Xiaomi Gold Collection với Xiaomi 15T Series cùng loạt thiết bị đeo thông minh: Khi công nghệ khoác lên mình sắc vàng thời thượng

Những mảnh ghép vàng tạo nên Xiaomi Gold Collection

Xiaomi Gold Collection là sự kết hợp giữa công nghệ tiên tiến và phong cách sống thời thượng. Bộ sưu tập gồm năm sản phẩm tiêu biểu: Bộ đôi smartphone Xiaomi 15T và Xiaomi 15T Pro, đồng hồ Xiaomi Watch S4 41mm, vòng đeo tay thông minh Xiaomi Smart Band 10 Glimmer Edition và tai nghe Xiaomi OpenWear Stereo Pro. Tất cả đều được khoác lên sắc vàng sang trọng, tạo nên một ngôn ngữ thiết kế xuyên suốt và nhất quán.

Bộ đôi smartphone Xiaomi 15T Series chính là tâm điểm của cả bộ sưu tập. Xiaomi 15T màu Vàng Hồng là chiếc smartphone cận cao cấp mang đến trải nghiệm chụp ảnh ấn tượng nhờ ống kính Leica Summilux khẩu độ lớn, cho khả năng chụp thiếu sáng chân thực và chi tiết. Tiếp nối những công nghệ này, phiên bản Xiaomi 15T Pro màu Vàng Mocha mang đến "trải nghiệm flagship" đúng nghĩa với sức mạnh từ camera Leica 5x Telephoto cùng vi xử lý Dimensity 9400+ mạnh mẽ hàng đầu. Khả năng zoom quang học 5x của thiết bị "thu trọn" những khoảnh khắc ở xa và khiến chúng trở nên sắc nét như thể tất cả đều hiện hữu ngay trong tầm mắt.

Đồng hành cùng bộ đôi smartphone, Xiaomi Watch S4 41mm Vàng Sunset nổi bật với mặt đồng hồ nhỏ gọn, khung thép không gỉ ánh vàng, mặt vát đính kim cương nhân tạo cùng các tính năng theo dõi sức khỏe hiện đại. Xiaomi Smart Band 10 Glimmer Edition với khung PVD ánh vàng và dây đính 6 viên pha lê, biến thiết bị theo dõi sức khỏe thành món trang sức tinh tế. Cuối cùng, Xiaomi OpenWear Stereo Pro phiên bản Vàng Sa Mạc là tai nghe treo vành tai với chất liệu titan siêu nhẹ, âm thanh đa tầng và pin bền bỉ lên đến 45 giờ.

Mỗi sắc vàng trong Gold Collection đều mang cá tính riêng: Vàng Hồng thanh lịch, Vàng Mocha sang trọng và tự tin, Vàng Sunset rực rỡ như hoàng hôn, Vàng Glimmer lấp lánh, còn Vàng Sa Mạc phóng khoáng và trẻ trung. Khi ghép lại, chúng tạo nên bản giao hưởng thị giác hài hòa, tinh tế và độc đáo.

Sức mạnh kết nối thông minh, đồng bộ trong từng trải nghiệm

Điểm đặc biệt khiến Xiaomi Gold Collection vượt lên trên một bộ sưu tập công nghệ thông thường nằm ở sự liền mạch trong trải nghiệm. Với Xiaomi HyperOS, từng thiết bị vận hành độc lập nhưng cũng liên kết chặt chẽ trong một hệ sinh thái chung, nơi mọi thao tác đều được đồng bộ và bổ trợ cho nhau.

Một thao tác trên Xiaomi Watch S4 41mm hay Xiaomi Smart Band 10 có thể kích hoạt camera trên Xiaomi 15T Series, ghi lại khoảnh khắc từ góc nhìn sáng tạo. Dữ liệu sức khỏe và luyện tập ngay lập tức đồng bộ về smartphone, biến điện thoại thành trung tâm quản lý toàn diện. Tai nghe Xiaomi OpenWear Stereo Pro kết nối liền mạch với cả điện thoại và đồng hồ, mang đến trải nghiệm âm thanh xuyên suốt từ nhạc thư giãn, cuộc gọi công việc đến tin nhắn thoại.

Tất cả kết nối qua Xiaomi Smart Hub, biến các thiết bị Xiaomi Gold Collection thành mắt xích phối hợp nhịp nhàng trong một hệ sinh thái thống nhất, phản ánh triết lý: thông minh trong kết nối, đồng nhất trong trải nghiệm và hài hòa trong thẩm mỹ.

Dấu ấn tiên phong từ Xiaomi

Với Gold Collection, Xiaomi không chỉ giới thiệu sản phẩm, mà còn mở ra ý tưởng đồng bộ công nghệ - nâng tầm phong cách, vừa khẳng định sức mạnh công nghệ, vừa tôn vinh giá trị thời trang và phong cách sống.

Power in sync thể hiện khả năng kết nối liền mạch giữa các thiết bị, tạo nên trải nghiệm thống nhất. Style in gold là tuyên ngôn thẩm mỹ, khi sắc vàng không chỉ là màu sắc mà trở thành biểu tượng của đẳng cấp, phong cách và cá tính riêng. Xiaomi Gold Collection mở ra một lối sống nơi công nghệ và thời trang hòa quyện, định hình xu hướng và khẳng định vị thế tiên phong trong việc tạo nên hệ sinh thái đồng bộ, vừa mạnh mẽ về công nghệ vừa mang tính biểu tượng về phong cách sống.

Thông tin chi tiết về bộ sưu tập, vui lòng tham khảo tại đây.