạc nhanh SuperVOOC 80W, khả năng kháng nước bụi IP66/IP68/IP69 và chứng nhận độ bền chuẩn quân đội. Theo thử nghiệm nội bộ, viên pin 7.000 mAh có thể duy trì hơn 80% dung lượng sau 1.830 chu kỳ sạc, cho phép phát video liên tục 20 giờ hoặc đàm thoại đến 58 giờ.

Dù sở hữu viên pin lớn, máy vẫn giữ thiết kế mỏng 8mm, nặng 188g.

Máy có ba tùy chọn màu: Hồng Thạch Anh, Xanh Vũ Trụ và Titan Ánh Xanh.

Máy trang bị màn hình AMOLED 120Hz với độ sáng tối đa 1.400 nit, tích hợp thuật toán Trinity Engine trên ColorOS 15 giúp tối ưu hiệu suất đa nhiệm. Ngoài ra, mặt kính cường lực AGC DT-Star D+ cùng khung hợp kim nhôm AM04 tăng khả năng chịu va đập, trong khi công nghệ Tăng Cường Kết Nối AI 3.0 đảm bảo tín hiệu mạng ổn định khi chơi game hay di chuyển.

A6 Pro trang bị cụm camera kép ở mặt sau với cảm biến chính 50 megapixel và ống kính phụ 2 megapixel hỗ trợ đo độ sâu trường ảnh. Điểm nâng cấp đáng chú ý nằm ở camera trước, khi độ phân giải được tăng từ 8 lên 16 megapixel.

OPPO A6 Pro Series mở bán tại Việt Nam với mức giá từ 7,49 đến 9,99 triệu đồng, kèm các ưu đãi đến hết ngày 31/10.