'Xe ga quốc dân' giá 28 triệu đồng ra mắt: Sở hữu thiết kế hiện đại, trang bị ấn tượng đối đầu Honda LEAD

Hãng xe máy Ấn Độ TVS Motor vừa lặng lẽ ra mắt một phiên bản đặc biệt mới của dòng tay ga Jupiter, mang tên Jupiter Stardust Black Edition. Toàn bộ thông tin chi tiết về phiên bản này hiện đã xuất hiện trên website chính thức của hãng.

Mẫu xe có giá bán 93.031 Rupee (khoảng 27,8 triệu đồng), cao hơn bản Jupiter SXC Disc 1.000 Rupee (tương đương 298.000 đồng), đổi lại người dùng sẽ có thêm những điểm nhấn về thiết kế để tạo sự khác biệt.

Theo công bố, Jupiter Stardust Black Edition được phát triển dựa trên bản SXC Disc cao cấp nhất và giữ nguyên toàn bộ trang bị vốn có. Điểm mới chủ yếu nằm ở ngoại hình với tông màu đen chủ đạo, đi kèm ốp trang trí dạng "lốm đốm" ánh sáng, huy hiệu bằng đồng với dòng chữ “Most awarded scooter of India” (Xe tay ga nhận nhiều giải thưởng nhất Ấn Độ), cùng chi tiết chữ Jupiter màu đồng đặt ở hai bên thân xe.

Ngoài các thay đổi về thẩm mỹ, thông số kỹ thuật vẫn được giữ nguyên. Xe tiếp tục sở hữu nắp bình xăng đặt phía trước giúp việc tiếp nhiên liệu thuận tiện, yên xe dài nhất phân khúc và cốp chứa đồ dung tích 33 lít. Khoang chứa này đủ rộng để để vừa hai mũ bảo hiểm, vượt trội so với Honda Vision và chỉ nhỉnh hơn không nhiều so với Honda LEAD.

Cụm đồng hồ vẫn sử dụng màn hình kỹ thuật số toàn phần, hỗ trợ kết nối SmartXonnect. Hệ thống này cho phép kích hoạt trợ lý giọng nói, hiển thị quãng đường còn lại trước khi hết xăng, theo dõi mức tiêu thụ nhiên liệu, định vị xe, nhận cảnh báo cuộc gọi và tin nhắn SMS, đồng thời hỗ trợ dẫn đường.

Về kích thước, TVS Jupiter Stardust Black Edition có chiều dài 1.848 mm, rộng 665 mm, cao 1.158 mm, chiều dài cơ sở đạt 1.275 mm và khoảng sáng gầm 163 mm. Sàn để chân rộng 380 mm, mang lại cảm giác thoải mái cho người lái, trọng lượng không tải 106 kg.

Hệ thống treo gồm phuộc ống lồng thủy lực phía trước và giảm xóc lò xo đôi phía sau với khả năng điều chỉnh 3 mức. Trang bị phanh gồm đĩa phanh 220 mm ở bánh trước và phanh tang trống 130 mm phía sau. Xe sử dụng vành 12 inch cùng lốp không săm kích thước 90/90-12 cho cả hai bánh.

Về sức mạnh, xe sử dụng động cơ 113,3 cc, xi-lanh đơn, 4 thì, cho công suất tối đa 7,9 mã lực tại 6.500 vòng/phút. Mô-men xoắn cực đại đạt 9,8 Nm tại 5.000 vòng/phút (với trợ lực) hoặc 9,2 Nm (không trợ lực). Động cơ sử dụng cấu hình 2 van và đi kèm hộp số tự động vô cấp CVT.

Sở hữu thiết kế trẻ trung, nhiều công nghệ tiện ích và mức giá hấp dẫn, TVS Jupiter 110 Special Edition màu Stardust Black hứa hẹn tiếp tục củng cố vị thế của dòng Jupiter trong phân khúc xe tay ga phổ thông tại thị trường Ấn Độ.

Khánh Vy