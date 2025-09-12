iPhone 17 Pro Max cháy hàng sau 5 phút, website đại lý đồng loạt quá tải

Đúng 19h ngày 12/9, Việt Nam lần đầu tiên cùng 63 thị trường lớn trên thế giới mở chương trình đặt trước iPhone 17 series. Ngay khi hệ thống Apple Store Online và các đại lý ủy quyền mở cổng, một cơn sốt mua sắm đã bùng nổ khiến iPhone 17 Pro Max, đặc biệt phiên bản màu Cam mới, nhanh chóng cháy hàng chỉ sau 5 phút, đồng thời gây ra tình trạng quá tải trên loạt website bán lẻ.

Năm nay, Apple triển khai đặt hàng trước tại Việt Nam song song với Mỹ, Australia, Canada, Anh, Pháp, Đức, Trung Quốc, Ấn Độ, Nhật Bản, Hàn Quốc, Malaysia, Singapore, Thái Lan. Máy sẽ được giao đến tay người dùng từ ngày 19/9. Đây là bước đi cho thấy tầm quan trọng ngày càng lớn của thị trường Việt Nam với Apple, khi doanh số iPhone mở bán những năm gần đây liên tục tăng trưởng

Trên Apple Store Online, iPhone 17 Pro Max màu cam mới đã không còn sẵn để giao vào ngày 19/9

Đại diện Di Động Việt dự đoán, iPhone 17 Pro Max vẫn là sản phẩm được săn đón nhiều nhất, năm nay bất chấp tăng giá. Dòng Pro năm nay tăng từ 3-4 triệu đồng so với thế hệ trước, với giá khởi điểm 35 triệu đồng cho bản 17 Pro và từ 38 triệu đồng cho 17 Pro Max. Tất cả đều trang bị bộ nhớ tối thiểu 256 GB, màn hình 120 Hz. Đặc biệt, iPhone 17 Pro Max còn có tùy chọn 2 TB với mức giá kỷ lục 64 triệu đồng, trở thành iPhone chính hãng đắt nhất từ trước đến nay. Trong khi đó, iPhone 17 thường khởi điểm 25 triệu, còn iPhone Air bắt đầu từ 32 triệu đồng.

Sức hút của phiên bản iPhone 17 Pro Max được thể hiện rõ rệt khi hàng loạt hệ thống rơi vào tình trạng nghẽn truy cập. Thế Giới Di Động, với gần 100.000 lượt khách đăng ký nhận thông tin trước đó, đã ghi nhận một lượng lớn người dùng chuyển sang đặt cọc ngay lập tức. Sức nóng này đã khiến website của nhiều hệ thống như Hoàng Hà Mobile và Di Động Việt gặp tình trạng chập chờn, khó truy cập, một “đặc sản” quen thuộc mỗi mùa iPhone mới ra mắt.

Nguồn tin trong ngành tiết lộ lượng máy phân bổ cho Việt Nam đợt đầu không nhiều, phải cạnh tranh quyết liệt với các thị trường lân cận như Singapore hay Thái Lan. Do đó, người chưa kịp đặt hàng trong tối 12/9 có thể sẽ phải chờ đợi lâu hơn, bởi tình trạng khan hàng nhiều khả năng kéo dài trong các đợt phân phối tiếp theo.

Các hệ thống bán lẻ cũng tung loạt ưu đãi để hút khách. Chẳng hạn, ShopDunk triển khai chương trình thu cũ đổi mới kèm ưu đãi 3 triệu đồng, thêm 1-4 triệu đồng khi thanh toán qua thẻ ngân hàng; FPT Shop trợ giá đến 4,5 triệu đồng, đồng thời cam kết đền bù nếu giao máy trễ.

Đại diện CellphoneS chia sẻ hệ thống đã ghi nhận gần 30.000 khách hàng quan tâm đăng ký thông tin sớm về iPhone 17 series và iPhone Air, con số này vẫn tiếp tục tăng và chưa có dấu hiệu hạ nhiệt. Hệ thống cũng khẳng định tự tin giao hàng đúng hẹn cho khách đặt cọc thành công từ nay đến ngày 18/9.