Hơn 500 chủ xe máy, ô tô có biển số sau nhanh chóng nộp phạt nguội theo Nghị định 168

Mới đây, Công an tỉnh Bắc Ninh đã có thông báo kết quả phát hiện phạt nguội trong tuần từ ngày 5/9 đến ngày 11/9. Theo đó, trong thời gian này, lực lượng Cảnh sát giao thông đã phát hiện hơn 500 trường hợp vi phạm qua hệ thống giám sát, camera và hình ảnh do người dân cung cấp.

Các hành vi vi phạm bao gồm 311 trường hợp xe ô tô và 200 trường hợp xe mô tô, được phân loại cụ thể như sau:

59 trường hợp xe ô tô không chấp hành hiệu lệnh của đèn tín hiệu giao thông



9 trường hợp xe ô tô rẽ trái tại nơi có biển cấm rẽ trái

4 trường hợp xe ô tô quay đầu xe ở phần đường dành cho người đi bộ qua đường

116 trường hợp không chấp hành hiệu lệnh, chỉ dẫn của vạch kẻ đường







123 trường hợp điều khiển xe chạy quá tốc độ quy định





159 trường hợp xe mô tô không chấp hành hiệu lệnh của đèn tín hiệu giao thông











41 trường hợp không đội mũ bảo hiểm



Công an tỉnh Bắc Ninh khuyến cáo, mọi hành vi vi phạm sẽ bị xử lý nghiêm minh theo quy định pháp luật. Lực lượng chức năng đề nghị người tham gia giao thông nghiêm chỉnh chấp hành quy định, bảo đảm an toàn cho bản thân và cộng đồng.

Cần lưu ý, để tra cứu phương tiện vi phạm, người dân có thể truy cập vào trang web của Cục Cảnh sát Giao thông theo đường link sau đây https:www.csgt.vn/tra-cuu-phuong-tien-vi-phạm.html. Tại đây, người dân tiến hành nhập biển kiểm soát, loại phương tiện và mã bảo mật. Sau đó, người dân chọn "Tra cứu" để hệ thống trả kết quả phạt nguội.

Ngoài ra, người dân có thể tra cứu vi phạm phạt nguội thông qua ứng dụng VneTraffic theo các bước sau:

Bước 1: Tải và cài đặt app VNeTraffic về điện thoại trên App Store/CH Play.

Bước 2: Đăng nhập tài khoản

Trường hợp chưa có tài khoản thì đăng ký tài khoản theo các bước sau:

Chọn đăng ký, sau đó quét mã QR bên góc trên cùng phải của thẻ CCCD. Người dân thực hiện kiểm tra thông tin, nhập số điện thoại và bấm "Xác nhận".

Sau đó hệ thống sẽ gửi mã OTP về điện thoại, người dân cần nhập mã OTP và thiết lập mật khẩu.

Bước 3: Để kiểm tra phạt nguội cá nhân chọn mục "Tra cứu vi phạm".

Bước 4: Nhập biển số xe cần tra cứu và nhấn "Kiểm tra".