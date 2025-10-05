Mẫu xe mới toanh của VinFast bất ngờ lăn bánh

Bên cạnh các dòng xe phổ thông, VinFast cũng dần tiến đến các dòng xe thương mại như xe buýt điện, hay sắp chính thức bàn giao là mẫu xe van điện cỡ nhỏ EC Van. Trên mạng xã hội, người dùng vừa mới chia sẻ một số hình ảnh mẫu xe này chạy thử nghiệm trên đường.

Hình ảnh chia sẻ trên mạng xã hội cho thấy mẫu xe có hình dạng tương tự VinFast EC Van, đang được dán đề can ngụy trang thường thấy trên các xe mà hãng thử nghiệm trên đường công cộng.

Trong một chia sẻ, ông Nguyễn Văn Thanh, CEO Xanh SM, cho rằng phân khúc xe điện chở hàng cỡ nhỏ mà EC Van hướng tới được xem là một "mỏ vàng". Trong nhiều năm qua, VinFast tập trung vào xe cá nhân, xe bus điện và các dòng xe dịch vụ, song lĩnh vực vận tải hàng hóa bằng xe tải điện đô thị vẫn còn bỏ ngỏ.

Thị trường này hiện có nhu cầu lớn từ các đơn vị thương mại điện tử, dịch vụ giao hàng và kinh tế hộ gia đình, vốn cần phương tiện gọn nhẹ, chi phí vận hành thấp và đáp ứng quy định ngày càng chặt chẽ về môi trường tại đô thị.

CEO của Xanh SM cho rằng sự xuất hiện của VinFast EC Van không chỉ tạo điều kiện cho người lao động có thêm công cụ sinh kế xanh, mà còn giúp xây dựng hệ sinh thái vận tải bền vững, nơi mỗi chuyến xe nhỏ đều góp phần giảm phát thải.

Dự kiến, những chiếc VinFast EC Van đầu tiên sẽ được bàn giao từ tháng 11/2025. Ngoài kênh bán hàng truyền thống qua đại lý, Xanh SM sẽ đồng hành cùng VinFast trong việc phân phối và triển khai dịch vụ giao hàng bằng chính mẫu xe này. Đây là một bước đi được kỳ vọng sẽ mở rộng cơ hội tiếp cận xe điện trong đời sống hàng ngày, đồng thời khẳng định thêm định hướng “ai cũng có xe xanh” mà VinFast đang theo đuổi

VinFast EC Van được đánh giá là một giải pháp vận tải gọn gàng, tiết kiệm và thân thiện môi trường, nhắm đến nhu cầu vận chuyển hàng quãng ngắn của doanh nghiệp nhỏ, hộ kinh doanh và các đơn vị dịch vụ giao nhận. Với mức giá khởi điểm 285 triệu đồng kèm pin, EC Van là phương tiện chở hàng tối ưu trong bối cảnh xu hướng chuyển đổi sang xe điện ngày càng rõ nét.

VinFast EC Van có thiết kế nhỏ gọn với kích thước 3.767 x 1.680 x 1.790 (mm), chiều dài cơ sở 2.520 mm, cho phép xe dễ dàng di chuyển trên các tuyến phố đông đúc hay đường làng nhỏ hẹp.

Khoang lái được bố trí hai chỗ ngồi, trong khi phía sau là không gian chứa hàng có dung tích 2.600 lít, tải trọng trên 600 kg. Sự cân đối giữa khả năng chuyên chở và tính linh hoạt này giúp xe đáp ứng tốt nhu cầu vận chuyển của hộ kinh doanh cá thể hoặc các dịch vụ giao hàng nhanh.

Xe trang bị động cơ điện công suất tối đa 30kW (40,23 mã lực), mô-men xoắn cực đại 110Nm, cho tốc độ tối đa đạt 75 km/h. Pin dung lượng khả dụng 17kWh cho phép quãng đường 150km sau mỗi lần sạc đầy. Khi sử dụng sạc nhanh DC công suất tối đa 19,4kW, xe có thể nạp từ 10% lên 70% pin trong khoảng 42 phút. Ngoài ra, người dùng có thể sạc qua đêm tại nhà với bộ sạc di động 3kW.

Các trang bị an toàn gồm phanh đĩa trước, phanh tang trống sau, hệ thống ABS, EBD, kiểm soát lực kéo TCS và đèn cảnh báo phanh khẩn cấp ESS.