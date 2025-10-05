Dải sản phẩm giặt sấy 2026 trang bị AI thấu cảm của LG có gì đặc biệt?

Bộ sản phẩm mới bao gồm đầy đủ các dòng máy giặt lồng ngang, lồng đứng, máy giặt sấy và máy sấy bơm nhiệt, đồng thời sẽ thay thế toàn bộ dải sản phẩm hiện có trên thị trường Việt Nam.

Ông Song Uk kim – Giám đốc Ngành hàng Giải pháp Điện tử Gia dụng LG tại Việt Nam, phát biểu tại sự kiện

Dòng sản phẩm giặt sấy mới của LG được tích hợp Trí tuệ Nhân tạo Thấu cảm (Affectionate Intelligence), đặc biệt là LG AI™ DD 2.0, giúp tối ưu hóa hiệu quả giặt sấy một cách vượt trội

Thiết bị sử dụng công nghệ học sâu để tự động phát hiện khối lượng, nhận biết chính xác chất liệu vải và đánh giá mức độ bẩn của quần áo

Chu trình giặt Lọc vi nhựa giảm thiểu 60% lượng vi nhựa phát thải ra môi trường

Công nghệ ezDispense™ tự động định lượng và phân bổ chính xác lượng nước giặt xả cho mỗi mẻ giặt

Điểm nhấn của thế hệ mới là trí tuệ nhân tạo thấu cảm (Affectionate Intelligence) với công nghệ LG AI DD 2.0, giúp tối ưu chu trình giặt sấy một cách thông minh. Hệ thống AI sử dụng công nghệ học sâu để tự động nhận diện khối lượng, chất liệu và độ bẩn của quần áo, sau đó đề xuất chu trình giặt phù hợp nhất. Công nghệ này hoạt động cùng động cơ truyền động trực tiếp Inverter Direct Drive và 6 chuyển động giặt mô phỏng thao tác tay, giúp làm sạch hiệu quả hơn và bảo vệ sợi vải tốt hơn 10% so với thế hệ trước.

Máy còn được trang bị TurboWash 360, giúp rút ngắn thời gian giặt chỉ còn 39 phút mà vẫn đảm bảo hiệu quả làm sạch. Ngoài ra, dòng LG AI™ DD 2.0 cho phép người dùng tùy chỉnh sâu giao diện theo thói quen sử dụng: chọn ngôn ngữ hiển thị, sắp xếp chu trình yêu thích hoặc để hệ thống tự động đề xuất dựa trên tần suất sử dụng thực tế.

Hiệu suất năng lượng cũng được nâng cấp đáng kể: Máy tiêu thụ ít hơn 40% điện năng so với mức tối thiểu đạt chuẩn hạng A tại châu Âu, nhờ cải tiến trong động cơ và thuật toán điều khiển.

Ông Phạm Đông Á - chuyên gia sản phẩm, LG Electronics Việt Nam - chia sẻ về công nghệ truyền động trực tiếp

Ở phương diện thiết kế, LG mang đến phong cách tối giản, tinh tế nhưng vẫn đảm bảo khả năng chứa lớn nhờ lồng giặt mở rộng. Kích thước tổng thể được tinh gọn để phù hợp hơn với không gian sống hiện đại, đặc biệt là các căn hộ đô thị.

Theo báo cáo GfK, LG hiện dẫn đầu thị trường giặt sấy Việt Nam 8 năm liên tiếp, từ 2017 đến 2024. Tính đến hết tháng 8/2025, hãng chiếm 23,4% giá trị thị phần máy giặt, trong đó riêng phân khúc máy giặt lồng ngang đạt 33,9%, tiếp tục giữ vững vị trí số một.

Với bộ giải pháp giặt sấy 2026, LG khẳng định chiến lược không chỉ tập trung vào công nghệ mà còn hướng đến sự thấu hiểu nhu cầu của người dùng Việt trong từng trải nghiệm hàng ngày.