Với 7 nâng cấp này, đây mới là chiếc iPhone đáng xuống tiền nhất lúc này

Apple vừa chính thức ra mắt iPhone 17 series với 4 phiên bản khác nhau, và lần này, model được chọn để nâng cấp toàn diện không phải là các phiên bản Pro mà chính là chiếc iPhone 17 bản tiêu chuẩn.



Dưới đây là những nâng cấp đáng chú ý nhất cho iPhone 17:

Màn hình ProMotion

Lần đầu tiên, Apple mang màn hình ProMotion 120Hz xuống iPhone bản tiêu chuẩn. Trước đây, người dùng chỉ có thể trải nghiệm tính năng này trên dòng Pro. Với iPhone 17, màn hình không chỉ mượt hơn mà còn được nâng cấp về kích thước và độ sáng: 6,3 inch, độ sáng tối đa ngoài trời đạt 3.000 nits cùng độ tương phản gấp đôi. Ngoài ra, máy còn hỗ trợ Always-on, tận dụng lợi thế từ tần số quét thích ứng.

Camera trước Center Stage

Một nâng cấp thú vị khác đến từ camera trước. Cảm biến mới có thiết kế vuông, cho phép chụp cả ảnh ngang và dọc khi cầm máy theo chiều dọc, mang lại sự tiện lợi và an toàn hơn trong lúc sử dụng. Camera selfie cũng được nâng cấp về phần cứng, với góc rộng hơn và độ phân giải đạt 18 MP, giúp ảnh chân dung sắc nét và tự nhiên hơn.

2 camera sau 48 MP

Ở mặt sau, toàn bộ hệ thống camera trên iPhone 17 đều được trang bị cảm biến 48 MP, bao gồm cả ống kính siêu rộng. Điều này nâng chất lượng ảnh và video lên một tầm mới, mang lại nhiều chi tiết hơn và hình ảnh tổng thể sắc nét hơn so với các thế hệ trước.

Cải thiện độ bền

Apple tiếp tục cải thiện độ bền của sản phẩm. iPhone 17 sở hữu Ceramic Shield 2 kết hợp lớp phủ mới giúp tăng khả năng chống trầy gấp 3 lần, đồng thời giảm độ chói để hiển thị rõ ràng hơn trong nhiều điều kiện ánh sáng.

Chip A19 mạnh mẽ

Hiệu năng là một điểm sáng đáng chú ý. iPhone 17 được trang bị chip A19, trong khi dòng Pro và iPhone Air dùng A19 Pro. Con chip mới tích hợp bộ xử lý hình ảnh, công cụ hiển thị và Neural Engine phục vụ cho Apple Intelligence.

Cải thiện thời lượng pin

Thời lượng pin của iPhone 17 được nâng cấp rõ rệt, đạt 30 giờ phát video và 27 giờ xem trực tuyến, so với mức 22 giờ và 18 giờ của iPhone 16. Đây là một thay đổi lớn đối với những người dùng coi trọng thời lượng pin.

Gấp đôi dung lượng lưu trữ

Một cải tiến thiết thực khác đến từ dung lượng lưu trữ. Với mức giá khởi điểm từ 24,99 triệu đồng, iPhone 17 bản tiêu chuẩn nay sở hữu 256GB bộ nhớ trong, gấp đôi so với 128GB của iPhone 16. Trong bối cảnh ảnh và video có dung lượng ngày càng lớn nhờ chất lượng cao hơn, đây là một nâng cấp đáng giá, giúp người dùng yên tâm lưu trữ mà không phải lo hết bộ nhớ quá sớm.

Nếu muốn dung lượng lớn hơn, người dùng có thể chọn bản 512 GB với giá bán 31,49 triệu đồng.

iPhone 17 series nhận đặt trước tại thị trường Việt Nam từ 19h hôm nay 12/9, chính thức mở bán từ 8h sáng ngày 19/9 với 4 phiên bản gồm iPhone 17, iPhone 17 Pro (từ 34,99 triệu đồng), iPhone 17 Pro Max (từ 37,99 triệu đồng) và iPhone Air (từ 31,99 triệu đồng).





Đức Nam