Honda sắp 'gây bão' cuối tháng 10: Ra mắt SUV điện, xe điện mini và nhiều mẫu xe máy điện

Theo Carscoops, Honda đang chuẩn bị một dải sản phẩm đa dạng để trình diễn tại Triển lãm Japan Mobility Show 2025. Sự kiện diễn ra vào ngày 29/10 tới đây không chỉ là một buổi giới thiệu sản phẩm, mà còn là một tuyên ngôn mạnh mẽ của Honda về chiến lược điện hóa toàn diện.

Honda đã hé lộ những sản phẩm trưng bày của mình tại Triển lãm Di động Nhật Bản 2025 bắt đầu từ ngày 29 tháng 10

Tâm điểm chính: Mẫu xe điện mới thuộc gia đình Honda 0 Series

Sau khi gây ấn tượng với hai mẫu concept Saloon và SUV, Honda sẽ chính thức vén màn thành viên thứ ba trong gia đình xe điện cao cấp Honda 0 Series.

Theo Honda, mẫu xe mới này sẽ đóng vai trò chủ lực, giúp đông đảo người dùng có thể tiếp cận và trải nghiệm giá trị cốt lõi của dòng 0 Series. Mặc dù nhiều người hâm mộ kỳ vọng vào một mẫu xe thể thao, hình ảnh teaser đầu tiên lại hé lộ thiết kế của một chiếc Crossover hoặc SUV. Điều này hoàn toàn phù hợp với kế hoạch trước đó của hãng về việc ra mắt một mẫu SUV cỡ nhỏ vào năm 2028.

Nhiều mẫu xe mới chờ được Honda hé lộ

Ngôi sao mới nổi: Nguyên mẫu xe điện cỡ nhỏ đầy hứa hẹn

Bên cạnh "đàn anh" 0 Series, Honda cũng sẽ giới thiệu một nguyên mẫu xe điện cỡ nhỏ hoàn toàn mới. Mẫu xe này được phát triển với triết lý kết hợp giữa "tính thực dụng vượt trội và cảm giác lái phấn khích", nhắm thẳng vào các thị trường có nhu cầu cao về xe đô thị như Nhật Bản, Anh và một số quốc gia châu Á.

Nhiều khả năng đây chính là phiên bản thương mại hóa của mẫu Super EV Concept từng xuất hiện tại sự kiện Goodwood 2025, hoặc một biến thể dựa trên mẫu kei-car điện Honda N-One e: vừa ra mắt.

Dàn "sao" hùng hậu góp mặt

Không chỉ có hai mẫu xe điện mới, gian hàng của Honda còn là một bữa tiệc công nghệ thực sự với sự góp mặt của:

Sự trở lại của một huyền thoại: Mẫu coupe hybrid Honda Prelude sẽ tái xuất. Đặc biệt, hình ảnh teaser hé lộ có đến hai chiếc Prelude đứng cạnh nhau, dấy lên suy đoán về sự xuất hiện của một phiên bản hiệu suất cao Type R rất được mong chờ. Dải sản phẩm "xanh": Các phiên bản mới của CR-V như CR-V e:HEV (hybrid) và CR-V e:FCEV (chạy pin nhiên liệu hydro) cũng sẽ được trưng bày. Màn chào sân từ Acura: Mẫu xe điện Acura RSX Prototype sẽ xuất hiện với một màu sơn hoàn toàn mới, thể hiện tầm nhìn tương lai của thương hiệu xe sang này.

Không chỉ có ô tô

Honda còn khẳng định vị thế đa ngành của mình bằng việc mang đến sự kiện 7 mẫu xe máy, trong đó tâm điểm là màn ra mắt toàn cầu của một mẫu xe máy điện đô thị và một nguyên mẫu xe địa hình. Các phương tiện bay và sản phẩm điện hóa khác cũng sẽ được giới thiệu, cho thấy một bức tranh toàn cảnh về tương lai di chuyển theo tầm nhìn của Honda.



